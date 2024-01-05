أربعة قتلى وعشرات الجرحى بحريق في مستشفى ألماني

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في حريق شب بمستشفى جنوبي هامبورغ شمالي ألمانيا. اندلع الحريق الذي لا يُعرف سببه إلى الآن في الطابق الثالث بالمستشفى، ما أدى لإصابات باختناقات وحروق مختلفة.

ذكر متحدث باسم الشرطة الألمانية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء نشوب حريق في مستشفى ببلدة أويلتسن، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب هامبورغ في ولاية ساكسونيا السفلى شمالي البلاد.

وقال المتحدث إن ثلاث ضحايا فارقوا الحياة في موقع الحادث، بينما نقل الرابع إلى مستشفى مختلف لتلقي العلاج وتوفي هناك. وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن عدد المصابين يقدر بالعشرات، لكنه لم يحدد عددهم.

وذكرت التقارير أن الحريق اندلع قرابة في وقت متا×ر من مساء الخميس (الرابع من يناير/كانون الثاني 2024) في الطابق الثالث من المستشفى ثم امتدت النيران إلى العديد من غرف المرضى، وعندما وصلت فرق الإطفاء إلى المكان كانت ألسنة اللهب تلتهم الطابق الثالث ويتصاعد "الكثير من الدخان".

وأوضحت الشرطة في بيان أنّ فرق الإنقاذ "سمعت نداءات استغاثة" تصدر من داخل المبنى. وأكّد البيان أنّ وحدات الإطفاء والشرطة نفّذت فورا عمليات إخلاء واتّخذت الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الحريق، وتم نشر حوالي 140 من رجال الإنقاذ في موقع الحريق.

حتى الآن لا تُعرف أسباب الحريق الذي اندلع في المستشفى صورة من: Philipp Schulze/dpa

ونجمت الإصابات عن استنشاق الدخان والحروق. وقالت فرقة الإطفاء إنه تم إخماد الحريق بسرعة. وأوضحت فرقة الإطفاء إن خدمات الطوارئ أقامت نقطة تجمع حيث تم فحص المرضى، ثم توزيعهم على أجنحة أخرى داخل المستشفى أو نقلهم إلى مستشفيات مجاورة.

وتشير تقديرات أولية إلى أن قيمة الضرر الإجمالي تتجاوز مليون يورو (1,09 مليون دولار)، وفقا للشرطة. ولم يتضح سبب الحريق في البداية.

وبحثت الشرطة عن دليل في موقع الحادث. وقال المتحدث باسم الشرطة: "إننا نحقق في كل الاتجاهات في الوقت الحالي"، فيما أعلن المستشفى أن الحريق يعني أنه لن يتم استقبال مرضى حتى ما بعد 12 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ع.ح./ع.ج.م. (ا.ف.ب.، د.ب.ا)