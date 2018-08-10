أردوغان يتهم "إرهابيي التواصل الاجتماعي" بالعمل على انهيار الليرة

تحاول السلطات في تركيا كبح انهيار قيمة عملتها المحلية حتى أنها بدأت حملة ضد التعليقات السلبية حول الوضع الاقتصادي على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت تقارير إخبارية بأن السلطات التركية تجري تحقيقات بشأن مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها تروج "لأخبار زائفة" بشأن العملة المحلية الليرة التي تشهد انخفاضا كبيرا في قيمتها.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بأن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات قانونية بشأن 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة نشر مواد "تستثير" ارتفاع الدولار أمام الليرة وتخلق تصورات غير حقيقية.

وأدان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هذه الحسابات، ووصف أصحابها بأنه "إرهابيون اقتصاديون" على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال اردوغان خلال مؤتمر للسفراء في أنقرة إن "نظامنا القضائي اتخذ إجراءات وسوف يلاحقهم".

وقال "هم حقا شبكة خيانة.. لن نمهلهم... سنجعل من يبثون تلك الشائعات يدفعون الثمن". وأضاف أردوغان، أن هناك شائعات بأن السلطات قد تفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال ردا على انحدار العملة التي هوت بما يصل إلى 18 بالمئة يوم الجمعة فحسب.

وفي الوقت ذاته، أطلق مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا بشأن "كافة أنواع التقارير الإخبارية سواء المطبوعة أو المرئية وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بأشخاص أو مجموعات، والتي تنشر محتوى "يهدد الأمن الاقتصادي"، حسبما ذكرت الأناضول.

ع.خ/ ه.د (د ب ا ، رويترز)