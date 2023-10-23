 أردوغان يحيل طلب عضوية السويد في الناتو على البرلمان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.10.2023

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أخبار

أردوغان يحيل طلب عضوية السويد في الناتو على البرلمان

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع قانون عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأرسله إلى البرلمان للتصويت عليه، حسبما أعلن مكتبه، فيما رحّب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بهذا "الخبر الجيد".

البرلمان التركي

وقع الرئيس التركي أردوغان مشروع قانون عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي وأرسله إلى البرلمان للتصويت عليه.

أحال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميًا الاثنين (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) طلب عضويةالسويد في حلف شمال الأطلسيعلى البرلمان، بعد 17 شهرًا من عرقلته هذا الملف، على ما أعلنت الرئاسة التركية.

مختارات

استغل أردوغان ورقة انضمام السويد لحلف الناتو لفتح كل ملفات بلاده العاقلة مع الولايات المتحدة وأوروبا وحلف الناتو. صحيفة "دوما" البلغارية ذهبت إلى مقارنته بتاجر محترف في بازار إسطنبول يحتال بدهاء على سياح أغبياء!

قضت أعلى محكمة في السويد بوجود عقبات قانونية أمام تسليم مواطنين تركيين تطالب بهما أنقرة وتتهمهما بالانتماء إلى حركة غولن، في خطوة قد تعقد جهود انضمام السويد إلى الحلف، بعد بضعة أيام من تخلي أردوغان عن اعتراضه.

تتخذ السويد إجراءات مشددة مع تزايد التهديدات التي تواجهها في أعقاب حوادث حرق المصحف، لكن في المقابل، تحاول روسيا الاستفادة من الأزمة، فكيف ذلك؟

قام نواب من حزب الرئيس المجري بمقاطعة جلسة دعت لها المعارضة من أجل التصديق على انضمام السويد للناتو. يذكر أن المجر وتركيا هما العضوان الوحيدان في حلف الناتو اللذان لم يصادقا بعد على انضمام السويد إلى التحالف العسكري.

وأكّدت الرئاسة التركية في منشور على منصة "إكس" أن "الرئيس رجب طيب أردوغان وقّع في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وأحاله على الجمعية الوطنية الكبرى" (البرلنان).

ورحّب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بـ"الخبر الجيد" على منصة "إكس" قائلًا "أصبحت القضية في يدي البرلمان ونتطلّع إلى أن نصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي".

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنه "يتطلّع إلى الترحيب بالسويد قريبًا جدًا كحليف كامل في حلف شمال الأطلسي (...) وهذا سيجعل الحلف بأكمله أقوى وأكثر أمنًا".

ووافق الرئيس التركي خلال قمة الحلف الأطلسي في فيلنيوس في تموز/ يوليو الماضي على تقديم المصادقة على انضمام السويد إلى برلمانه، مؤكدًا أن لا تطورات في هذا الصدد قبل التئام مجلس النواب في تشرين الأول/ أكتوبر.

وواصل أردوغان، الذي تحدّث هاتفيًا السبت مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، منذ الصيف الضغط على السويد لتتّخذ تدابير ضدّ أفعال تدنيس القرآن التي أدّت إلى تدهور العلاقات بين البلدَين.

 توازيًا، تنتقد أنقرة السلطات السويدية لتساهلها المفترض مع المتمردين الأكراد اللاجئين في أراضيها والذين تطالب بتسليم عشرات منهم.

وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الناتو اللتان لم تصادقا بعد على عضوية السويد في التحالف بعدما تخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز عقب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وصادقت أنقرة على انضمام فنلندا في 30 آذار/ مارس واعتبرت ملفها منفصلًا عن الملف السويدي.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • طائرات الجيش الألماني من طراز A400M على مدرج قاعدة فونستورف

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    أكبر تدريب جوي للناتو بعد 74 عاما من تأسيسه

    لم تكن بداية مناورات "إير ديفندر 23" في سماء ألمانيا بالطائرات المقاتلة، وإنما بطائرات النقل العملاقة. وعند انطلاق المناورات يوم الاثنين (12 يونيو/ حزيران 2023) أقلعت طائرات الجيش الألماني من طراز A400M من قاعدة فونستورف في ولاية ساكسونيا السفلى في أكبر تدريبات جوية في تاريخ حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الذي تأسس قبل 74 عاما.

  • طائرة مقاتلة من طراز تورنادو تقلع بشكل عمودي من قاعدة شليسفيغ الجوية في ياغل

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    إقلاع عمودي

    طائرة مقاتلة من طراز تورنادو تقلع بشكل عمودي من قاعدة شليسفيغ الجوية في ياغل. على مدار نحو أسبوعين تتدرب 25 دولة على صد هجوم افتراضي. وبالإضافة إلى دول أعضاء في الناتو، تشارك اليابان والسويد أيضاً في التدريبات تحت قيادة ألمانيا. كما يتم اختبار نقل الطائرات، على سبيل المثال من الولايات المتحدة إلى ألمانيا. ويضم الناتو 31 دولة أوروبية وأمريكية شمالية، والمقر الرئيسي للحلف يقع في بروكسل.

  • Ein Soldat in einer orangenen Warnweste betritt ein Flugzeug; dieses ist in Nahaufnahme zu sehen, über der Tür, durch die der Mann geht, ist der Schriftzug Luftwaffe zu lesen. Darunter ist ein Logo der Air Defender-Übung angebracht.

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    قضية مشتركة

    الفحص النهائي: جندي يدخل طائرة تابعة لسلاح الجو بقاعدة فونستورف الجوية. المطار في ولاية ساكسونيا السفلى هو المركز اللوجستي للمناورة، حيث سيتم نشر 10000 جندي وحوالي 250 طائرة بحلول 23 يونيو/ حزيران، بينها 70 طائرة من ألمانيا. وطبقا لصحيفة أوغسبورغر ألغماينه (27/4/2023) يبلغ عدد جنود حلف الناتو حوالي 5,8 مليون جندي بينهم 3,4 مليون في الخدمة و1,7 مليون بالاحتياط، وأكثر من 700 ألف بقوات شبه عسكرية.

  • تطبيق فلايترادار 24

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    مكان التدريبات

    على الهاتف الذكي يعرض تطبيق "فلايترادار" 24 مسار رحلة طائرة عسكرية هولندية فوق ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، التي قامت بعدة دورات فوق فيسمار وغوستروف وشفيرين. تدور أحداث مناورات "إير ديفندر 23" فوق أجزاء من شمال ألمانيا وشرقها وجنوبها وغربها وكذلك فوق بحري الشمال وبحر البلطيق.

  • شاشة عرض الرحلات في مطار هامبورغ

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    تأثير على حركة الطيران المدني

    خُطط لـ 2000 طلعة جوية خلال أيام التدريب العشرة، لكن هذه الطلعات الجوية لها تأثيرات على حركة الطيران المدني. فقد أُغلقت أجزاء من المجال الجوي الألماني بشكل متكرر بسبب المناورات. هنا، في الصورة، شاشة عرض الرحلات في مطار هامبورغ وقد أظهرت بالفعل العديد من الرحلات المتأخرة والملغاة في اليوم الأول لانطلاق المناورات. ولا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر المناورة الرئيسية على حركة الطيران المدني.

  • متفرجون يشاهدون طائرة مقاتلة من طراز تورنادو عند سياج قاعدة شليسفيغ الجوية

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    تحت المراقبة

    عند السياج الحدودي لقاعدة شليسفيغ الجوية يقف متفرجون ويشاهدون طائرة مقاتلة من طراز تورنادو. لم يكن لتدريبات القوات الجوية أي عواقب على الركاب في المطارات في فرانكفورت على نهر ماين وكذلك مطارات برلين ودوسلدورف ونورمبرغ وكولونيا- بون. ومع ذلك تتوقع شركات الطيران المدني زيادة الاضطرابات في حركة الطيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

  • مظاهرة نظمها حزب اليسار الألماني احتجاجاً على التدريبات العسكرية

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    اليسار يرفع "رمز السلام" احتجاجا على المناورات

    المشاركون في مظاهرة نظمها حزب اليسار الألماني احتجاجاً على التدريبات العسكرية، يشكلون علامة "رمز السلام". يريد الجيش الألماني أيضاً تجنب وقوع استفزاز من جانب روسيا، حيث قال قائد القوات الجوية الألمانية إنغو غيرهارتس: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تصعيدها". على سبيل المثال لن تكون هناك طلعات جوية باتجاه مدينة كالينينغراد الروسية على بحر البلطيق.

  • مفوضة الجيش الألماني في البرلمان الألماني بوندستاغ إيفا هوغل

    مواجهة سيناريوهات الخطر - "إير ديفندر 23" أكبر تدريب جوي في تاريخ الناتو

    "رسالة واضحة"

    ترى إيفا هوغل، مفوضة الجيش الألماني في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، أن مناورات "إير ديفندر 23" هي رسالة واضحة إلى موسكو. وقالت هوغل خلال تواجدها بمطار فونستورف إن هجوم روسيا على أوكرانيا يظهر مدى أهمية هذه المناورات. بالإضافة إلى ذلك، وصفت السياسية العضوة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي المناورات العسكرية بأنها "إشارة جيدة جدًا" على القدرة الدفاعية لحلف "الناتو". نيلا ينش/ ع.غ/ص.ش


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