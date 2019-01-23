أردوغان: تركيا لا تريد احتلال سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده لا تريد احتلال سوريا. وصرح أردوغان في خطاب له في أنقرة "ليست لدينا نية احتلال سوريا. مساحة بلدنا التي تقدر بـ 780 ألف كيلومتر مربع تكفينا". وتتواجد القوات التركية في شمال سوريا لحماية الحدود وأيضا "لضمان الأمن بالنسبة لسكان تلك المناطق" حسب أردوغان.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس (24 يناير/ كانون ثان 2019)، إن تركيا يمكنها أن تقيم بمفردها "منطقة آمنة" في سوريا المجاورة في وقت تخطط فيه الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلد الذي تمزقه الحرب.

مشاهدة الفيديو 02:21 بث مباشر الآن 02:21 دقيقة شارك انتهاء حلم الدولة الكردية في عفرين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3C41h تصاعد المواجهات بين تركيا والأكراد في سوريا

وأوضح تشاوش اوغلو لشبكة "آ-هابر" (الأخبار) التلفزيونية "يمكننا إقامة هذه المنطقة الآمنة ونتخذ الإجراءات الضرورية". وتعتزم تركيا إقامة منطقة على مسافة 32 كلم لإبقاء وحدات حماية الشعب الكردية بعيدة عن حدودها.

وتعتبر الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب قوة برية فاعلة في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" لكن تركيا تقول إنها على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور والذي تصنفه أنقرة وواشنطن على أنه "مجموعة إرهابية". وتريد واشنطن ضمانات بسلامة مقاتلي وحدات حماية الشعب خلال انسحابها، فيما ترفض أنقرة أي شروط.

ومن المتوقع أن يجري جيمس جيفري المبعوث الخاص للتحالف الدولي الى سوريا، محادثات في أنقرة الخميس مع مسؤولين أتراك، بحسب تشاوش أوغلو. وخلال اتصال هاتفي الأحد اتفق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وترامب على تسريع المحادثات بين جنرالات الدولتين لإقامة "المنطقة الآمنة".

و.ب/ه.د (أ ف ب، رويترز)