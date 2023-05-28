أردوغان نحو تحقيق فوز جديد في الانتخابات الرئاسية التركية

يتجه الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان الأحد (28 مايو/ أيار 2023) إلى تحقيق فوز جديد بالرئاسة في تركيا في ختام الدورة الثانية من الانتخابات التي أظهرت رغبة الشعب في إرساء الاستقرار.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية ووكالة أنكا للأنباء بعد فرز 95 في المئة من بطاقات الاقتراع أن أردوغان الذي يحكم منذ عشرين عاماً يتصدر في شكل ملحوظ مع حصوله على أكثر من 52 في المئة من الاصوات مقابل أقل من 47 في المئة لخصمه الاشتراكي الديموقراطي كمال كليجدار أوغلو بحسب ما نشرت وكالة الأناضول.

على جانب آخر، قالت وكالة انكا القريبة من المعارضة إن كليجدار اوغلو حصد 50,02 في المئة من الاصوات مقابل 49,98 في المئة لأردوغان بعد فرز 87 في المئة من البطاقات.

وجهته، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي إن أردوغان يتصدر النتائج بحصوله على 54.47 بالمئة من الأصوات بعد إحصاء 54.6 بالمئة من صناديق الاقتراع.

ودعا كليجدار أوغلو الناخبين إلى "التصويت من أجل التخلّص من نظام استبدادي"، بعد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع في العاصمة أنقرة. كذلك، دعا المقترعين إلى البقاء قرب مراكز الاقتراع بعد إغلاقها لأن "هذه الانتخابات جرت في ظروف صعبة جدًا".

من جهته، دعا أردوغان المواطنين "إلى المشاركة والتصويت من دون تقاعس". وأدلى أردوغان بتصريحاته بعدما أدلى بصوته في حيّ أسكدار برفقة زوجته أمينة.

ع.ح/ص.ش (أ ف ب)