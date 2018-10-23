 أردوغان: أمر قتل خاشقجي صدر من ″أعلى مستويات″ الحكومة السعودية | أخبار | DW | 02.11.2018

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أخبار

أردوغان: أمر قتل خاشقجي صدر من "أعلى مستويات" الحكومة السعودية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أمر تصفية الصحافي السعودي جمال خاشقجي صدر من "أعلى المستويات في الحكومة السعودية". لكنه استبعد تماما أن يكون العاهل السعودي الملك سلمان مقصودا بالأمر.

Ermordeter Journalist Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/M. E. Yildirim)

أكّد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان الجمعة (الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) أنّ الأمر بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي صدر من "أعلى المستويات في الحكومة السعودية"، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هو فوق أي شبهة في هذه الجريمة.

وكتب أردوغان في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست "نعرف أنّ المرتكبين هم من بين المتّهمين الـ18 الموقوفين في السعودية. ونعرف أيضاً أنّ هؤلاء الأفراد أتوا لتنفيذ الأوامر الصادرة إليهم: قتل خاشقجي والمغادرة". وفي المقال الذي حمل عنوان "السعودية ما زال أمامها الكثير من الأسئلة للإجابة عليها بشأن قتل جمال خاشقجي"، قال الرئيس التركي أيضاً "في النهاية نحن نعرف أن الأمر صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية".

وتابع "أودّ الإشارة إلى أنّ تركيا والسعودية تربطهما علاقات صداقة"، مضيفاً "لا يخالجني ولا لأيّ لحظة شعور بأن الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، قد أعطى الأمر ضد خاشقجي". ولفت الرئيس التركي إلى أنّه انطلاقاً من هذا المعطى "ليس لديّ أيّ سبب للاعتقاد بأنّ قتله يعكس سياسة المملكة العربية السعودية الرسمية. وبهذا المعنى، سيكون من الخطأ اعتبار قتل خاشقجي "مشكلة" بين البلدين".

وشدّد أردوغان على أنّ "البعض يأمل بأن تزول هذه "المشكلة" بمرور الوقت، ولكنّنا سنستمرّ في طرح هذه الأسئلة، التي تعتبر حاسمة بالنسبة للتحقيقات الجنائية في تركيا، وكذلك أيضاً لأسرة خاشقجي وأحبائه". وأكّد الرئيس التركي أنّه "بعد شهر من مقتله، ما زلنا نجهل أين هي جثّته. على أقل تقدير، يستحق دفناً مناسباً وفقاً للعادات الإسلامية".

على صعيد متصل، صرح مسؤول في حزب العدالة والتنمية التركي الجمعة أن جثة جمال خاشقجي "تم تذويبها" بعد قتله في قنصلية بلاده في إسطنبول قبل شهر. ويأتي هذا التصريح بعدما قال مسؤول تركي لصحيفة "واشنطن بوست" التي كان خاشقجي يكتب مقالات فيها، إن السلطات التركية تحقق في فرضية أن تكون الجثة تم تذويبها بالأسيد.

وأكد المسؤول التركي الذي لم تذكر الصحيفة الأميركية إسمه العثور على "أدلّة بيولوجيّة" في حديقة القنصلية تشير إلى أنّ عملية التخلّص من الجثّة تمّت في مكان غير بعيد من المكان الذي قُتل فيه خاشقجي. ولم تأذن السلطات السعودية للشرطة التركية بتفتيش بئر في حديقة القنصلية، لكنها سمحت لها بأخذ عينات من المياه لإجراء تحاليل، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقال ياسين أكتاي المسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لصحيفة "حرييت" الجمعة "نرى الآن أن الأمر لم يقتصر على التقطيع بل تخلصوا من الجثة بإذابتها". وأضاف أكتاي وهو مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكان مقربا من خاشقجي "بحسب المعلومات الأخيرة لدينا، فإن سبب تقطعيهم الجثة هو أن تذويبها سيكون أسهل". وتابع "سعوا لضمان عدم ترك أي أدلة على الجثة".

Hatice Cengiz verlobte des ermordeten Jamal Khashoggi im TV Interview (Reuters/Haberturk)

خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي

في سياق متصل، دعت خديجة جنكيز خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم جهود تركيا بالتحقيق في ملابسات مقتله والعثور على جثته. وانتقل خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" وينتقد سلطات الرياض، في 2017 للعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة خشية التعرّض للاعتقال في السعودية التي شهدت حملات توقيف شملت كتّابا ورجال دين وحقوقيين وناشطات دفاعاً عن حقوق المرأة وأمراء وسياسيين.

مختارات

بعد مقتل خاشقي أعلنت برلين أنها لن تصدر تصاريح للمزيد من الأسلحة للسعودية خلال فترة التحقيقات. وتدرس الآن أيضا وقف تصدير ما تم التصريح به قبل الواقعة. رسالة سياسية للعالم "تحمل معها تهديدا لوجود مدينة ألمانية". ما القصة؟ (02.11.2018)

تسعى الشرطة في نيويورك إلى معرفة ظروف مقتل شقيقتين عثر على جثتيهما مربوطتين بشريط لاصق في نهر هادسن قبالة مانهاتن فيما لم يحدد الطب الشرعي بعد سبب الوفاة. (01.11.2018)

وقالت جنكيز في رسالة مسجّلة تمّ بثّها في لقاء تكريمي لخاشقجي في واشنطن "أود أن أوجه هذه الرسالة إلى السيد ترامب: أطالبه بدعم الجهود القضائية التركية لمحاولة كشف ما حصل واكتشاف مكان جثته". وكانت جنكيز قالت الاثنين في لندن "أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء موقف القيادات في العديد من الدول وخاصة الولايات المتحدة".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر أوفد ترامب وزير خارجيته مايك بومبيو إلى الرياض وأنقرة لإجراء محادثات مع مسؤولي البلدين حول قضية خاشقجي. واعتبر ترامب في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عملية التستر كانت الأسوأ في تاريخ هذا النوع من العمليات". لكن ترامب أكد مرارا أن أولويته هي الحفاظ على تحالف قائم منذ عقود بين بلاده والسعودية وحماية مبيعات الأسلحة للملكة.

ح.ع.ح/ع.ش(أ.ف.ب/ د ب أ)

  • Zitat-Tafel Jamal Khashoggi ARA

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    خاشقجي.. جريمة في القنصلية

    بعد 18 يوما من اختفائه وتصريحات متضاربة حول مصيره أعلنت الرياض السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي إثر "شجار واشتباك بالأيدي" مع أشخاص آخرين داخل مبنى القنصلية السعودية باسطنبول. وتزامناً مع ذلك تم إعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من مناصبهم وتوقيف 18 سعوديا على ذمة القضية. غير أن ذلك لم يمح الشكوك من أن يكون خاشقجي تمت تصفيته بسبب انتقاده لسياسات بلاده.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    منتقد لسياسة ولي العهد السعودي

    كان جمال خاشقجي قد دخل القنصلية السعودية باسطنبول ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 للحصول على أوراق من أجل الزواج من خطيبته التركية، التي انتظرته خارج القنصلية. وبعد ساعات من الانتظار لم يخرج جمال فأبلغت السلطات، ليتم التكهن حول مصير الصحفي البارز، الذي كان ينتقد قبل اختفاءه سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

  • Journalistin Viktoria Marinova Bulgarien (BGNES)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    فيكتوريا مارينوفا

    عثر على جثة الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا (30 عاما) في متنزه قرب نهر الدانوب في مدينة روسي مسقط رأسها. وقال ممثلون عن الادعاء العام إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقا. وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف إنه ليست هناك أدلة تشير إلى أن قتلها مرتبط بعملها الصحفي. لكن وسائل الإعلام ركزت على القضية التي كانت مارينوفا تتناولها وهي قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي.

  • Slowakei Mord an den Journalisten Jan Kuciak Trauer (Getty Images/AFP/V. Simicel)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    جان كوسياك

    لقي الصحفي السلوفاكي جان كوسياك وخطيبته حتفهما بالرصاص في منزلهما، فيما يبدو بسبب تحقيقهما في التهرب الضريبي من جانب رجال أعمال. وقُتل كوسياك (27 عاما) وخطيبته بطلقات نارية في الرأس والصدر. وكان كوسياك مساهم منتظم في بوابة "اكتواليتي دوت إس كيه" ويركيز على التهرب الضريبي من قبل رجال الأعمال الذين لهم علاقات قوية مع الساسة والأحزاب.

  • Sechs Monate nach dem Anschlag auf maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizi (picture-alliance/dpa/L.Klimkeit)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    دافنه كاروانة غاليسيا

    حسب بيانات منظمة "مراسلون بلا حدود" يتعرض كل أسبوع في المتوسط صحفي واحد للاغتيال في العالم. وفي أوروبا ساد الغضب والاستياء بسبب الاعتداء بالمتفجرات على الصحفية الاستقصائية دافنه كاروانة غاليسيا في الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في مالطا.

  • Samir Kassir, libanesischer Journalist ermordet (picture-alliance/dpa)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    سمير قصير

    في الثاني من حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني البارز في صحيفة النهار سمير قصير، بتفجير قنبلة وضعت تحت سيارته بمنطقة الأشرفية في بيروت. واغتيال قصير كان لكمّ الأفواه وقمع حرية الر\اي والتعبير، وترسيخ القمع والترهيب. إلا أنّ ما أراده من يقف وارء اغتياله انقلب عليه، فهذه الجريمة لم تكمم الأفواه وإنّما كسرت كلّ حواجز الخوف لدى اللبنانيين.

  • Karen Fischer Kabul Afghanistan (DW)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    كارين فيشر

    قتلت الصحفية الألمانية كارين فيشر في أفغانستان بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وقد تم العثور على جثتها وحثة زميلها التقني كريستيان شتوفه مقتولين بالرصاص في خيمتهما في شمال أفغانستان أثناء إقامتهما هناك. وقد كتبت كارين وأعدت تقارير لدويتشه فيله أيضا.

  • Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017 | Schild Reporter ohne Grenzen (picture-alliance/Eventpress/Stauffenberg)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    اغتيالات مستمرة حول العالم

    مهنة الصحافة من المهن الخطيرة واغتيال وقتل الصحفيين لا يقتصران فقط على المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وتعد أفغانستان وسوريا من الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين حيث قتل في أفغانستان 11 صحفيا في النصف الأول من عام 2018 وفي سوريا 7 صحفيين. ورغم أن المكسيك لا تشهد نزاعا مسلحا، إلا أنها خطرة جدا بالنسبة للصحفيين حيث قتل فيها 11 صحفيا عام 2017 حسب إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود.


مختارات

اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

لم تكد منظمة مراسلون بلا حدود تصدر في تقرير حديث لها أن كل أسبوع يتم اغتيال صحفي، حتى جاء تأكيد خبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليؤكد أن حياة الصحفيين عرضة للخطر. ففي النصف الأول من 2018 فقط قتل 36 صحفياً محترفاً. (08.10.2018)  

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