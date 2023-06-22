أربعة أيام عمل فقط في الأسبوع؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أربعة أيام عمل وثلاثة أيام إجازة، بنفس الراتب. هل سيؤدي ذلك إلى مزيد من المرونة في الشركات وبالتالي المزيد من العمال المهرة؟ في بعض البلدان أصبح نظام 4 أيام عمل في الأسبوع ممارسة شائعة، بينما لا يزال يعد هذا في ألمانيا مشروعا تجريبيا.
تعاني ألمانيا من انخفاض عدد السكان بالتزامن مع نقص عدد الطلاب الذين يدرسون الهندسة والعلوم وهو الأمر الذي يشكل خطرا على قوة ألمانيا الصناعية وشعار "صنع في ألمانيا". فكيف يمكن سد فجوة نقص المهندسين؟
من المقرر أن تخفض تشيلي ساعات العمل الأسبوعية من 45 إلى 40 ساعة بعد موافقة البرلمان. ويأتي القرار في تناقض مع منظومة العمل في باقي دول أمريكا اللاتينية.
من أجل تعويض نقص العمال المهرة في ألمانيا، هناك حاجة ماسة لاستقدام 400 ألف عامل سنويا. لكن أولئك الذين يأتون إلى سوق العمل الألماني من الخارج غالبا ما يغادرونه بسرعة. DW تحدثت مع خبراء عن أسباب ذلك وعن الحلول الممكنة.
ساهمت تسهيلات العمل عن بعد في إنتاج عادات جديدة لدى مستخدمي شركات الطيران الأميركية، مدفوعين برغبتهم في تعويض ما فاتهم من متعة السفر بسبب جائحة كورونا وإنفاق مبالغ أكبر توخيا للمزيد من الرفاهية.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول