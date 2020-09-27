أردوغان يدعو أرمينيا لإنهاء "احتلال" ناغورني قره باغ

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الاثنين 28 سبتمبر/ أيلول 2020) أرمينيا إلى الانسحاب فورا من ما وصفها بـ "أراضي أذربيجان" التي قال إنها "تحتلها"، وأكد أن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة في إقليم ناغورني قرة باغبعد اشتباكات بين قوات البلدين.

وقُتل العشرات في الاشتباكات العنيفة التي استمرت لليوم الثاني بين أرمينيا وأذربيجان بسبب الإقليم الذي يقع داخل أذربيجان لكن يديره الأرمن. وتعهدت أنقرة بدعم باكو في هذا الصراع.

اصطفاف تركي واضح إلى جانب أذربيجان

وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها في إسطنبول اليوم "حان الوقت لإنهاء الأزمة في المنطقة والتي بدأت باحتلال ناغورني قرة باغ. سيعم السلام المنطقة مرة أخرى بمجرد انسحاب أرمينيا من الأراضي التي تحتلها في أذربيجان". وقال إن مجموعة مينسك، التي تقودها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة للوساطة بين الدولتين، أخفقت في حل القضية على مدى ما يقرب من 30 عاما.

وتابع أردوغان قائلا إن أذربيجان "باتت مضطرة إلى حل مشاكلها بنفسها شاءت أم أبت... تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ... أذربيجان بكل الإمكانيات". ولم يتطرق بشكل مباشر لما إذا كانت تركيا تلعب دورا نشطا في الصراع في الوقت الحالي كما تقول أرمينيا. ونفت أذربيجان هذه المزاعم.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع التركي خلوص أكار "يجب أن توقف أرمينيا هجماتها على الفور وتعيد المرتزقة والإرهابيين الذين أتت بهم من الخارج وتنسحب من أراضي أذربيجان"، مضيفا أن من الضروري وقف إطلاق النار وإحلال السلام.

ويشكل الأرمن الأغلبية العظمى من سكان ناغورني قرة باغ ويرفضون حكم باكو. وتتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشكل متكرر بشأن هجمات في المنطقة رغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار عام 1994.

مشاهدة الفيديو 02:16 شارك ناغورني قاره باغ على خط النار إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3j4jC اندلاع قتال عنيف في ناغورني قاره باغ

اتهام أرميني لتركيا بنقل مقاتلين سوريين لأذربيجان

في سياق متصل، نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان تاجانيان، قوله إن تركيا نقلت نحو أربعة آلاف مقاتل من شمال سوريا إلى أذربيجان. ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى السفير قوله إن المقاتلين يشاركون في القتال بالإقليم الواقع داخل أذربيجان لكن يديره الأرمن.

ولليوم الثاني، تبادلت قوات أرمينيا وأذربيجان إطلاق النار بكثافة وتبادل الجانبان الاتهامات باستخدام المدفعية الثقيلة. والقتال هو الأشرس منذ عام 2016 وجدد المخاوف بشأن الاستقرار في جنوب القوقاز وهي ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز لأسواق عالمية.

وأعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف التعبئة العسكرية الجزئية. وقال وزير خارجية أذربيجان الاثنين إن ستة مدنيين قُتلوا وأصيب 19 منذ اندلاع الاشتباكات مع القوات الأرمينية. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ممثل لوزارة الدفاع الأرمينية قوله إن مئتي أرميني أصيبوا.

وأعلن الإقليم الانفصالي مقتل 15 جنديا من قواته. وقال إنه استعاد السيطرة على بعض الأراضي التي كان قد خسرها أمس الأحد وأن أذربيجان تستخدم المدفعية الثقيلة في القصف. لكن أذربيجان أكدت من جانبها أنها سيطرت على المزيد من الأراضي.

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات لم تستخدم ألمانيا تعبير "إبادة جماعية" من قبل مراعاةً لتركيا، لكن الرئيس غاوك استخدم هذه المفردة على هامش إحياء الذكرى المئوية لما قام به العثمانيون، ملمحاً إلى مسألة تحمل بلاده آنذاك جزءا من المسؤولية.

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات البابا فرنسيس وصف أيضاً الجرائم ضد الأرمن بالإبادة الجماعية. لتكون المرة الأولى التي يصرح فيها رئيس للكنيسة الكاثوليكية بمثل ذلك. وأضاف البابا، بعد الاعتراضات التركية الشديدة على تصريحاته، بأنه "لا يمكننا أن نصمت وأن لا نتكلم عن الذي شاهدناه وسمعناه".

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات أما الحكومة التركية فرفضت الاعتراف بالمذابح كـ"جريمة إبادة جماعية". وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو: نشارك آلام أطفال وأحفاد الأرمن، الذين فقدوا بعد تهجيرهم القسري في سنة 1915.

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات الأمم المتحدة، وعلى لسان الأمين العام بان كي مون، تحدثت عن "أعمال شنيعة" و"جريمة ضد الإنسانية". ورفض مون تشكيل لجنة جديدة لبحث الموضوع تاريخيا من قبل الأمم المتحدة. ودعا بان البلدين (تركيا وأرمينيا) إلى مواصلة حوارهما.

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات أعضاء البرلمان الأوروبي وقفوا دقيقة صمت، إحياء لذكرى مذابح الأرمن. وقدموا بعدها مذكرة طالبوا فيها تركيا بالاعتراف بالمذابح على أنها "إبادة جماعية".

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات موضوع "مذابح الأرمن" تخطى السياسة إلى الموسيقى والفن. ورغم أن مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الشهيرة تمنع التلميحات السياسية من قبل المشاركين، إلا أن أرمينيا دفعت هذا العام بفرقة موسيقية ستغني أغنية تحمل عنوان "Face the Shadow"، والتي تحمل رسالة سياسية تقول "لا تنكر".

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات وأوضح دانييل ديمير، رئيس تجمع الآراميين في ألمانيا، بأنه "لو لم تتصرف تركيا بعناد هكذا تجاه هذه القضية، لكانت عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي حدثت بشكل أسرع".

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات الرئيس الروسي بوتين لم يعلق رسميا على الموضوع، ولم يقرر لغاية الآن فيما إذا كان سيشارك في احتفالية إحياء الذكرى المائة لمذابح الأرمن، في العاصمة الأرمينية يريفان. الكاتب: ريشارد أ. فوكس/زمن البدري



روسيا أقرب تقليديا لأرمينيا

وأثارت هذه المعارك قلقًا دوليًا، وحفزت الاشتباكات جهودا دبلوماسية لخفض التوتر في الصراع الذي يعود لعقود بين أرمينيا ذات الأغلبية المسيحية وأذربيجان ذات الأغلبية المسلمة، ودعت الأمم المتحدة وألمانيا وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة بشكل خاص إلى وقف فوري لإطلاق النار. وحثت الصين وروسيا الجانبين على ضبط النفس.

وموسكو، التي تحافظ على علاقات ودية مع الطرفين المتحاربين وتعتبر الحكم الإقليمي الأبرز، تعد أقرب إلى أرمينيا حيث أن البلدين ينتميان إلى نفس التحالف العسكري الذي تهيمن عليه روسيا، في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ح.ز/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)