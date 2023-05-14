 أردوغان يحصل مجددا على الأغلبية بين أتراك ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أردوغان يحصل مجددا على الأغلبية بين أتراك ألمانيا

كشفت عملية فرز الأصوات الخاصة بالانتخابات التركية حتى الآن إلى حصول الرئيس رجب طيب أردوغان مجددا على أغلبية واضحة بين الناخبين الأتراك المقيمين في ألمانيا. جاء ذلك وفق أرقام التي أوردتها وكالة أنباء أناضول التركية.

Türkische und Deutsche Fahne

ذكرت وكالة أناضول التركية اليوم (الاثنين 15 مايو/ أيار 2023) استنادا إلى فرز نحو 79% من صناديق الاقتراع القادمة من ألمانيا، أن عملية الفرز كشفت حصول الرئيس التركي على تأييد نحو ثلثي الناخبين. ولم تعلن هيئة الانتخابات النتائج الرسمية بعد. وحسب الوضع الحالي، حصل أردوغانعلى نحو 65% من أصوات الناخبين الأتراك في ألمانيا مقابل نحو 33% فقط لزعيم المعارضة كمال كيلجدار أوغلو.

ومن المتوقع بهذا أن تكون النتيجة التي سيحققها أردوغان في ألمانيا مرة أخرى أفضل كثيرا من نتيجته بوجه عام في الانتخابات إذ إنه حصل بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع في الداخل ونحو 84% من صناديق الاقتراع القادمة من الخارج على 49.40% وفقا لما صرح به رئيس هيئة الانتخابات أحمد ينر، فيما حصل كليغدار أوغلو على 44.96%.

 

وتشير أقوى السيناريوهات المحتملة إلى أن النتائج ستسفر عن اللجوء إلى جولة إعادة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. كان أردوغان حصل في انتخابات عام 2018 على تأييد 64.8% من الناخبين الأتراك في ألمانيا، بينما كانت النسبة الإجمالية التي حصل عليها في تلك الانتخابات 52.6%. ويجيز القانون التركي منذ عام 2014 للمواطنين المقيمين خارج تركيا المشاركة في الانتخابات من خارج البلاد.

ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ)

  • Türkei Wahlen | AKP-Parteizentrale | Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    للمرة الأولى في تاريخ تركيا

    تستعد تركيا لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى. بدا أردوغان منتصرا في الانتخابات الرئاسية عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل ليعلن بنفسه جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    اخفاق بفارق طفيف

    أظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ 50 بالمائة المطلوبة زائد صوت واحد.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Bildergalerie

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    وقت لتجميع الصفوف

    يمكن أن تمنح جولة الإعادة أردوغان في غضون اسبوعين الوقت الكافي لإعادة تجميع صفوفه. ومع ذلك سيظل يطارده شبح أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها تركيا في عهده، والقلق بشأن استجابة حكومته المتعثرة لزلزال شباط/ فبراير الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl | Kandidatenkundgebung der türkischen Opposition | Kemal Kilicdaroglu, CHP

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    شباب ينتخبون لأول مرة

    تشهد هذه الانتخابات مشاركة جيل كامل ولد كله في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان على السلطة. حيث ينتخب حوالي خمسة ملايين فتاة وشاب لأول مرة في حياتهم. وبالتالي قد تكون أصواتهم حاسمة في ترجيح الكفة بالسباق الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler vor Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 64 مليون ناخب

    يحق لأكثر من 64 مليون شخص المشاركة في انتخابات عام 2023، حيث سيختار رئيسهم وأعضاء البرلمان في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد عن ثمانين بالمائة.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    الزي التراثي

    كثير من المواطنين الأتراك يعتبرون اليوم الانتخابي مناسبة وطنية تستدعي الفرح. هذا الرجل، واسمه ناظم جيهان، اختار الحضور إلى المركز الانتخابي في اسطنبول بالزي العثماني التقليدي، مصطحبا ببغاءه الملّون معه.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl in der Türkei 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 191 ألف مركز اقتراع

    وعلى امتداد مساحة البلاد تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف مركز اقتراع. ولم يشهد اليوم الانتخابي أي أحداث خطرة أو أعمال عنف تستحق الذكر.

  • Türkei | Wahlen 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    حضور كبار السن كان واضحا

    شهدت مكاتب الاقتراع في تركيا تدفقا كبيرا للناخبين، في اقتراع يبدو خطرا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة بدون منازع منذ عشرين عاما.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    عيد الأم في تركيا

    وحضرت الكثير من النساء إلى مراكز الاقتراع في أجواء احتفالية في هذا اليوم الذي يصادف عيد الأمهات في تركيا. ويلعب الوضع الاقتصادي في البلاد دورا هاما في تقرير التوجه الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سكان أنطاكيا المدمرة ينتخبون

    وتأتي الانتخابات بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأوقع أكثر من 50 ألف ضحية وشرد الملايين. وعاد بعض سكان أنطاكيا المدمرة إلى مدينتهم للإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي أقيمت في أبنية مسبقة الصنع.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Recep Tayyip Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أردوغان يدلي بصوته في اسطنبول

    أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في مكتب الاقتراع في أسكدار، الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لاسطنبول،. وعبّر عن أمله في "مستقبل جيد للبلاد وللديموقراطية التركية"، مؤكدا على "حماسة الناخبين" وخصوصا في المناطق المتضررة من جراء زلزال 6 شباط/فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Kemal Kilicdaroglu

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    كليجدار أوغلو والفرصة الأخيرة

    وحضر مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو للإدلاء بصوته في أنقرة. وقال "اشتقنا جميعا للديموقراطية، ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله، وسيستمر إلى الأبد. ويتطلع كليجدار أوغلو (74 عاما) لاغتنام آخر فرصة أمامه لتحقيق إنجاز سياسي، بعد أن لعب دور المعارض لسنوات طويلة.

  • Türkei Präsidentschaftswahlen Wahllokal Sinan Ogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سنان أوغان يدلي بصوته أيضا

    وبينما انسحب المرشح محرم إنجه من السباق الانتخابي، بقي سنان أوغان كمرشح ثالث في الانتخابات الرئاسية. وقام أوغان بالإدلاء بصوته في أنقرة أيضا، ولكن فرصه ضعيفة للغاية في تحقيق أي شيء يذكر. إعداد: ف. ي


مختارات

القومي المتشدد سنان أوغان.. هل يكون صانع الملوك في تركيا؟

مع فشل أي مرشح في الفوز بالانتخابات الرئاسية التركية، ستتجه الأنظار إلى المرشح الثالث سنان أوغان. لأن أصوات داعميه ستكون حاسمة في الجولة الثانية بعد أسبوعين. فمن هو سنان أوغان؟ ما هي مواقفه، ومن سيدعم في جولة الإعادة؟

انتخابات تركيا- أردوغان يؤكد تقدمه.. وكليجدار أوغلو يتعهد بهزيمته

أمام حشد كبير من أنصاره في أنقرة، أكد الرئيس التركي أردوغان أنه متقدم بشكل جيد في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة وفقاً لأرقام غير رسمية، فيما تعهد منافسه كيلجدار أوغلو بالفوز عليه في الجولة الثانية من الانتخابات

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الناخبون في تركيا يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية ورئاسية تاريخية

مواضيع ذات صلة

Election officials count ballots at a polling station in Istanbul on May 14, 2023, after polls closed in Turkey's presidental and parliamentary elections. Turkish polling stations have closed in a knife-edge election that could end President Recep Tayyip Erdogan's two-decade grip on power and put the mostly Muslim nation on a more secular course. Turnout was expected to be huge in what has effectively become a referendum on Turkey's longest-serving leader and his Islamic-rooted party. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)

+++ الانتخابات التركية.. تغطية مباشرة +++ 14.05.2023

أدلى الأتراك بأصواتهم في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدار مائة عام، إذ ستحدد ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيواصل حكمه الذي بدأه قبل عقدين. ومؤشرات حول اتجاه تركيا لانتخابات إعادة.

11/03/2023 Sinan Ogan, an academician, 55, addresses a meeting of a newly formed alliance, in Ankara, Turkey, Saturday, March 11, 2023. Turkey's nationalist political parties has formed a new alliance and nominated Ogan as its common candidate to challenge President Recep Tayyip Erdogan in elections in May. (AP Photo/Burhan Ozbilici)

القومي المتشدد سنان أوغان.. هل يكون صانع الملوك في تركيا؟ 15.05.2023

مع فشل أي مرشح في الفوز بالانتخابات الرئاسية التركية، ستتجه الأنظار إلى المرشح الثالث سنان أوغان. لأن أصوات داعميه ستكون حاسمة في الجولة الثانية بعد أسبوعين. فمن هو سنان أوغان؟ ما هي مواقفه، ومن سيدعم في جولة الإعادة؟

October 3, 2022: People shopping in the historical Eminonu Spice Bazaar despite high inflation on October 3, 2022 in Istanbul, Turkiye. The Turkish Statistical Institute, TUIK, announced the inflation figures for September 2022. According to this; Inflation increased by 3.08 percent on a monthly basis in September and became 83.45 percent on an annual basis. Considering the 12-month averages as of September, consumer prices increased by 59.91 percent and domestic producer prices increased by 114.02 percent. (Credit Image: Â© Tolga Ildun/ZUMA Press Wire

الانتخابات التركية .. الاقتصاد أكبر هموم الناخبين! 13.05.2023

لعل الوضع الاقتصادي والتضخم والغلاء في تركيا من العوامل التي ستحدد رغبة الناخبين الأحد 14 مايو/ أيار. هناك من يرى أردوغان رئيسا ناجحا وآخرون يتوقون لمرحلة ما بعد أردوغان. تقرير عن المزاج العام للناخبين من ثلاث مدن تركية.