أردوغان: ترامب لديه سلطة عدم فرض عقوبات على تركيا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على أهمية صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "إس 400" الروسية، والتي ترفضها الولايات المتحدة، مؤكداً أن أثرها سيكون إيجابيا على حلف شمال الأطلسي (ناتو)
وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها الأحد (14 يوليو/ تموز 2019) لرؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية، وأوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "على حلف الناتو أن يكون سعيداً لأن صفقة "إس 400" ستؤثر إيجاباً على مستقبلهم"، واصفاً الصفقة بـ"المهمة والتاريخية".
وقال الرئيس التركي إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب يملك سلطة الإحجام عن فرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية وإن عليه إيجاد "حل وسط" في هذا الخلاف.
جاءت تصريحات أردوغان بعد يومين من استلام تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أول شحنة من قطع منظومة الدفاع الصاروخي الروسية المتقدمة "إس 400"، رغم تحذير واشنطن من أن هذا الإجراء قد تتبعه عقوبات أمريكية.
وأوضح أردوغان لصحفيين أتراك أن ترامب "لديه سلطة الإحجام عن أو تأجيل (تطبيق) قانون مجابهة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات"، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية الرامية لمنع الدول من شراء عتاد عسكري من روسيا. وأضاف أردوغان، وفقاً لموقع "خبر ترك": "بما أن هذا هو الوضع، فإن على ترامب إيجاد حل وسط".
وكان ترامب قد عبر عن تعاطفه مع الموقف التركي أثناء لقائه مع أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان الشهر الماضي، قائلاً إن أنقرة اضطرت لشراء المنظومة من موسكو لأن الإدارة الأمريكية السابقة رفضت بيعها صواريخ "باتريوت".
وإلى جانب التهديد بالعقوبات، قال مسؤولون أمريكيون إن من المحتمل استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف 35" القادرة على الإفلات من أنظمة الرادار، مما يعني أنها لن تكون جزءاً من عملية إنتاجها أو قادرة على شراء المقاتلات التي طلبتها.
وتقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن منظومة "إس 400" ربما تشكل تهديداً لهذه المقاتلات إذا كانت تعمل في المنطقة ذاتها. وقال أردوغان إن بلاده طلبت ما يزيد على 100 مقاتلة من طراز "إف 35" وإنها تتوقع أن تظل واشنطن على التزامها بهذه الصفقة.
ع.أ.ج/ ي.أ (د ب ا، رويترز)
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