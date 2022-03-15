أربعون مرشحا يتنافسون على منصب رئيس جمهورية العراق

أعلن البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء (15 مارس/ أذار 2022) قبول ترشيح 40 شخصا للتنافس على منصب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة. وذكر بيان للبرلمان العراقي أن 45 شخصا تقدموا بطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتم استبعاد خمسة من المتقدمين لعدم استيفائهم شروط الترشيح فيما سيتنافس على المنصب 40 مرشحا.

من جانب أخر، اتفقت الأطراف الشيعية على قبول ترشح الدبلوماسي جعفر الصدر نجل المرجع الشيعي الراحل محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة الإسلامية، الذي قتل في حقبة الرئيس الراحل صدام حسين، لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة. ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم 26 من الشهر الجاري جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد الذي بدوره سيكلف مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويسعى تحالف القوى الفائزة في الانتخابات، الذي يمثل التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد خالد لشغل منصب الرئيس العراقي للسنوات الأربع المقبلة. فيما تقود قوى الإطار التنسيقي الشيعي تحالفا لقبول مرشح حزب الإتحاد الوطني الكردستاني الرئيس العراقي الحالي برهم صالح لشغل المنصب.

وكان انتخاب رئيس للعراق قد تأجل الى إشعار آخر بعد تعذر اكتمال النصاب خلال جلسة لمجلس النواب في فبراير الشهر الماضي إثر سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقا الكتل السياسية وأبرزها الكتلة الصدرية. وسبق الجلسة تعليق القضاء ترشيح أحد أبرز مرشحيين للمنصب.

ع.أ.ج/ ص ش (د ب أ)