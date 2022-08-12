أردوغان والأسد.. متى يصبح التطبيع واقعيا؟

أنقرة تنفي وجود ترتيبات لقاء بين أردوغان والأسد

نفت أنقرة وجود أيّ ترتيبات بشأن اجتماع مرتقب بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، بعد صدور أنباء تفيد بأن الرجلين من المنتظر أن يلتقيا على هامش القمة المقررة يومي 15 و16 أيلول / سبتمبر في أوزبكستان.