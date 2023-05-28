أردوغان نحو تحقيق فوز جديد في الانتخابات الرئاسية التركية

يتجه الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان الأحد (28 مايو/ أيار 2023) إلى تحقيق فوز جديد بالرئاسة في تركيا في ختام الدورة الثانية من الانتخابات التي أظهرت رغبة الشعب في إرساء الاستقرار.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية ووكالة أنكا للأنباء بعد فرز 95 في المئة من بطاقات الاقتراع أن أردوغان الذي يحكم منذ عشرين عاماً يتصدر في شكل ملحوظ مع حصوله على أكثر من 52 في المئة من الاصوات مقابل أقل من 47 في المئة لخصمه الاشتراكي الديموقراطي كمال كليجدار أوغلو بحسب ما نشرت وكالة الأناضول.
على جانب آخر، قالت وكالة انكا القريبة من المعارضة إن كليجدار اوغلو حصد 50,02 في المئة من الاصوات مقابل 49,98 في المئة لأردوغان بعد فرز 87 في المئة من البطاقات.
وجهته، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي إن أردوغان يتصدر النتائج بحصوله على 54.47 بالمئة من الأصوات بعد إحصاء 54.6 بالمئة من صناديق الاقتراع.
ودعا كليجدار أوغلو الناخبين إلى "التصويت من أجل التخلّص من نظام استبدادي"، بعد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع في العاصمة أنقرة. كذلك، دعا المقترعين إلى البقاء قرب مراكز الاقتراع بعد إغلاقها لأن "هذه الانتخابات جرت في ظروف صعبة جدًا".
من جهته، دعا أردوغان المواطنين "إلى المشاركة والتصويت من دون تقاعس". وأدلى أردوغان بتصريحاته بعدما أدلى بصوته في حيّ أسكدار برفقة زوجته أمينة.
ع.ح/ص.ش (أ ف ب)
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
جولة ثانية غير مسبوقة!
أدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم الأحد 28 أيار/ مايو 2023 في جولة ثانية حاسمة في الانتخابات الرئاسية، ليختاروا بين مواصلة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان لحكمه الذي بدأه قبل عقدين، ومنافسه، مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
أردوغان في المقدمة
بعد فتح 91.55 بالمئة من صناديق الاقتراع يتقدم أردوغان بنسبة 52.61 بالمئة، في حين حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.39 بالمئة، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية. ووضعت وكالة أنكا للأنباء، المقربة من المعارضة، أردوغان في المقدمة بنسبة 50.77 بالمئة بناءً على فرز 90.54 بالمئة من صناديق الاقتراع، بينما حصل كليجدار أوغلو على 49.23 بالمئة.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
تقدم مريح في الجولة الأولى!
صوت أردوغان مع زوجته أمينة في إسطنبول. ويعد الرئيس المنتهية ولايته، المرشّح الأوفر حظاً. خالف أردوغان (69 عامًا) استطلاعات الرأي وحقق تقدمًا مريحًا بفارق خمس نقاط مئوية تقريبًا على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى للانتخابات في 14 أيار/مايو. لكنه لم يستطع حسم السباق. وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات أن نسبة التأييد المتوقعة لأردوغان في جولة الإعادة ستكون 52.7%.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
"التخلّص من النظام الاستبدادي"
منافس أردوغان، كمال كليجدار أوغلو، وهو مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، دعا الأتراك "للتصويت من أجل التخلّص من النظام الاستبدادي" عند التصويت مع زوجته في أنقرة. حصل كليجدار أوغلو على 44.88% من الأصوات في الجولة الأولى، وتوقعت استطلاعات أن يحصل على 47.3% من الأصوات في الجولة الثانية.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
نسبة مشاركة مرتفعة بشكل عام
أكثر من 64 مليون تركي كانوا مؤهلين للتصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز اقتراع. وشمل العدد أكثر من ستة ملايين مارسوا هذا الحق للمرة الأولى يوم 14 أيار/ مايو. وهناك 3.4 مليون ناخب في الخارج صوتوا في الفترة من 20 إلى 24 أيار/ أيار. وتسجل تركيا نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات بشكل عام. وفي 14 مايو/ أيار وصلت نسبة الإقبال الإجمالية إلى 87.04 بالمئة إذ بلغت 88.9 بالمئة داخل تركيا و49.4 بالمئة في الخارج.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
دعم غير متوقع للمحافظين والقوميين
أظهرت نتائج الانتخابات الأولية دعمًا أكبر من المتوقع للمحافظين والقومييين، وهو تيار قوي في السياسة التركية اشتد بسبب سنوات من القتال مع المسلحين الأكراد ومحاولة الانقلاب في عام 2016 وتدفق ملايين اللاجئين من سوريا منذ بدء الحرب هناك في 2011. ويبدو أن كليجدار أوغلو حاول توظيف ذلك لصالحه إذ صعّد من لهجته تجاه اللاجئين في حملته بالجولة الثانية ووعد بترحيل "10 ملايين لاجئ" من تركيا إذا فاز.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
الأكراد و"أنهاء نظام الرجل الواحد"
حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد أيد كليجدار أوغلو في الجولة الأولى، ولكن بعد ميل الأخير إلى اليمين للفوز بأصوات قومية، لم يسم الحزب كليجدار أوغلو صراحة لكنه دعا الناخبين إلى رفض "نظام الرجل الواحد" لأردوغان في جولة الإعادة. في الصورة امراة كردية تدلي بصوتها في الجولة الثانية للانتخابات.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
تصويت لأردوغان رغم الزلزال!
بعد الزلازل الذي ضربت جنوب تركيا في شباط/فبراير 2023 والتي أودت بحياة ما يزيد على 50 ألف شخص، كان من المتوقع أن يزيد ذلك من التحديات التي سيواجهها أردوغان في الانتخابات. غير أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فاز في جميع أنحاء تلك المنطقة في 14 أيار/مايو. وروج أردوغان للتصويت لصالحه على أنه "تصويت للاستقرار". الصورة لناخبين في مناطق ضربتها الزلزال ينتظرون الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
"هجمات" على مراقبي الانتخابات؟
أفادت تقارير بأن جولة الإعادة شهدت "هجمات" على مراقبي الانتخابات في إسطنبول وجنوب شرق البلاد. وقال وزغور أوزيل، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه كليجدار أوغلو، إن مراقبي الانتخابات "تعرضوا للضرب وكسرت هواتفهم" في قرية بمحافظة شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد. ووقعت عدة حوادث في إسطنبول، وفقًا لتقارير إعلامية. ولا يمكن التحقق من جميع الحوادث بشكل مستقل.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
"حملة انتخابية غير متوازنة"
انتقد مراقبون قبل التصويت الأوضاع غير المتوازنة في مسار الحملة الانتخابية، حيث يتمتع أردوغان باستخدام موارد الدولة والهيمنة على الاعلام. مثَّل العدد الأكبر للقنوات التلفزيونية والصحف المؤيدة للحكومة في البلاد ميزة كبيرة لأردوغان في مواجهة خصمه في الحملة الانتخابية، إذ حظيت جميع خطاباته ببث مباشر بينما كانت التغطية محدودة لنشاط منافسه.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
أحكم قبضته خلال سنوات حكمه!
خلال سنوات حكمه الطويلة أحكم أردوغان قبضته على معظم المؤسسات التركية وهمش الليبراليين والمعارضين. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2022 إن حكومة أردوغان أعادت سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان عقودًا للوراء.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
ولاء مطلق من المتدينين!
يحظى أردوغان بولاء مطلق من الأتراك المتدينين الذين كانوا يشعرون في الماضي بأن تركيا العلمانية سلبتهم حقوقهم، وسبق أن تغلب على محاولة انقلاب في 2016 واجتاز العديد من فضائح الفساد.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
"مزج الشعور الديني والكبرياء الوطني"
يقول نيكولاس دانفورث وهو زميل غير مقيم في المؤسسة اليونانية للسياسة الأوروبية والخارجية (إلياميب) ومتخصص في التاريخ التركي: "لقد مزج أردوغان بين الشعور الديني والكبرياء الوطني، وقدم للناخبين نزعة معادية جدًا للنخبوية"، ويضيف: "تركيا لديها تقاليد ديمقراطية قديمة وتقاليد قومية راسخة، ومن الواضح الآن أن التقاليد القومية هي التي انتصرت"!
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
نتائج أسرع
رئيس هيئة الانتخابات التركية قال إن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سوف تكون متاحة في وقت أقصر من نتائج الجولة الأولى، مبررًا ذلك بأن "الانتخابات بين مرشحين اثنين فقط"، بعد أن كانت بين 4 في الجولة الأولى. وينتظر الملايين مثل هذه السيدة النتائج. م.ع.ح/ع.غ