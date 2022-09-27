 أربعة أقاليم محتلة في أوكرانيا تنضم إلى روسيا الاتحادية | DW الأخبار | DW | 30.09.2022

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DW الأخبار

أربعة أقاليم محتلة في أوكرانيا تنضم إلى روسيا الاتحادية

من المقرر أن تنضم أربعة أقاليم محتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية. وقال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع معاهدات الضم في حفل يقام في قصر الكرملين الكبير.

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1.7.2022, Donetsk, Ukrine, DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [DONETSK, DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC - JULY 4, 2022: A local woman holds a Russian passport in the migration service office of the DPR Interior Ministry. The republic's citizens were able to receive Russian passports earlier, but for this they had to travel to Russia. Centres for applying documents and issuing passports are planned to open in Khartsyzsk, Yenakiyevo, and Mangush in July. On 24 April 2019, Russia's President Vladimir Putin signed a decree to simplify the procedure for obtaining Russian passports for residents of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic. Yegor Aleyev/TASS]

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