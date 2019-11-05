 أردوغان قبيل لقائه بترامب: أمريكا لم تف بتعهداتها معنا | أخبار | DW | 07.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أردوغان قبيل لقائه بترامب: أمريكا لم تف بتعهداتها معنا

قبل أيام من لقائه بالرئيس الأمريكي ترامب، وجه الرئيس التركي أردوغان انتقادات شديدة لواشنطن واتهمها بعدم الوفاء بالتزامتها بشأن انسحاب المقاتلين الأكراد السوريين. بيد أن مسؤولا أمريكيا رد على أردوغان، فماذا قال؟

USA Trump empfängt Erdogan (picture-alliance/NurPhoto/C. May)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس (السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) الولايات المتحدة بأنها لا تفي بتعهدها بإخراج المقاتلين الأكراد من الشريط الحدودي في شمال شرق سوريا وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وقال أردوغان إنه سيثير هذا الأمر وكل ما يتعلق بتطبيق الاتفاق مع الرئيس دونالد ترامب عندما يجتمع معه في واشنطن في 13 تشرين الثاني، نوفمبر الجاري؛ وذلك بعد أن تأكدت زيارته للولايات المتحدة عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين الليلة الماضية.

مختارات

قبيل يوم واحد من انتهاء مفعول سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا والمقاتلين الأكراد أطلق الرئيس الأمريكي ترامب تصريحات تناول فيها الجانبين على السواء مجددا نيته سحب جميع قواته من سوريا. بيد أن البنتاغون تكلم لغة أخرى. (21.10.2019)

كشف الرئيس ترامب أنه تلقى تأكيدات من تركيا بوقف القتال في شمال سوريا ليصبح وقف إطلاق النار دائما، ولذلك قرر رفع العقوبات التي فرضتها بلاده عليها . وما أن أنهى ترامب كلامه حتى ارتفعت الليرة التركية بنسبة 1,3 بالمائة. (23.10.2019)

وبعد الاتفاق مع واشنطن توصلت أنقرة إلى اتفاق أيضا مع موسكو تنسحب بموجبه وحدات حماية الشعب الكردية لعمق 30 كيلومترا بطول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا. لكن أردوغان قال إن هذا الاتفاق أيضا لم يتم الوفاء به إذ لا يزال المقاتلون الأكراد بالشريط الحدودي، مضيفا أنه سيثير الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في غضون ذلك قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية إن هناك "خلافا ما" بشأن إذا كانت المنطقة (المعنية) تخضع للاتفاق مع الولايات المتحدة أم مع روسيا. وأضاف "وحدات حماية الشعب الكردية وجميع القوى المسلحة انسحبت بالتأكيد من غالبية منطقتنا". وأضاف "أردوغان لم يكن محددا في تصريحاته الهجومية إذا كان يقصدنا أم يقصد طرفا آخر".

وبموجب الاتفاقين الثنائيين مع كل من واشنطن وموسكو أوقفت أنقرة هجومها مقابل انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من الشريط الحديدي. كما قامت قوات تركية وروسية مشتركة بتسيير دوريات مشتركة قرب الحدود لمراقبة تطبيق ما هو متفق عليه.

وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية كجماعة إرهابية بسبب علاقاتها بمسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يقوم بتمرد في جنوب شرق تركيا منذ 1984. كما يتسبب دعم الولايات المتحدة لهذه الوحدات، التي تعتبر حليفا رئيسيا في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في غضب تركيا.

وفي وقت سابق قال مسؤولون أتراك إن أردوغان ربما يلغي زيارته إلى الولايات المتحدة احتجاجا على تصويت مجلس النواب الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا وبالاعتراف بالقتل الجماعي للأرمن قبل قرن مضى بوصفه إبادة جماعية.

أ.ح/ع.ج.م (رويترز)

مشاهدة الفيديو 15:27

قرار ترامب رفع العقوبات عن تركيا.. ما دلالاته؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

قرار ترامب رفع العقوبات عن تركيا.. ما دلالاته؟  

مواضيع ذات صلة

Erdogan bei AKP-Sitzung

أردوغان يتهم المقاتلين الأكراد بعدم الالتزام باتفاق الانسحاب 05.11.2019

فيما كانت قواته تقوم بدوريات مشتركة مع الجنود الروس في شمال سوريا، أعلن الرئيس أردوغان أن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا من المنطقة الحدودية، متهما روسيا وأمريكا بعدم الالتزام باتفاقهما معه، واضعا شرطا لالتزام بلاده به.

Syrien US-Soldaten im Einsatz

وفد عسكري أمريكي يتفقد مواقع الأكراد بشمال شرق سوريا 02.11.2019

في زيارة غير معلنة ومفاجئة، تفقد وفد عسكري أمريكي مواقع المقاتلين الأكراد بشمال شرق سوريا بالقرب من مدين القامشلي، رغم أن واشنطن أعلنت سحب قواتها من المنطقة، ما مهد الطريق أمام توغل عسكري تركي، حسب مراسلين.

Operation Peace Spring Syrien

مجلس النواب الأمريكي يصوت بفرض عقوبات على تركيا 29.10.2019

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة لتشريع بفرض عقوبات على تركيا بسبب توغلها شمالي سوريا. الخارجية التركية سارعت إلى إدانة القرار، فيما فقدت الليرة التركية على الفور نحو 2% من قيمتها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  