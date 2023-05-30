أردوغان يؤدي اليمين الدستورية كرئيس لولاية جديدة في تركيا

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أدى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية كرئيس لتركيا لولاية ثالثة. أردوغان يواجه الآن العديد من المشاكل في مقدمتها الاقتصاد المتأزم وإعادة اللاجئين السوريين وإصلاح الدمار بعد الزلزال الأخير.
مرت تركيا بالكثير من التحولات والتغييرات الجذرية منذ عهد مؤسس الدولة الحديثة مصطفى كمال أتاتورك وحتى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يخوض دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية من موقع قوة.
حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك على تنحية الخلافات جانبا والتركيز على المستقبل مع توليه الرئاسة لخمسة أعوام جديدة السبت. وفي مراسم تأدية اليمين بالقصر الرئاسي، تحدث أردوغان بنبرة توحي بالتصالح.
حفلت الصحف الألمانية والأوروبية عموما بمقالات رأي وتعليقات حول الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا. ووجّه العديد من الكتاب أسهم النقد للرئيس التركي أردوغان، متوقعين علاقات سيئة بين تركيا والغرب.
أثار فوز رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة تفاعلا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية ما بين ابتهاج بالفوز وانتقادات لسجل الرئيس التركي. السجال بين مؤيدي ومعارضي أردوغان لم يخل من تراشق إعلامي.
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