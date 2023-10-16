 أربعة زيوت مفيدة للحفاظ على صحة قلبك - تعرّف عليها! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 16.10.2023

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صحة

أربعة زيوت مفيدة للحفاظ على صحة قلبك - تعرّف عليها!

التمتع بقلب سليم وقوي هو أمر مهم بالنسبة لصحة الإنسان. وإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، يعد النظام الغذائي ضرورياً للحفاظ على صحة هذا العضو المهم في الجسم. في ما يلي أربعة زيوت مفيدة لقلب قوي وصحيح.

زيت الزيتون يستخدم للطهي

زيت الزيتون يستخدم بكثرة في مطبخ البحر الأبيض المتوسط

وفق مؤسسة القلب الألمانية، يخضع 1.7 مليون شخص للعلاج من أمراض القلب في ألمانيا كل عام. ولذلك فمن المهم الوقاية من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. ويبدأ ذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

دهون مفيدة وأخرى ضارة بالصحة!

من المهم أن تكون الخضروات والفواكه الطازجة والألياف والدهون عالية الجودة على مائدتك بشكل منتظم، لكن كيف يمكن التفرقة بين الدهون المفيدة وتلك الضارة منها؟ موقع مجلة "فوكوس" الألمانية يكشف عن أربعة زيوت تحافظ على صحة القلب.

نتحدث عن الدهون عالية الجودة أو المفيدة، في حالة كانت تخفض نسبة الكوليسترول في الدم. على العكس من ذلك، فإن الدهون المتحولة، غير الصحية، تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، مما قد يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية. وهذا يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، على سبيل المثال. هذه الدهون غير الصحية توجد بشكل رئيسي في الأطعمة المقلية أو المخبوزة. وهذه الدهونيمكن استخدامها على سبيل المثال، في البسكويت، الكرواسون بالإضافة إلى البطاطس المقلية و الوجبات الجاهزة.

أربعة زيوت تحافظ على صحة قلبك

تشمل الدهون الصحية الأحماض الدهنية غير المشبعة. ويمكن العثور عليها في الزيوت، على سبيل المثال. وهناك أربعة منها مفيدة للصحة بشكل عام وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل خاص.

أشهر زيت من مطبخ البحر الأبيض المتوسط

يعد زيت الزيتون أحد أفضل أنواع الزيوت للصحة. وقد ثبت علمياً أن تناول زيت الزيتون يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب مؤسسة القلب الألمانية. حوالي 80 بالمائة من محتوى زيت الزيتون عبارة عن أحماض دهنية غير مشبعة، وهي ضرورية للجسم. يتمتع زيت الزيتون أيضاً بتأثيرات مضادة للالتهابات، وذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في الزيت.

زيت يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E

زيت نباتي يستخرج من بذور اللفت الصفراء الزاهية ويحتوي على حمض الأوليك الذي يخفض نسبة الكوليسترولفي الدم. بالإضافة إلى النسبة العالية من فيتامين E فقط التي يحتوي عليها زيت بذور اللفت، يحتوي هذا الزيت الرائع أيضاً على نسب عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي توجد أيضاً بكثرة في الأسماك، على سبيل المثال.

زيت يحتوي على أحماض أوميغا3 الدهنية

يحتوي زيت بذور الكتان على نسب عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية. وهو ما يفوق حتى تلك الموجودة في أطباق السمك. يخفض الزيت مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه مفيد للدماغ ويساعد أيضاً الأشخاص الذين يعانون من الروماتيزم.

زيت غني بالألياف

الزيت المستخرج من المكسرات صحي للغاية. فبسبب إحتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة، فإنه يضمن صحة القلب والأوعية الدموية ويوفر أيضًا المعادن الأساسية للخلايا والألياف الضرورية في عملية الهضم، بحسب موقع "فوكوس" الألماني. 

إ.م

  • Aufgeschnittene Avocado mit Kern (Colourbox)

    بالصور "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة بالجسم

    رغم احتواء الأفوكادو على الكثير من الدهون غير المشبعة، إلا أن هذه الدهون تحفز عمليات حرق الدهون الضارة وتزيد من التناغم بين عمل الخلايا والهرمونات الحارقة للدهون.

  • Kokosöl (ckellyphoto/Fotolia.com)

    بالصور "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة بالجسم

    ليست كل الدهون ضارة، فزيت جوز الهند على سبيل المثال يتحول مباشرة لطاقة ولا يخزنه الجسم، وفقاً لتقرير نشره موقع "لايف مور" الألماني. لذلك يعتبر زيت جوز الهند من محفزات حرق الدهون.

  • Glas mit Saft und Tomate (BilderBox)

    بالصور "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة بالجسم

    عصير الطماطم ليس من العصائر المنتشرة بشدة، ولكنه يساعد على هدم الخلايا الدهنية وبالتالي فهو من المواد المفيدة للباحثين عن طرق لتخفيف الوزن.

  • Fit und gesund Zimt (Colourbox)

    بالصور "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة بالجسم

    تتعدد فوائد القرفة الصحية بشكل يجعل الخبراء ينصحون باستخدامها سواءاً كمشروب أو حتى كبهارات للأطعمة الحارة أو الحلوة. تساعد القرفة على إحداث توازن في معدل الإنسولين بالجسم وبالتالي تقي الإنسان شر نوبات الجوع المفاجئة.


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