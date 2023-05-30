 أردوغان يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لولاية جديدة في تركيا | DW الأخبار | DW | 04.06.2023

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DW الأخبار

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لولاية جديدة في تركيا

أدى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية كرئيس لتركيا لولاية ثالثة. أردوغان يواجه الآن العديد من المشاكل في مقدمتها الاقتصاد المتأزم وإعادة اللاجئين السوريين وإصلاح الدمار بعد الزلزال الأخير.

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ANKARA, TURKEY - MAY 29: President Recep Tayyip Erdogan speaks to supporters at the presidential palace after winning reelection in a runoff on May 29, 2023 in Ankara, Turkey. Erdogan was forced into a runoff when neither he nor his main challenger, Kemal Kilicdaroglu of the Republican People's Party (CHP), received more than 50 percent of the vote in the May 14 election. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

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In this handout photograph taken and released by the Press Office of the Republic of Turkey on June 3, 2023, Turkish President Tayyip Erdogan (R) and his wife his wife Emine Erdogan greet guests during his oath taking ceremony at the Presidential Complex, in Ankara, Turkey. (Photo by Handout / Press Office of the Republic of Turkey / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO/ Press Office of the Republic of Turkey - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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***ACHTUNG: DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT*** [TURKEY, ANKARA - MAY 29, 2023: Incumbent president Recep Tayyip Erdogan finishes his speech in front of the Presidential Palace as supporters celebrate him heading the poll with more than 52% against his rival Kemal Kilicdaroglu during the 2023 Turkish presidential election. Valery Sharifulin/TASS]

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28.5.2023, Istanbul*** Turkish President Tayyip Erdogan gestures as he addresses his supporters following early exit poll results for the second round of the presidential election in Istanbul, Turkey May 28, 2023. REUTERS/Murad Sezer

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