أردوغان يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لولاية جديدة في تركيا

من أتاتورك إلى أردوغان .. تركيا في خمس نقاط

مرت تركيا بالكثير من التحولات والتغييرات الجذرية منذ عهد مؤسس الدولة الحديثة مصطفى كمال أتاتورك وحتى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يخوض دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية من موقع قوة.