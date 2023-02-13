أردوغان يتمسك بموعد الانتخابات رغم الكارثة. مغامرة سياسية؟

زلزال تركيا ـ هل يطيح بأردوغان في الانتخابات القادمة؟

أدى الزلزال العنيف، إلى جانب إيقاع عشرات الآلاف الضحايا والدمار الكبير، إلى خلط الأوراق السياسية في تركيا قبل 3 أشهر من موعد لانتخابات، التي قد لا تنعقد في موعدها. فهل تستغل المعارضة الوقت والغضب الشعبي للإطاحة بأردوغان؟