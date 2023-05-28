أردوغان لا يعرف الهزيمة في انتخابات الرئاسة التركية

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واصل أردوغان انتصاراته في انتخابات الرئاسة التركية وفاز بولاية جديدة على حساب مرشح المعارضة كليجدار أوغلو. فوز اردوغان يثير المخاوف من مواصلة حملته في ملاحقة المعارضة.
جولة الحسم في مضمار السباق الانتخابي التركي تجري اليوم، حيث ستتم المواجهة في جولة انتخابات الإعادة بين الرئيس أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، وتبقى النتائج مفتوحة خاصة مع بذل المرشحين كل ما في وسعهما لكسب كل صوت.
فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الثانية، جولة الإعادة، بالانتخابات الرئاسية في تركيا.
أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد أبوابها، بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم القادم بين رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو.
يطمح مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو إلى أن يكون "منقذ" الديمقراطية التركية في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بعد أن تمكن من زعزعة مواقع رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى من الرئاسيات، هل ينجح في إزاحته؟
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