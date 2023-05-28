 أردوغان لا يعرف الهزيمة في انتخابات الرئاسة التركية | DW الأخبار | DW | 29.05.2023

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DW الأخبار

أردوغان لا يعرف الهزيمة في انتخابات الرئاسة التركية

واصل أردوغان انتصاراته في انتخابات الرئاسة التركية وفاز بولاية جديدة على حساب مرشح المعارضة كليجدار أوغلو. فوز اردوغان يثير المخاوف من مواصلة حملته في ملاحقة المعارضة.

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28.4.2023, Saniliurfa*** A woman walks past billboards, one reading 1 year free natural gas in residences for the kitchen and hot water with the portrait of Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) and another with the portrait of Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate, Kemal Kilicdaroglu (R) reading My promise to you in Sanliurfa, south-eastern Turkey on April 28, 2023. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

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جولة الحسم في مضمار السباق الانتخابي التركي تجري اليوم، حيث ستتم المواجهة في جولة انتخابات الإعادة بين الرئيس أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، وتبقى النتائج مفتوحة خاصة مع بذل المرشحين كل ما في وسعهما لكسب كل صوت.

ISTANBUL, TURKEY - MAY 28: Recep Tayyip Erdogan supporters wave flags as they wait the election results of the Turkish presidential election runoff outside the presidents residence in kisikli on May 28, 2023 in Istanbul, Turkey. President Erdogan was forced into a runoff election when neither he nor his main challenger, Kemal Kilicdaroglu of the Republican People's Party (CHP), received more than 50 percent of the vote on the May 14 election. The runoff vote will be held this Sunday, May 28. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

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أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد أبوابها، بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم القادم بين رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو.

15/05/2023 A man walks past a billboard of Turkish CHP party leader and Nation Alliance's presidential candidate Kemal Kilicdaroglu a day after the presidential election day, in Istanbul, Turkey, Monday, May 15, 2023. Turkey's presidential elections appeared to be heading toward a second-round runoff on Monday, with President Recep Tayyip Erdogan, who has ruled his country with a firm grip for 20 years, leading over his chief challenger, but falling short of the votes needed for an outright win. (AP Photo/Emrah Gurel)

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