 أردوغان يدعو من قطر لإنهاء الأزمة الخليجية بأسرع وقت | أخبار | DW | 25.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أردوغان يدعو من قطر لإنهاء الأزمة الخليجية بأسرع وقت

في أول زيارة له لبلد عربي منذ العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، دعا الرئيس أردوغان من قطر لإنهاء الأزمة الخليجية بأسرع وقت ممكن. بيد أنه رفض إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، رغم ما تطالب به السعودية وحلفاؤها.

الرئيس التركي أردوغان يتحدث إلى الجنود الأتراك في قطر

الرئيس التركي أردوغان يتحدث إلى الجنود الأتراك في قطر

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته قطر الإثنين (25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019)، إلى إنهاء الأزمة الخليجية "في أسرع وقت"، في ما بدا وكأنّه دفعة إيجابية للأجواء التي توحي بامكانية حدوث انفراج في الخلاف القطري مع السعودية وحلفائها.

بيد أن أردوغان رفض، رغم ذلك، إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وهو أحد المطالب التي كانت قد اشترطت السعودية والإمارات البحرين ومصر تنفيذها لإعادة العلاقات المقطوعة مع قطر منذ حزيران/ يونيو 2017.

مختارات

في تقرير جديد لموقع "شبيغل أونلاين" الألماني بعنوان: قطر تتحدى ولي العهد السعودي، كشف الموقع عن نية تركيا زيادة تواجدها العسكري في قطر. وحسب الموقع فإن عدد الجنود الأتراك في الإمارة الخليجية قد يتجاوز خمسة آلاف قريبا. (17.08.2019)

تقاوم السعودية دعوات من الولايات المتحدة لإصلاح العلاقات مع قطر، على الرغم من مؤشرات على أن الضغوط التي تهدف لإنهاء أزمة إقليمية أخرى هي حرب اليمن كان لها تأثير على الرياض منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي. (16.11.2018)

وفي أول زيارة إلى بلد عربي منذ العملية العملية العسكرية لأنقرة ضد قوات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، شهد أردوغان التوقيع على اتفاقيات اقتصادية وتجارية، وتعزيز التعاون في قطاعات مرتبطة بمونديال 2022.

وزار أردوغان القاعدة التركية جنوب الدوحة، وقال في خطاب أمام الجنود الأتراك "طوال تاريخنا، لم نسمح لأصدقائنا بأن يواجهوا التهديدات والمخاطر وحدهم"، مضيفا "آمل أن تنتهي الأزمة المستمرة في الخليج منذ أكثر من عامين بأسرع وقت ممكن". وتابع "نحن لا نفرّق بين أمننا وأمن قطر. لقد أصبحتم بوجودكم هنا ضمانة السلام والأمن في قطر منذ أن بدأت أزمة الخليج في عام 2017".

وجدد الرئيس التركي رفضه إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر كما تطالب السعودية ودول أخرى قائلا: "أولئك الذين يطلبون منا إغلاق هذه القاعدة لا يدركون حقيقة أن تركيا كانت صديقة لقطر في أوقات صعبة".

وظهرت مؤخرا مؤشّرات على قرب حدوث انفراج في الأزمة، خصوصا مع قرار السعودية والإمارات البحرين المشاركة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم في الدوحة، في أول مشاركة طوعية في بطولة في قطر منذ قطع العلاقات.

أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإن أمير قطر والرئيس التركي ترأّسا اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، واتّفقا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبينها المشاريع المرتبطة باستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وتزامنت زيارة أردوغان للدوحة مع وصول منتخبات السعودية والبحرين والإمارات لكرة القدم للمشاركة في كأس الخليج. ووفقا للباحثة في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تشينزيا بيانكو، فإنّ أردوغان يحاول من خلال زيارته قطر "ضمان ألا يأتي التقارب المحتمل في الخليج على حساب العلاقات التركية القطرية".

أ.ح/ ص.ش (ا ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:13

قطر ـ ما سر القواعد الأجنبية في الإمارة الخليجية؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

قطر ـ ما سر القواعد الأجنبية في الإمارة الخليجية؟  

مواضيع ذات صلة

Katar Doha Skyline

مقاطعة قطر ـ هل تنجح الرياضة فيما فشلت فيه السياسة؟ 13.11.2019

في مؤشر على انفراج محتمل في الأزمة التي عصفت بالعلاقات بين قطر ودول خليجية إلى جانب مصر، أشار مسؤول خليجي لجهود مبذولة لإنهاء المقاطعة، تزامنا مع الإعلان عن مشاركة السعودية والإمارات والكويت في كأس الخليج بالدوحة.

Treffen zwischen Tamim bin Hamad Al-Thani und Salman in Riad

هل يُنهي "خليجي 24" الخصومة بين السعودية وقطر؟ 13.11.2019

لم تنجح الرياضة على مدار التاريخ كثيراً في تقريب وجهات نظر ساسة متخاصمين، لكن قد يرغب هؤلاء أحياناً بالإعلان عن قرار ما عبر إرسال مؤشرات رياضية، فهل يحدث ذلك في "خليجي 24"؟

هل تبتز تركيا قطر وتستغل أموالها؟ خبير كويتي وآخر تركي يجيبان.. وأنت ما رأيك؟ #مسائيةDW 14.08.2019

شدد سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القانون الدولي، على عمق التنسيق بين قطر وتركيا في حين اعتبر فايز النشوان، الخبير في الشؤون الخليجية، أن تركيا تبتز قطر وتستغل أموالها..فكيف ذلك؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  