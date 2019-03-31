أردوغان يتلقى ضربة غير متوقعة في الانتخابات المحلية

قال حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بزعامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إنه فاز في الانتخابات البلدية في 16 مدينة كبيرة، كما اعلن ذلك اردوغان بنفسه مساء أمس الأحد أمام جمع من أنصاره في أنقرة. وكان جزب اردوغان قد فاز في انتخابات عام 2014 في 18 مدينة كبيرة. ولم يوضح ادروغان في اي مدينتين كبيرتين خسرها حزبه.

ففي العاصمة أنقرة أظهرت النتائج الأولية تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض منصور يافاز على منافسه الإسلامي من حزب اردوغان محمت أوزخاسكي بأربع نقاط مئوية، فيما اعلن زعيم الحزب المعارض كمال كليجدار فوزه حزبه في بلدية العاصمة أنقرة.

وفي اسطنبول أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب الشعب الجمهوري المعارض اليوم الاثنين(الأول من نيسان/ابريل 2019) فوزهما بهامش ضئيل برئاسة بلدية اسطنبول.

وقال أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري للصحفيين في اسطنبول إن البيانات الصادرة من حزبه تظهر أنه فاز بفارق نخو 28 ألف صوت بينما قال أحد قادة حزب العدالة والتنمية في اسطنبول إن مرشح الحزب بن علي يلدريم فاز بفارق أربعة آلاف صوت.

يشار إلى موقع وكالة الأنباء التركية الرسمية "اناضول" لم تقم بتحديث نتائج الانتخابات منذ منتصف الليلة الماضية، ما أثار غضب المواطنين المعارضين لحزب اردوغان. بيد أن النتائج النهائية للانتخابات المحلية التركية ستعلن على الأرجح خلال اليوم الاثنين.

وتراجعت الليرة التركية 1.2 بالمئة مقابل الدولار في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد انتخابات محلية فقد فيها حزب الرئيس رجب طيب اردوغان حزب العدالة والتنمية السيطرة على العاصمة أنقرة وبدا أنه يقر بالهزيمة في اسطنبول كبرى المدن التركية.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب/رويترز)