 أردوغان يتهم ″إرهابيي التواصل الاجتماعي″ بالعمل على انهيار الليرة | أخبار | DW | 13.08.2018

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أخبار

أردوغان يتهم "إرهابيي التواصل الاجتماعي" بالعمل على انهيار الليرة

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعلقين بسلبية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"شبكة خيانة" متوعدا بمحاسبتهم. وأطلقت السلطات حملة على مئات الحسابات تتهم أصحابها بالترويج "لأخبار زائفة" والمسؤولية عن تهاوي قيمة الليرة.

Türkei, Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

تحاول السلطات في تركيا كبح انهيار قيمة عملتها المحلية حتى أنها بدأت حملة ضد التعليقات السلبية حول الوضع الاقتصادي على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت تقارير إخبارية بأن السلطات التركية تجري تحقيقات بشأن مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها تروج "لأخبار زائفة" بشأن العملة المحلية الليرة التي تشهد انخفاضا كبيرا في قيمتها.

مختارات

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بأن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات قانونية بشأن 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة نشر مواد "تستثير" ارتفاع الدولار أمام الليرة وتخلق تصورات غير حقيقية.

وأدان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هذه الحسابات، ووصف أصحابها بأنه "إرهابيون اقتصاديون" على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال اردوغان خلال مؤتمر للسفراء في أنقرة إن "نظامنا القضائي اتخذ إجراءات وسوف يلاحقهم".

وقال "هم حقا شبكة خيانة.. لن نمهلهم... سنجعل من يبثون تلك الشائعات يدفعون الثمن". وأضاف أردوغان، أن هناك شائعات بأن السلطات قد تفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال ردا على انحدار العملة التي هوت بما يصل إلى 18 بالمئة يوم الجمعة فحسب.

وفي الوقت ذاته، أطلق مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا بشأن "كافة أنواع التقارير الإخبارية سواء المطبوعة أو المرئية وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بأشخاص أو مجموعات، والتي تنشر محتوى "يهدد الأمن الاقتصادي"، حسبما ذكرت الأناضول.

ع.خ/ ه.د (د ب ا ، رويترز)

  • Fattah al-Sisi (Reuters)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    السيسي وأردوغان - علاقة عُقدتها الأخوان المسلمون

    مصر من بين الدول التي لم يصدر عنها أي رد فعل تجاه فوز أردوغان بالولاية الثانية في الانتخابات الرئاسية. العلاقة بين البلدين تعرف عداءً منذ عزل مرسي. ففي الوقت الذي يقول فيه أردوغان إن عبد الفتاح السيسي صعد إلى الحكم عبر الانقلاب على الشرعية، واصفا إياه بـ"الطاغية"، ترى القاهرة أن أردوغان هو أكبر داعم لما تصفه بـ"إرهاب الإخوان".

  • Istanbul Abdullah Bin Zayed Al Nahyan bei Erdogan (picture-alliance/AP/Y. Bulbul)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    آل زايد وأردوغان- عداء مزمن

    يبدو جليا أن العلاقات التركية الإماراتية تتسم بتوتر ناتج عن اختلاف حول ملفات قديمة وأخرى جديدة، يأتي في مقدمتها ملف الأزمة الخليجية، وموضوع الإسلام السياسي، فضلا عن الاتهامات التي يوجهها الإعلام التركي لبعض الجهات، إذ يتهمها بالمساهمة في الانقلاب الفاشل على أردوغان. الإمارات لم تهنئ رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، بل استهزأت شخصيات سياسية من هذا الفوز ودونت في حساباتها ساخرة منه.

  • China G20 Muhammad bin Salman (picture-alliance/AP Images/N. Asfouri)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    محمد بن سلمان وأردوغان- تنافس على الزعامة

    السعودية بدورها لم تصدر أي بيان تهنئة بعد فوز أردوغان، كما لم تبعث أية رسالة بهذا الخصوص. مراقبون يشيرون إلى التنافس الدفين؛ غير الظاهر بين البلدين على زعامة العالم الإسلامي. وتجدر الإشارة إلى الاختلافات التي لا تجمع موقف البلدين، وكان أبرزها: ملف الإسلام السياسي والأزمة الخليجية.

  • Syrien Präsident Baschar al-Assad (picture-alliance/dpa)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    بشار الأسد- خصم أردوغان اللدود!

    العلاقة بين سوريا وتركيا هي الأخرى، لا تسلم من توتر وتشنج. ويبدو أن بشار الأسد لن يهنئ أردوغان بفوزه، خاصة وأنه طالب في مرات كثيرة بإسقاط الأسد. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال في في خطاب الفوز في الانتخابات: "إن تركيا ستواصل "تحرير الأراضي السورية"، حسب تعبيره، حتى يتسنى للاجئين العودة لسوريا بأمان".

  • Irak Haider al-Abadi, Ministerpräsident (Reuters TV)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    العبادي- لا تهنئة حتى الآن!

    لم يصدر لحدود الساعة أي تهنئة عراقية لأردوغان بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة. العلاقات تتسم بكثير من التوتر بين البلدين، و يعود تاريخ احدثها إلى عام 2016 بعد وصف العراق استمرار وجود القوات التركية في شمال البلاد بالاحتلال، يبدو أنه ما يزال مستمرا، بالرغم من التقارب الذي يحاول البلدان خلقه، إلا أن طابع التوتر هو الطاغي على العلاقات بين العراق وتركيا.

  • Türkei, Istanbul: Islamkonferenz: Recep Tayyip Erdogan trifft Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (picture-alliance/C. Oksuz)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    الشيخ تميم أول المهنئين

    كانت قطر أولى المهنئين لأردوغان. وقد اتصل الأمير تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس التركي بأردوغان فور ظهور النتائج وهنأه على النجاح الذي حققه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين البلدين، يطبعها تحالف بين الجانبين في المجال العسكري والاقتصادي. كما أن تركيا وقفت لجانب قطر خلال الأزمة الخليجية، وهو دليل على متانة العلاقة بين بلدين توحدت مواقفهما في قضايا كثيرة.

  • Türkei Recep Tayyip Erdogan - Rached Ghannouchi in Ankara (picture-alliance/AA/K. Ozer)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    الغنوشي- تهنئة بنكهة التحالف

    هنأ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية أردوغان بفوزه. وقال في تدوينة على فيسبوك: "أتقدم بتهاني حزب حركة النهضة التونسية للشعب التركي على نجاح انتخاباته الرئاسية والتشريعية، كما نتقدم بالتهنئة للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية وحلفائه على الثقة المتجددة التي حصلوا عليها من شعبهم". يشار إلى أن حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية التركي تجمعهما نقاط مشتركة، كالمرجعية الإسلامية للطرفين.

  • Marokko | Premierminister Saadeddine Othmani (Getty Images/AFP/P. Domingo)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    سعد الدين العثماني- تهنئة بأمنية دوام العلاقة

    يعتبر المغرب من بين الدول التي تربطها علاقة حسنة بتركيا. إذ لا تعرف تشنجات بقدر ما تعرف اتفاقيات وشراكات مستمرة بين الطرفين. ويعتبر حزب العدالة والتنمية المغربي، من الجهات التي تظهر دعمها لحزب العدالة والتنمية التركي. ويعرف الاستثمار التركي في المغرب طريقا نحو التطور في كل مرة. وكان سعد الدين العثماني من بين المهنئين الأوائل لأردوغان في الولاية الأولى، في انتظار تهنئته له بهذه الولاية.

  • Sudan Der türkische Präsident Erdogan auf Staatsbesuch (picture alliance/abaca/K. Ozer )

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    عمر حسن البشير- حليف أردوغان القديم

    عمر حسن البشير، رئيس السودان، كان من أول المهنئين لأردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية. وبعث الرئيس السوداني، برقية تهنئة لأردوغان. كما أن البلدين تجمعها علاقات اقتصادية مهمة، تتمثل بالأساس في الاستثمار التركي، فضلا عن التعاون العسكري بين الجانبين. إعداد مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

بمجرد إعلان فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية، انطلق حلفاؤه يهنئونه بالولاية الثانية، بالمقابل، احتفظ خصوم الرجل برسائلهم، وسخروا من استمراره في الرئاسة. في صور: ردود الفعل العربية للانتخابات التركية. (25.06.2018)  

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