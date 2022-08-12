أردوغان والأسد.. متى يصبح التطبيع واقعيا؟

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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يعلن استعداد بلاده لإجراء حوار غير مشروط مع النظام السوري ودمشق تلتزم الصمت.. فما جدوى هذا الحوار؟ وما دلالة توقيته؟
نفت أنقرة وجود أيّ ترتيبات بشأن اجتماع مرتقب بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، بعد صدور أنباء تفيد بأن الرجلين من المنتظر أن يلتقيا على هامش القمة المقررة يومي 15 و16 أيلول / سبتمبر في أوزبكستان.
يرى الكاتب أن إعلان تركيا عن تقارب ممكن بينها وبين النظام السوري يعد نقطة تحول في سياسة أردوغان تجاه سوريا. وتتأرجح السياسة التركية حاليا بين الرغبة في التقدم العسكري في مناطق شمال سوريا وبين التقارب مع نظام الأسد.
أكدت تركيا مجددا سعيها لمصالحة بين فصائل المعارضة السورية والنظام، وذلك في تأكيد لتحول موقفها منذ لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام.
يتصدر الهجوم العسكري الذي تعتزم تركيا تنفيذه ضد مليشيا وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا والحرب الأوكرانية وتصدير الحبوب من أوكرانيا جدول أعمال قمة الرئيسين التركي والروسي في سوتشي.
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