 أردوغان والأسد.. متى يصبح التطبيع واقعيا؟ | مسائية DW | DW | 23.08.2022

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مسائية DW

أردوغان والأسد.. متى يصبح التطبيع واقعيا؟

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يعلن استعداد بلاده لإجراء حوار غير مشروط مع النظام السوري ودمشق تلتزم الصمت.. فما جدوى هذا الحوار؟ وما دلالة توقيته؟

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FILE - In this Monday, Jan. 17, 2011 file photo released by the Syrian official news agency SANA, Syrian President Bashar Assad, right, receives Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, upon his arrival to Damascus airport, Syria. In the eyes of many, Assad is a murderous autocrat who would do anything to cling to power. But for his supporters, he is a nationalist hero fighting Western imperialism, a stabilizing presence who ensures a secular rule in a turbulent region wracked by sectarian wars. (AP Photo/SANA, File)

أنقرة تنفي وجود ترتيبات لقاء بين أردوغان والأسد 23.08.2022

نفت أنقرة وجود أيّ ترتيبات بشأن اجتماع مرتقب بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، بعد صدور أنباء تفيد بأن الرجلين من المنتظر أن يلتقيا على هامش القمة المقررة يومي 15 و16 أيلول / سبتمبر في أوزبكستان.

Russian President Vladimir Putin, left, Iranian President Ebrahim Raisi, center, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan pose for a photo prior to their talks at the Saadabad palace, in Tehran, Iran, Tuesday, July 19, 2022. (Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

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أنقرة تجدد دعوتها للمصالحة بين نظام الأسد والمعارضة 16.08.2022

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [TEHRAN, IRAN - JULY 19, 2022: Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (L) and Russia's President Vladimir Putin during a meeting at the International Conference Center. Sergei Savostyanov/TASS]

قمة بوتين-أردوغان: سوريا وأوكرانيا والطائرات المسيرة 05.08.2022

يتصدر الهجوم العسكري الذي تعتزم تركيا تنفيذه ضد مليشيا وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا والحرب الأوكرانية وتصدير الحبوب من أوكرانيا جدول أعمال قمة الرئيسين التركي والروسي في سوتشي.