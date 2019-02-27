 أربعة لاعبين فشلوا في برشلونة تحت قيادة فالفيردي | عالم الرياضة | DW | 13.05.2019

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عالم الرياضة

أربعة لاعبين فشلوا في برشلونة تحت قيادة فالفيردي

تُثار شكوك كبيرة حول استمرار المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مع برشلونة في الموسم الجديد بعد الخروج الأوروبي المهين، ورغم نجاحه محلياً إلا أنه فشل في إيجاد المراكز المناسبة لبعض اللاعبين، فمن هم؟

Fussball Champions League Halbfinale l FC Liverpool vs FC Barcelona 1:0 l Trainer Ernesto Valverde (Getty Images/AFP/O. Scarff)

بعد ليلة السقوط الكبير أمام ليفربول الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا باتت تُثار شكوك كبيرة حول استمرار مدرب النادي إرنستو فالفيردي في قيادة برشلونة الجريح. وإذا ما رحل فالفيردي كما تشير التكهنات فإنه سيترك إرثاً يختلط فيه النجاح المحلي أرقاماً وألقاباً بالفشل القاري على أعتاب التتويج لموسمين متواليين.

لكن من حقبة فالفيردي جملة من الأسماء التي حققت النجاح وأخرى لم تحقق الكثير وفشلت في تقديم مستويات كبيرة تحت قيادته للبلوغرانا. وإذا كنا نشاهد تألق لاعبون مثل المدافع الفرنسي لينغلي وآرثر ميلو وباولينيو، فإننا نشاهد قصص فشل أخرى عجز فالفيردي أن يجعل منها أساطير نجاح. فمن هم اللاعبون الذين فشلوا في برشلونة تحت قيادة المدرب الإسباني؟

فيليبكوتينيو:

لم يتمكن إرنستو فالفيردي من إيجاد المكان الصحيح للاعب البرازيلي فيليب كوتينيو في الميدان. إذ يرى كثير من الخبراء الرياضيين أن كوتينيو لا يجيد اللعب كجناح، بيد أن فالفيردي أصر على تحديد لعب البرازيلي في الرواق الأيسر. ولم يتمكن المدرب الإسباني في إيجاد توليفة بين كوتينو وأرثر وميسي في وسط الملعب، مضحياً بأغلى لاعب في تاريخ البلوغرانا.

UEFA Champions League 2019 | Philippe Coutinho, FC Barcelona (picture-alliance/empics/C. Mercer)

وأصبح كوتينيو يمثل أزمة كبيرة في فريق برشلونة، فقد ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مؤخراً برشلونة بحاجة لمهاجم قوي وهذا يمكن أن يحدث في حال رحيل اللاعب.

وكان كوتينيو قد قدم أداء مذهلاً خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى أيار/ مايو 2018، حيث سجل عشرة أهداف، إلا أن مستواه هبط بعدها.

اندريه غوميز :

قدم منبوذ برشلونة الذي غادر في صيف 2018، مستويات جيدة في أيفرتون الإنجليزي، حتى أن البعض بات يرى فيه أفضل لاعب وسط ميدان هذا الموسم. ومن المرجح أن يخوض غمار البريمير ليغ مرة أخرى في الموسم المقبل في صفوف توتنهام، إذ كشفت تقارير إعلامية مؤخراً أن النادي الإنجليزي دخل في مفاوضات مباشرة مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي للاتفاق على التفاصيل النهائية المتعلقة بانتقاله إلى العاصمة لندن هذا الصيف.

قرر غوميز مغادرة برشلونة بعد أن رأى أن مستواه الفني لا يتناسب مع فلسفة فالفيردي في وسط الميدان، حتى أنه كان يحصد الكثير من صافرات الاستهجان في ملعب كامب نو، حتى أن جمهور برشلونة بدأ ينتقد فالفيردي لثقته الزائدة بغوميز ومنحه أوقات لعب أطول من بقية بدلاء دكة برشلونة آنذاك.

UEFA Champions League 2018 | Andre Gomes, FC Barcelona (picture-alliance/Cordon Press/Urbanandsport)

باكو ألكاسير:

جلوسه الطويل على مقاعد الاحتياط في برشلونة في ظل النجوم الكبار كان سبباً كافياً للإسباني باكو ألكاسير لشد الرحال إلى بروسيا دورتموند الألماني، ليحقق نجاحاً كبيراً في صفوفه هذا الموسم حتى أنه تربع على عرش هدافي البوندسليغا في بعض أسابيعها. وسجل اللاعب الإسباني 18 هدفاً خلال 1.098 دقيقة لعب فقط في 24 مباراة، أي بمعدل تهديفي وصل إلى هدف كل 61 دقيقة.

عن ذلك قال ألكاسير: "لم أكن أرغب في قضاء وقت أطول مع برشلونة دون الشعور بأنني جزء من شيء ما"، وأضاف في حوار مع "ماركا" الإسبانية: "بالتأكيد، أنا سعيد لأنني لعبت هناك إذ تعلمت الكثير خلال تجربتي مع برشلونة، لكنك في نهاية المطاف تريد كلاعب أن تشعر بالاهتمام وأنا الآن سعيد للغاية".

ويبقى من غير المفهوم للغاية قرار البلوغرانا بالموافقة على رحيل ألكاسير والتعاقد مع كيفن برينس بواتينغ كبديل عن لويس سواريز الذي تقدم به السن.

مالكومديأوليفرا:

كان اللاعب البرازيلي الشاب مالكوم دي أوليفرا محط أنظار العديد من أندية أوروبا الكبرى كروما الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي، بيد أن برشلونة تمكن من الحصول على خدمات اللاعب بعد دفع 40 مليون يورو إلى فريقه السابق بوردو.

ويُشاع أن إدارة برشلونة لم تأخذ بنظر الاعتبار رأي المدرب فالفيردي لدى تعاقدها مع الجناح البرازيلي مالكوم. فقد أفادت تقارير إعلامية آنذاك أن فالفيردي لم يكن يريد مطلقاً التوقيع مع مالكوم في الميركاتو الصيفي الماضي غير أن إصرار إدارة النادي الكتالوني على ضم البرازيلي الشاب جعل فالفيردي يقبل بالأمر الواقع.

وبالرغم من أهدافه في شباك أنتر ميلان الإيطالي والغريم ريال مدريد إلا أن فالفيردي فشل في إيجاد المركز الذي يجب أن يلعب فيه مالكوم فوق المستطيل الأخضر، وهو ما يفسر ربما قلة دقائق اللعب التي يحظى بها البرازيلي في مباريات برشلونة في هذا الموسم الذي سيُدل عليه الستار قريباً.

ع.غ

  • Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    "نثق بكلوب"

    سرعان ما استحوذ المدرب الألماني يورغن كلوب على قلوب مشجعي ليفربول عندما قال في يومه الأول بالنادي: "علينا تحويل المشككين في النادي إلى مؤمنين بقوته وقدراته"، حتى أن البضاعة الأكثر رواجاً في متجر النادي باتت قميص كُتب عليه: "نثق بكلوب". ورغم شهرة كلوب الرياضية إلا أنه بدأ بعيداً عن ميادين الكرة.

  • Jürgen Klopp als Jugendspieler (picture-alliance/dpa)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صورة مع زيلر

    ولد يورغن كلوب عام 1967 في مدينة شتوتغارت الألمانية، ولعب في صفوف شباب نادي توس إيرغينتسينغن حيث شارك في إحدى البطولات الرياضية في هامبورغ، كما تظهره هذه الصورة (الثاني على اليسار في الأعلى) مع أسطورة هامبورغ أوفه زيلر. حينها لم يعلم أحد أن حلم الكثيرين من عشاق الكرة سيصبح الحصول على صورة سيلفي مع كلوب.

  • Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    أسلوب بسيط ومحبوب

    لم يكن المهاجم كلوب ساحر المستديرة، فسرعان ما غُير مركزه من مهاجم إلى مدافع في صفوف نادي "أف أس في ماينز 05" في الدرجة الثانية، وبات معروفاً بأسلوبه البسيط والمباشر، وهو ما أحبه مشجعو النادي فيه. وكان اللاعب الوحيد في صفوف ماينز الذي ملك ناديه الخاص من المعجبين باسم "الكلوبيون".

  • Deutschland Mainz 05-Trainer Jürgen Klopp 2001 (picture-alliance/dpa/T. Mrotzkowski)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    18 عاماً في صفوف ماينز

    عام 2001 ترك كلوب اللعب ليباشره من مقعد المدربين. وبعد محاولتين فاشلين، نجح ماينز تحت قيادة كلوب عام 2004 في تحقيق انطلاقته التاريخية إلى دوري الدرجة الأولى من البوندسليغا. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الثانية عام 2007 وفقدان فرصة الصعود في العام اللاحق ترك كلوب ماينز، بعد 18 عاماً في صفوفه كلاعب ومدرب.

  • Jürgen Klopp 2008 – Brillenträger des Jahres (KGS )

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صاحب أفضل نظارة عام 2008

    وفي وسائل الإعلام الألمانية فإن طبيعة كلوب المنفتحة وخفيفة الظل أثارت إعجاب جمهور الكرة، حتى أنه بات ما يشبه "الموضة". وحتى نظاراته التي يضعها بات يُنظر إليها بشكل إيجابي في الرأي العام الألماني.، وهو ما دفع "جمعين صانعي النظرات" إلى تتويجه عام 2008 بلقب "أفضل صاحب نظارة في العام".

  • Jürgen Klopp Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    صانع النجوم

    منتصف 2008 أصبح كلوب مدرباً لبروسيا دورتموند. وكانت للمشاكل النادي المالية الحادة التي بدأت قبل ثلاثة أعوام من ذلك، أثرها الكبير في تراجع مستوى النادي كروياً. لكن كلوب وعد بإعادة الفريق إلى جادة الانتصارات. وكان شعاره: عدم شراء النجوم بل صنعهم. وهكذا وضع ماتس هوميلز ونيفن سوبوتيتش في قلب الدفاع رغم أنهما لم يتجاوزا الـ19 من العمر.

  • Jürgen Klopp holding the Bundesliga title (Picture-alliance/dpa/T. Silz)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    ثلاثة ألقاب في عامين

    ونجحت وصفة يورغن كلوب هذه في إعادة بروسيا دورتموند إلى بريقه وتألقه، ففاز عام 2011 بدرع الدوري الألماني، وكان طعم هذا الانتصار مختلفاً حين احتفل كلوب مع الجماهير في ساحة بورسيشبلاتس. وفي 2012 فاز أسود ويستفاليا بقيادة كلوب بالثنائية.

  • Jürgen Klopp und Schiedsrichter Stefan Trautmann (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وللسقطات وقتها

    على الرغم من كل الجاذبية والذكاء الذي يتمتع به كلوب، إلا أن حماسته توقعه في كثير من الأحيان في المشاكل، فمثلاً هنا عام 2010 حين تنازع مع الحكم الرابع شتيفان تراوتمان. بعد أن رأى كلوب هذه الصورة قال: "نفسي أنا شعرت بالخوف من هذا. لم يكن هذا من التصرفات اللائقة".

  • Jürgen Klopp holding Marcel Schmelzer (picture alliance/augenklick)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    خسارة مريرة في ويمبلي

    في 2013 كان كلوب على وشك الحصول على لقبه الدولي الأول في المباراة النهائية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي جمعته بالمنافس اللدود بايرن ميونيخ على ملعب ويمبلي بلندن. لكن بروسيا دورتموند خسر بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن سجل الهولندي أريين روبن هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

  • Jürgen Klopp (Reuters/Ina Fassbender)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    وداعاً دورتموند!

    منتصف 2014 حل دورتموند وصيفاً لبطل الدوري للمرة الثانية على التوالي، ثم بدأ التدهور. بعد 18 مباراة من الموسم اللاحق حل دورتموند في المركز الأخير من الترتيب. وبدا كلوب مرهقاً، لكنه تمكن من قيادة النادي للعب في الدوري الأوروبي ونهائي كأس ألمانيا 2015 أمام فولفسبورغ، الذي خسره دورتموند 1.3. حينها أعلن كلوب رحيله عن دورتموند.

  • Jürgen Klopp (Getty Images/A. Livesey)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    بدء الحقبة الإنجليزية

    بعد راحة من هموم الفوز والخسارة امتدت لعام وخمسة أشهر، قُدم كلوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مدرباً جديداً لليفربول الإنجليزي. وتمكن في وقت قياسي من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد (1-3). كما ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

  • Fussball Champions League Halbfinale l FC Liverpool vs FC Barcelona | Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/C. Brunskill)

    يورغن كلوب.. القلب النابض بسحر المستديرة

    معجزة "انفيلد"

    أما وفي دوري الأبطال ففصل جديد من أسطورة ملعب "انفيلد" سطّره ليلة الثلاثاء (السابع من مايو/ أيار)، كلوب وفريقه. فقد نجحوا في تحقيق المعجزة المتمثلة بقلب تخلفهم صفر-3 ذهابا أمام برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الى انتصار مدوٍ برباعية نظيفة إيابا ليبلغوا المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا.


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