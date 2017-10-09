أردوغان يرد على عقوبات ترامب بإجراءات مماثلة

الإعلان التركي عن الإجراءات الانتقامية ردا على العقوبات الأمريكية التي أقرتها الإدارة الأمريكية على تركيا جاء على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمة أمام تجمع نسائي لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة اليوم السبت (الرابع من آب/أغسطس 2018) وبثها التلفزيون الرسمي. وقال أردوغان في كلمته أمام تجمع لحزبه "سنجمد ممتلكات وزير العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا، إن وُجِدَتْ".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن فرض عقوبات على وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ووزير العدل التركي عبد الحميد غول لأنهما "لعبا دورا رائدا" في واقعة القس برونسون. وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد الأرصدة المحتملة للوزيرين في البنوك الأمريكية، كما لن يتم السماح للمواطنين الأمريكيين بإجراء أي تعاملات معهما.
وأضاف أردوغان في كلمته السبت إن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقس أندرو برانسون لا تناسب شريكا استراتيجيا وتنم عن عدم احترام لتركيا. لكنه استدرك قائلا إنه لا يريد أن تصل العلاقات مع الولايات المتحدة إلى وضع "يخسر فيه الجميع" بعد أن فرضت واشنطن عقوبات بحق وزيرين تركيين رد عليها بعقوبات مماثلة.
وقال أردوغان في مسعى إلى منع مزيد من التصعيد في الأزمة "لا نريد أن نكون طرفاً في لعبة يخسر فيها الجميع"، معتبرا أن "نقل الخلافات السياسية والقضائية إلى المجال الاقتصادي سيكون ضاراً للطرفين"، حسب تعبيره.
يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على القس أندرو برونسون في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وقد أودع لاحقا في كانون أول/ديسمبر من نفس العام في الحبس الاحتياطي على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب. وحولت محكمة تركية الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي إلى إقامة جبرية في منزله بسبب مشاكل صحية يعانيها القس.
ويطالب الادعاء التركي بسجن برونسون لمدة تصل إلى 35 عاما. وتتهم تركيا بشكل مباشر القس بالتورط مع حركة غولن التي يتهمها أردوغان ونظامه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في صيف 2016. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب مرارا وبشكل شخصي بالإفراج عن برونسون.
ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)
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الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...
ايماءات ودية تعوم على بحرٍ من خلافات
استقبل الرئيس الأمريكي نظيره التركي يوم 16 أيار/ مايو من العام الجاري في مكتبه بواشنطن، حيث أكد الرئيسان أن "علاقتهما كبيرة" وستتجه نحو "الأفضل". بدوره، هنأ أردوغان ترامب بفوزه الأسطوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. ثم اشتكى بمرارة من تسليح واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية، مدعيا أن إدراجها في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا يوفر غطاء لنزعتها الانفصالية.
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الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...
العراك يصبح أمرا مزعجا
17 أيار/ مايو. نشرت إذاعة صوت أمريكا (Voice of America) فيديو يظهر هجوم حراس أردوغان الشخصيين على متظاهرين أكراد قرب مقر السفارة التركية بواشنطن في نهاية زيارة الرئيس التركي إلى الولايات المتحدة. وبعد شهر من مغادرة أردوغان ووالوفد المرافقة له، أصدرت السلطات الأمريكية أمرا بالقبض على 12 من حراسه. وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون اعتبر إن الاعتداءات خرق لحرية التعبير.
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الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...
الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب
15 تموز/ يوليو. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (في الوسط) وزوجته أمينة (على اليسار) ورئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان (على اليمين) يتذكرون محاولة الانقلاب الفاشلة التي اسفرت عن مقتل نحو 250 شخصا بمن فيهم إرول إلكوك مدير حملة أردوغان. وشهدت تركيا بعد الانقلاب حملة اعتقالات طالت نحو 50 الف شخص بتهمة ارتباطهم برجل الدين التركي المستقر في امريكا فتح الله غولن.
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الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...
تركيا "متضايقة" من تسليح الولايات المتحدة لميليشيات كردية
23 آب/ أغسطس. زار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنقرة في الوقت الذي يؤكد فيه البنتاغون على التزام الولايات المتحدة بالعلاقات الثنائية و"الحوار الصادق" بين البلدين. وأعلن أردوغان لوسائل الإعلام التركية بأن أنقرة ستحبط أي محاولة تقوم بها وحدات حماية الشعب الكردية لإقامة "ممر إرهابي" في شمال سوريا وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط.
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الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...
القس الأمريكي لايزال معتقلا
24 آب/ أغسطس. أصدرت تركيا أمرا جديدا بتجديد اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون المقيم في تركيا والمحتجز منذ أواخر عام 2016. وتقول صحيفة "صباح" الموالية للحكومة إن برونسون يواجه اتهامات بمحاولة الإطاحة بالبرلمان والتجسس. وفي 29 أيلول/ سبتمبر، قدم أردوغان عرض مقايضة برونسون بغولن. لترد عليه وزارة الخارجية الأمريكية مرة أخرى بدعوتها لإطلاق سراح القس.
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الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...
تركيا تعتقل موظفاً في القنصلية الأمريكية
4 تشرين الأول/ أكتوبر. اعتقلت السلطات التركية أحد موظفي القنصلية الأمريكية في إسطنبول، وهو التركي متين طبوز، المتهم بتورطه في دعم تنظيم الداعية والمعارض التركي فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة مدبرا أساسيا لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليو عام 2016. الولايات المتحدة ابدت استياءها البالغ لاعتقال الموظف المذكور وهو الاعتقال الثاني لموظف في السفارة منذ آذار/ مارس المنصرم.
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الولايات المتحدة وتركيا - حلفاء في الناتو ولكن...
الولايات المتحدة وتركيا تعلقان خدمات منح التأشيرات بينهما
8 - 9 تشرين الأول/ أكتوبر. قررت السفارة الأمريكية في أنقرة، تعليق إصدار التأشيرات لمواطني تركيا، احتجاجا على اعتقال موظف تركي بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول الأسبوع الماضي. في المقابل أعلنت السفارة التركية بواشنطن تعليقها إجراءات منح التأشيرات للأمريكيين من جميع البعثات الدبلوماسية التركية في الولايات المتحدة.DW