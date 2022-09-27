أربعة أقاليم محتلة في أوكرانيا تنضم إلى روسيا الاتحادية

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من المقرر أن تنضم أربعة أقاليم محتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية. وقال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع معاهدات الضم في حفل يقام في قصر الكرملين الكبير.
وقع بوتين على وثائق ضم بلاده لأربعة أقاليم أوكرانية تحتلها القوات الروسية، وقال إن المواطنين في تلك المناطق أصبحوا "مواطنونا إلى الأبد". كان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد رفضا التصويت باعتباره ينتهك القانون الدولي
نددت قادة دول الاتحاد الأوروبي بإعلان روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية، مؤكدين أنهم "لن يعترفوا إطلاقاً" بهذا الضم غير القانوني. فيما قررت واشنطن فرض مزيد من العقوبات على موسكو وقدمت أوكرانيا طلبا عاجلا للانضمام إلى الناتو.
نددت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بالاستفتاءات "الزائفة" على ضم مناطق أوكرانية لروسيا، فيما أعلنت روسيا والمناطق الموالية نجاح استفتاءات ضم أربع مناطق أوكرانية، بينما جدد مسؤول روسي تهديدات بلاده باستخدام النووي.
تعتزم "الجمهوريتان الشعبيتان" لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا - المعترف بهما من قبل روسيا فقط – ومنطقة خيرسون إجراء استفتاءات على الانضمام إلى الاتحاد الروسي، ما سيشكل تصعيدا كبيرا في النزاع.
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