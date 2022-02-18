أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة

في إطار تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول) أوراق اعتماد إيريت ليليان، سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا.

وبعد توتر دام سنوات، بدأت تركيا وإسرائيل في تحسين العلاقات هذا العام بزيارات رفيعة المستوى شملت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ لأنقرة. واتفق الجانبان في أغسطس/ آب على تعيين سفير لكل بلد لدى الآخر.

وبعد فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بالانتخابات الشهر الماضي، اتفق نتنياهو وأردوغان على "العمل سويا لإرساء حقبة جديدة في العلاقات" على أساس احترام المصالح المشتركة.

وأصبحت إيريت ليليان، القائمة بالأعمال الإسرائيلية في أنقرة منذ يناير/ كانون الثاني 2021، السفيرة الجديدة بعد تقديم خطاب اعتمادها إلى أردوغان.

وتوترت العلاقات بين إسرائيل وتركيا، الدولتين اللتين كانتا حليفتين إقليميين مقربين لأكثر من عقد، حيث طردت أنقرة السفير الإسرائيلي في أعقاب غارة إسرائيلية عام 2010 على سفينة مساعدات متجهة إلى غزة مما أسفر عن مقتل عشرة مواطنين أتراك.

واستأنف الجانبان العلاقات الدبلوماسية في عام 2016، لكن بعد ذلك بعامين استدعت تركيا سفيرها من إسرائيل وطردت المبعوث الإسرائيلي عندما قتلت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات في قطاع غزة.

ويواجه نتنياهو بالفعل انتقادات بشأن نهجه السياسي قبل توليه منصبه، وقد تعهد بالحكم لصالح جميع الإسرائيليين حتى في الوقت الذي سيرأس فيه واحدة من أكثر الحكومات المنتمية للجناح اليميني في تاريخ البلاد.

ص.ش/أ.ح (رويترز)