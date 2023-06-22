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أربعة أيام عمل فقط في الأسبوع؟

أربعة أيام عمل وثلاثة أيام إجازة، بنفس الراتب. هل سيؤدي ذلك إلى مزيد من المرونة في الشركات وبالتالي المزيد من العمال المهرة؟ في بعض البلدان أصبح نظام 4 أيام عمل في الأسبوع ممارسة شائعة، بينما لا يزال يعد هذا في ألمانيا مشروعا تجريبيا.