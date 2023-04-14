أرتفاع أسعار الأضاحي في تونس

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تسبب الجفاف في تونس في ارتفاع أسعار الأعلاف ما انعكس على اسعار اللحوم بطريقة مباشرة. وفي ظل هذه الظروف أصبح تأمين أضاحي العيد عبئاً ثقيلا على الكثير من المواطنين.
يتزامن شهر الصيام في تونس مع أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة في ظل مساعٍ للسلطة لكبح الغلاء الذي اجتاح كل القطاعات. لكن رغم الأزمة يحافظ التونسيون على حد أدنى من التفاؤل للاستمتاع بشهر رمضان.
كغيره من جل دول العالم، يعاني المغرب من ارتفاع التضخم بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، لكن التأثير بات بالغا خصوصا أن غلاء الأسعار مؤخراً مسّ سلعاً رئيسية بشكل غير مسبوق خلال الحرب. فكيف تتعامل حكومة عزيز أخنوش مع ذلك؟
عرفت تونس تاريخيا بلقب "مطمور روما" على خلفية أراضيها الخصبة وإنتاجها الزراعي الوفير. لكن تلك الصورة أصبحت من الماضي في ظل أزمة المياه في هذا البلد، ما بات يهدد أمنه الغذائي والمائي. فكيف تبدو تونس "الخضراء" اليوم؟
يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.
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