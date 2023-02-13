أردوغان يتمسك بموعد الانتخابات رغم الكارثة. مغامرة سياسية؟

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتمسك بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية رغم كارثة الزلزال التي ضربت البلاد.. أي تأثيرات للكارثة على أجواء السباق الرئاسي؟ وما حظوظ المعارضة؟
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا ستجرى في 14 أيار/ مايو المقبل كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط / فبراير.
أدى الزلزال العنيف، إلى جانب إيقاع عشرات الآلاف الضحايا والدمار الكبير، إلى خلط الأوراق السياسية في تركيا قبل 3 أشهر من موعد لانتخابات، التي قد لا تنعقد في موعدها. فهل تستغل المعارضة الوقت والغضب الشعبي للإطاحة بأردوغان؟
أثار زلزال تركيا المدمر الكثير من التساؤلات حول الفساد وعمليات الاحتيال في قطاع البناء، وتسامح الحكومة مع تشييد منازل غير آمنة. كما أثار تساؤلات عن "عفو البناء" ومسؤولية الدولة عن حجم خسائر وضحايا الزلزال.
بعد كارثة الزلزال المدمر تشهد تركيا جدلا حادا حول الانتخابات العامة وفيما إذا كانت ستجرى في موعدها المحدد، أم أن أردوغان سيؤجلها؟ المعارضة تريد الالتزام بالموعد المحدد، لكن هل هذا ممكن؟
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