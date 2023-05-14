أردوغان يحصل مجددا على الأغلبية بين أتراك ألمانيا

ذكرت وكالة أناضول التركية اليوم (الاثنين 15 مايو/ أيار 2023) استنادا إلى فرز نحو 79% من صناديق الاقتراع القادمة من ألمانيا، أن عملية الفرز كشفت حصول الرئيس التركي على تأييد نحو ثلثي الناخبين. ولم تعلن هيئة الانتخابات النتائج الرسمية بعد. وحسب الوضع الحالي، حصل أردوغانعلى نحو 65% من أصوات الناخبين الأتراك في ألمانيا مقابل نحو 33% فقط لزعيم المعارضة كمال كيلجدار أوغلو.

ومن المتوقع بهذا أن تكون النتيجة التي سيحققها أردوغان في ألمانيا مرة أخرى أفضل كثيرا من نتيجته بوجه عام في الانتخابات إذ إنه حصل بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع في الداخل ونحو 84% من صناديق الاقتراع القادمة من الخارج على 49.40% وفقا لما صرح به رئيس هيئة الانتخابات أحمد ينر، فيما حصل كليغدار أوغلو على 44.96%.

وتشير أقوى السيناريوهات المحتملة إلى أن النتائج ستسفر عن اللجوء إلى جولة إعادة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. كان أردوغان حصل في انتخابات عام 2018 على تأييد 64.8% من الناخبين الأتراك في ألمانيا، بينما كانت النسبة الإجمالية التي حصل عليها في تلك الانتخابات 52.6%. ويجيز القانون التركي منذ عام 2014 للمواطنين المقيمين خارج تركيا المشاركة في الانتخابات من خارج البلاد.

ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ)