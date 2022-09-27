أربعة أقاليم محتلة في أوكرانيا تنضم إلى روسيا الاتحادية

أوكرانيا ـ ثلاث مناطق انفصالية تنظم استفتاء للانضمام إلى روسيا

تعتزم "الجمهوريتان الشعبيتان" لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا - المعترف بهما من قبل روسيا فقط – ومنطقة خيرسون إجراء استفتاءات على الانضمام إلى الاتحاد الروسي، ما سيشكل تصعيدا كبيرا في النزاع.