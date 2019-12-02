 أربعة أسباب ساهمت في تراجع بريق بايرن ميونيخ | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 11.12.2019

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رياضة

أربعة أسباب ساهمت في تراجع بريق بايرن ميونيخ

وعد رئيس بايرن ميونيخ الألماني مشجعي النادي، برؤية فريقهم في صدارة الدوري قبيل الذهاب إلى العطلة الشتوية. هزيمة بايرن الأخيرة جعلت الأمر مستحيلا، فما الذي يحدث لدى المدافع عن اللقب؟

Fußball Champions League Bayern München - Olympiakos Piräus (Imago Images/M.l Weber)

في تصريح جديد، خرج رئيس نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم ليؤكد أن قضية المدرب سيتم البت فيها قبيل عطلة عيد الميلاد، أي في الأسبوعين القادمين. موازاة مع ذلك، تتوالى تصريحات رموز كرة القدم الألمانية وعلى رأسهم أسطورة بايرن السابق لوثار ماتيوس بشأن ما آل إليه "ديناصور" البوندسليغا "القابع" في المركز السابع. وهو مركز مخيب لآمال وانتظارات الجميع، سواء الإدارة في "أليانس أرينا" أو مشجعي الفريق البافاري.

ماتيوس أكد أن فرق الدوري الألماني تخلصت من عقدة الخوف من بايرن. وهذا صحيح. أولا لأن هناك تطور إيجابي حصل لدى بعضها، خصوصا أندية غرب ألمانيا على غرار مونشنغلادباخ، وشالكه وباير ليفركوزن. لكن أيضا، وهذا ما يؤكد عليه ماتيوس بشدة، بايرن لم يعد هذا الموسم بذلك المستوى الذي كان يميزه بقيادة يوب هاينكس أو بيب غوارديولا.

والأسباب لا يمكن حصرها في أخطاء المدرب السابق نيكو كوفاتش فقط، فهناك ما كان خفيا في الموسم السابق، وأضبح جليا في هذا الموسم: 

صراعات داخلية

لم تظهر إدارة بايرن في السنوات العشر الأخيرة بهذا المستوى من الاختلاف كما هو عليه الأمر هذا الموسم الحالي. الرئيس السابق أولي هونس وضع الفيتو على قرارات الرئيس الحالي رومينغيه. والعكس صحيح. رومنيغه ضد كوفاتش وكوفاتش ضد اللاعب توماس مولر، والأخير ضد المدرب وهكذا. هذه الدينامية أثرت بدورها على روح الفريق، ما جعل الهدوء المنشود بعيد المنال حتى بانتهاء رئاسة أولي هونيس وإقالة المدرب كوفاتش، خصوصا وأن اسم المدرب الذي سيقود السفينة البافارية ابتداء من العام القادم لا يزال مجهولا.

 

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أولي هونيس ينهي فترة رئاسة البايرن

 

عقدة ليفاندوفسكي

بدا واضحا أكثر من ذي قبل أن مسألة نجاح أو فشل بايرن متعلق أساسا بمستوى أداء المهاجم روبرت ليفاندوفسكي. في حال كان كعب البولندي عاليا، فإن بايرن يتقدم ويفوز. والعكس بالعكس. ورغم أن إدارة النادي تعي هذه الإشكالية جيدا، إلا أنها لم تعمل بجدية على إيجاد بديل. وكان اسم المهاجم ساندرو فاغنر (32 عاما)، مرشحا بقوة. لكن الأخير  سيرحل إلى الدوري الصيني.

غياب تشكيلة واضحة

عقدة ليفاندوفسكي ليست التحدي الوحيد أمام المدافع عن درع الدوري، وإنما لايزال الفريق بدون أعمدة واضحة، باستثناء ليفاندوفسكي على رأس حربة الهجوم ومانويل نوير في حراسة المرمى. فهل سيتم الاعتماد مستقبلا على المدافع يوشوا كيميش كظهير أيمن أو في الارتكاز؟ من سيتولى قيادة قلب الدفاع، ومن يأخذ على عاتقه الأجنحة؟ إلى غاية اللحظة لا توجد تشكيلة قارة لدى البافاري، وهانزي فليك بدوره لا يزال في طور البحث الحلول.

 

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


 

تقهقر خط الدفاع

في موسم 2015/16 نجح بايرن في تحطيم رقم قياسي جديد في سجلات البوندسليغا، إذ تلقت شباكه 17 هدفا فقط طيلة المراحل 34 للدوري. في الموسم الحالي دخلت شباكه 20 هدفا من 14 مباراة فقط. وهذه النتيجة وضعته حتى خلف أونيون برلين الوافد الجديد على البوندسليغا والذي دخلت شباكه 19 هدفا.

وزاد من حدة المشهد الدور الذي قام به المدافع خافيير مارتينز في فوز المتصدر مونشنغلادباخ على حساب فريقه بايرن بهدفين مقابل هدف يتيم السبت الماضي، ما جعل التساؤلات تتعالى بشأن مدى جدوى بقاءه في خط الدفاع عوض التقدم إلى وسط الميدان الدفاعي. كما أن مارتينيز تسبب في ضربة جزاء عزز بها مونشنغلادباخ الفارق على بايرن.

و.ب / ح.ز

 

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