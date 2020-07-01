 أردوغان: عازمون على التحكم في منصات التواصل الاجتماعي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أردوغان: عازمون على التحكم في منصات التواصل الاجتماعي

بعد حوالي شهر عن إغلاق تويتر لآلاف الحسابات الداعمة للرئيس التركي، أعلن رجب طيب أردوغان عن عزم حكومته على وضع قواعد للتحكم بمنصات التواصل الاجتماعي أو حتى إغلاقها. فما علاقة ابنة الرئيس وصهره بهذا التطور؟

وجهت تركيا انتقادات حادة لتويتر في حزيران/يونيو بعد تعليقه أكثر من 7000 حساب يدعم أردوغان

وجهت تركيا انتقادات حادة لتويتر في حزيران/يونيو بعد تعليقه أكثر من 7000 حساب يدعم أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء (الأول من تموز/يوليو 2020) أن أنقرة ستضع قواعد للتحكم في منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو إغلاقها، ليمضي قدماً في خطط حكومية بهذا الشأن بعد أن قال إن عائلته تعرضت للإهانة على الإنترنت. وأعلن وزير المالية براءت البيرق، صهر أردوغان، على تويتر أمس الثلاثاء عن ميلاد طفله الرابع. ووجه بعض مستخدمي تويتر إهانات لإسراء زوجة البيرق وتم اعتقالهم لاحقاً حسبما قال وزير الداخلية سليمان صويلو.

وفي حديثه لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، أكد أردوغان أن الحزب سيقدم لوائح جديدة لمراقبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن زيادة "الأعمال غير الأخلاقية" على المنصات في السنوات الأخيرة ترجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية. وأضاف "هذه المنصات لا تليق بهذه الأمة. نريد إغلاقها ومراقبتها عن طريق طرح (مشروع قانون) على البرلمان في أقرب وقت ممكن".

وذكر أن شركات التواصل الاجتماعي ستضطر إلى تعيين ممثلين في تركيا للرد على المطالبات القانونية، التي قال إنه يتم تجاهلها حالياً. وقال أردوغان "نحن عازمون على القيام بكل ما يلزم حتى يكون لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي تمثيل مالي وقانوني في بلدنا. سنطبق الحجب والعقوبات القانونية والمالية بعد الانتهاء من اللوائح".

ووجهت تركيا انتقادات حادة لتويتر في حزيران/يونيو بعد تعليقه أكثر من 7000 حساب يدعم أردوغان، قائلة إن الشركة تشوه سمعة الحكومة وتحاول التأثير على السياسة التركية.

خ.س/أ.ح(رويترز، د ب أ)

  • München Menschenkette Hand in Hand gegen Rassismus (Imago/M. Westermann)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    اعتمدت الأمم المتحدة نظاما أساسيا مكونا من 30 بندا تريد من خلاله دعم "التقدم الاجتماعي وضمان ظروف حياة أفضل". والناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق.

  • USA Super Bowl 50 Beyonce Reaktionen Demo (Getty Images/AFP/J. Samad)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حظر التمييز ـ البند 2

    جميع الحقوق والحريات تسري على الجميع، على مستوى العالم ـ بغض النظر عن العرق ولون البشرة والجنس واللغة والدين والميول السياسي والأصل الوطني أو الاجتماعي والثروة والمولد. (الصورة بنيويورك، 16 فبراير 2016)

  • 25.05.2016 DW GLO Aegypten Folter (NDR)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في الحياة والحرية

    كل شخص له الحق في الحياة والحرية والأمن (3). لا يحق احتجاز أحد في عبودية أو ملكية جسدية (4). لا يحق إخضاع أحد للتعذيب أو معاملة قاسية غير إنسانية أو مهينة أو للعقوبة (5). (الصورة توثق للتعذيب في مصر 25 مايو 2016)

  • Türkei Ankara Verhaftung von Pro-Kurden-Demonstranten (Getty Images)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    المساواة أمام القانون

    كل إنسان له الحق في محاكمة عادلة وحماية القانون (6،8،10،12). وهو بريء مادام لم تُثبت إدانته. (11) جميع الناس سواسية أمام القانون. ولا يحق سجن أحد بعشوائية واحتجازه أو طرده خارج البلاد. (الصورة أنقرة: اعتقال متظاهرين أكراد)

  • Idomeni Flüchtlingskind mit Spidermanpuppe (picture-alliance/AP Photo/V. Ghirda)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    ليس هناك إنسان غير شرعي

    لكل إنسان الحق في التنقل بحرية داخل دولة واختيار مكان إقامته. لكل شخص الحق في مغادرة بلد (13). لكل إنسان الحق في طلب اللجوء في بلدان أخرى هربا من الاضطهاد (14). لكل إنسان الحق في التوفر على جنسية. (الصورة: معسكر اللاجئين إيدوميني باليونان)

  • Pakistan Lahore grausame Ehrenmorde Hassan Khan verlor seine junge Frau (picture-alliance/AP Photo/K.M. Chaudary)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحماية من الزواج الإجباري

    النساء والرجال في سن الزواج يتمتعون في فترة زواجهم وبعدها بنفس الحقوق. الزواج "لا يمكن عقده إلا بتوافق حر وكامل للزوجين". العائلة لها الحق في الحماية من جانب المجتمع والدولة. (الصورة: لاهور باكستان، رجل يعرض صورة زوجته التي راحت ضحية جريمة شرف).

  • USA Proteste Ölpipeline in Indianerreservat (Reuters/S. Keith)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في الملكية

    لكل شخص الحق في الملكية منفردا او في مجموعة. لا يحق تجريد أي شخص بصفة عشوائية من ملكيته. الصورة: داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية. سكان أصليون يتظاهرون ضد مشروع مد أنبوب نفط في محمية ستاندينغ روك)

  • Türkei Protest gegen Verfolgung von Journalisten der Zeitung Özgür Gündem (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في حرية الرأي

    لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين(18). لكل شخص حرية التفكير والتعبير (19). جميع البشر لهم الحق في التجمع السلمي. (الصورة: إسطنبول، تركيا، احتجاج ضد إغلاق صحيفة Özgür Gündem)

  • Angola Slum Kinanga in Luanda (DW/N. Sul d'Angola)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في تقرير المصير

    لكل شخص الحق في المساهمة في بلورة الشؤون العامة لبلاده بصفة مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين. هناك "حق في الأمن الاجتماعي" وأحقية في حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية تُعتبر ضرورية لكرامته. (الصورة: طفل في حي عشوائي في لواندا، 12 سبتمبر 2016)

  • Deutschland Jobcenter Arbeitslose stehen Schlange in Gelsenkirchen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في العمل

    كل إنسان له الحق في العمل. كل إنسان له الحق في الحصول على أجر متساو مقابل نفس العمل. الشخص الذي يعمل له الحق في أجر عادل ومرض، وله الحق في الانضمام إلى نقابة. ولكل إنسان الحق في وقت فراغ. (الصورة: عاطلون عن العمل في مكتب العمل بمدينة غيلزنكيرشن، ألمانيا، 5 يناير 2016).

  • Äthiopien Frauen mit Kindern (Reuters/T. Negeri)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حياة كريمة

    كل إنسان له الحق في مستوى عيش يضمن له ولعائلته الصحة والرفاهية بما في ذلك التغذية واللباس والسكن والتطبيب والخدمات الاجتماعية الضرورية. الأمهات والأطفال لهم أحقية خاصة في العناية والدعم. (الصورة: نساء وأطفال ينتظرون الحصول على ماء، إثيوبيا، 26 يناير 2016).

  • Frankreich Flüchtlingslager Calais - Warten auf die Räumung (DW/D. Pundy)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحق في التعليم

    كل إنسان له الحق في التعليم. التعليم الأساسي إجباري للجميع وبدون رسوم. التعليم يجب أن ينبني على الانفتاح الكامل للشخصية البشرية وعلى احترام حقوق الإنسان. (الصورة: مدرسة مؤقتة في مخيم اللاجئين العشوائي بكاليه الفرنسية قبل إخلاءه، 13 أكتوبر 2016).

  • YouTube gegen GEMA (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    الحقوق في الفنون والعلوم

    كل إنسان له الحق في مشاركة المجموعة البشرية في الحياة الثقافية والتمتع بالفنون والمشاركة في التقدم العلمي. وكل إنسان يملك الحماية القانونية للملكية الفكرية في إنجازات العلوم والأدب أو الفنون. والانتشار الرقمي لكثير من الإنجازات يبقى اليوم محل جدل كبير.

  • Syrien Krieg - Kämpfe in Aleppo (Reuters/A. Ismail)

    يا إنسان: أين هي حقوقك!

    حقوق غير قابلة للتجزئة

    كل إنسان له الحق في نظام اجتماعي ودولي تتحقق فيه جميع الحقوق والحريات (28). لكل إنسان واجبات تجاه المجموعة. ولا يحق لأي دولة أو مجموعة أو شخص أن يستمد من ذلك حق تقييد حقوق الإنسان العامة (30). (الصورة: دمار الحرب، حلب، سوريا، 23 نوفمبر 2016). الكاتب: جيبسن هيله/م.ا.م


مختارات

مسابقة البوبز: جائزة الحرية والتعبير لرئيس تحرير صحيفة "حرييت" التركية

اختارت مؤسسة DW الصحافي سيدات إرجين، لمنحه جائزة حرية الرأي والتعبير، في الوقت الذي يتعرض فيه رئيس تحرير صحيفة "حرييت" التركية للمحاكمة بعد اتهمامه بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان. (21.04.2016)  

العفو الدولية تنتقد بشدة وضع حرية الصحافة في تركيا

أعربت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها إزاء أوضاع حرية الرأي والصحافة في تركيا. وأكدت المنظمة على أن التضييق على الصحفيين والنشطاء الحقوقين زاد منذ محاولة الانقلاب العسكري. (01.05.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

جائزة دويتشه فيله السنوية لحرية الرأي  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  