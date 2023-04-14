أرتفاع أسعار الأضاحي في تونس

ارتفاع الأسعار في المغرب.. حكومة أخنوش نحو نفق مظلم؟

كغيره من جل دول العالم، يعاني المغرب من ارتفاع التضخم بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، لكن التأثير بات بالغا خصوصا أن غلاء الأسعار مؤخراً مسّ سلعاً رئيسية بشكل غير مسبوق خلال الحرب. فكيف تتعامل حكومة عزيز أخنوش مع ذلك؟