أردوغان لا يعرف الهزيمة في انتخابات الرئاسة التركية

من جديد.. كليجدار أوغلو أمام حلم "إنقاذ" الديموقراطية في تركيا

يطمح مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو إلى أن يكون "منقذ" الديمقراطية التركية في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بعد أن تمكن من زعزعة مواقع رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى من الرئاسيات، هل ينجح في إزاحته؟