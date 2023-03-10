أردوغان مستمر في تعليق أنشطته الانتخابية لأسباب صحية

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصاب بفيروس معوي أنشطة حملته الانتخابيةاليوم الجمعة (28 نيسان/ أبريل 2023) لليوم الثالث على التوالي، قبل 16 يوماً من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تبدو حامية.

وبحسب البرنامج الذي أعلنته الرئاسة التركية فان الرئيس البالغ من العمر 69 عاماً سيتحدث فقط عبر الفيديو مساء من القصر الرئاسي في أنقرة بمناسبة تدشين جسر في أضنه (جنوب).

التهاب في المعدة والأمعاء

وألغى أردوغان الذي يتولى السلطة منذ 20 عاماً كل التزاماته منذ مساء الثلاثاء وبينها حدث كان منتظراً بشدة، وهو تدشين أول محطة نووية في تركيا. وأفاد الموقع الإلكتروني للرئاسة بأن أردوغان قرر عدم الظهور بشخصه في مراسم تدشين جسر في أضنة بجنوب تركيا اليوم الجمعة. غير أنه سوف يحضر مؤتمراً يبث حياً عبر الفضاء الإلكتروني من مكتبه.

واضطر الرئيس التركي الخميس للتحدث عبر رابط فيديو في مناسبة افتتاح محطة أكويو النووية في جنوب البلاد وبدت عليه علامات التعب، في أول ظهور على التلفزيون في بث مباشر منذ حوالى 48 ساعة. وظهر أمس الخميس لفترة وجيزة في مؤتمر عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث بدا الرئيس التركي شاحباً.

المنافسة حامية بين أردوغان ومنافسه كليتشدار أوغلو ونسب التأييد لهما متقاربة حسب استطلاعات الرأي

ونادراً ما يفوت أردوغان مراسم تدشين البنية التحتية، حيث يروج لإعادة انتخابه في الانتخابات المقررة يوم 14 أيار/ مايو. ولكنه لم يحضر مراسم افتتاح خط قطار فائق السرعة في أنقرة أمس الأول الأربعاء.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا بعد ظهر الخميس أن أردوغان مصاب بالتهاب المعدة والأمعاء. وقال "هو في وضع جيد.. آثار الالتهاب المعوي تراجعت. سيستأنف برنامجه في أسرع وقت ممكن".

وعكة في وقت حرج

إلا أن هذه الوعكة لا تأتي في الوقت المناسب بالنسبة لرئيس البلاد، خصوصاً وأن 3,4 ملايين تركي سجّلوا أسماءهم للمشاركة في عملية الاقتراع خارج البلاد، بدأوا الخميس الإدلاء بأصواتهم. وأردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2003 أولاً كرئيس للوزراء ومن ثم كرئيس للجمهورية، يواجه معارضة شكلت جبهة موحدة تضعها في موقع جيد على ما تظهر نتائج استطلاعات عدة للرأي.

أما منافسة الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو الذي رشحه تحالف من ستة أحزاب معارضة، فقد حصل على دعم ضمني من حزب الشعوب الديموقراطي، القوة السياسية الثالثة في البلاد والذي يعتبر صانع الملوك في الاقتراع الرئاسي المقبل.

ويقوم كيليتشدار أوغلو بتجمعين انتخابين اليوم الجمعة في شمال غربي البلاد. وتتوقع استطلاعات الرأي الأخيرة سباقاً متقارباً بين أردوغان وكليتشدار أوغلو.

ع.ح./ع.ج. (أ ف ب، د ب أ)