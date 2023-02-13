 أردوغان يتمسك بموعد الانتخابات رغم الكارثة. مغامرة سياسية؟ | مسائية DW | DW | 01.03.2023

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مسائية DW

أردوغان يتمسك بموعد الانتخابات رغم الكارثة. مغامرة سياسية؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتمسك بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية رغم كارثة الزلزال التي ضربت البلاد.. أي تأثيرات للكارثة على أجواء السباق الرئاسي؟ وما حظوظ المعارضة؟

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KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) chats with quake-hit citizen after arriving 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 08, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

رغم كارثة الزلزال- أردوغان يتمسك بموعد الانتخابات في مايو 01.03.2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا ستجرى في 14 أيار/ مايو المقبل كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط / فبراير.

KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks to press at the tent city set up by Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) of Turkiye after arriving 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 08, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

زلزال تركيا ـ هل يطيح بأردوغان في الانتخابات القادمة؟ 13.02.2023

أدى الزلزال العنيف، إلى جانب إيقاع عشرات الآلاف الضحايا والدمار الكبير، إلى خلط الأوراق السياسية في تركيا قبل 3 أشهر من موعد لانتخابات، التي قد لا تنعقد في موعدها. فهل تستغل المعارضة الوقت والغضب الشعبي للإطاحة بأردوغان؟

February 12, 2023, Hatay, Turkey: Miners from Zonguldak are seen during the search and rescue work at the earthquake zone. Miracles and sadness followed each other in the 160th hour of the 7.8 magnitude earthquake that occurred in Hatay. Hatay Turkey - ZUMAs197 20230212_zaa_s197_281 Copyright: xMuratxKocabasx

"مات الناس تحت إشراف الدولة".. زلزال تركيا يكشف فساد قطاع البناء 17.02.2023

أثار زلزال تركيا المدمر الكثير من التساؤلات حول الفساد وعمليات الاحتيال في قطاع البناء، وتسامح الحكومة مع تشييد منازل غير آمنة. كما أثار تساؤلات عن "عفو البناء" ومسؤولية الدولة عن حجم خسائر وضحايا الزلزال.

ADIYAMAN, TURKIYE - FEBRUARY 10: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (C) speaks to press after visiting the tent city in quake-hit Adiyaman, Turkiye on February 10, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Ozkan Bilgin / Anadolu Agency

بين تبعات الزلزال وموقف الدستور- هل يؤجل أردوغان الانتخابات؟ 25.02.2023

بعد كارثة الزلزال المدمر تشهد تركيا جدلا حادا حول الانتخابات العامة وفيما إذا كانت ستجرى في موعدها المحدد، أم أن أردوغان سيؤجلها؟ المعارضة تريد الالتزام بالموعد المحدد، لكن هل هذا ممكن؟