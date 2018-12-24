أراد لعب دور بابا نويل فانتهى به المطاف داخل مدفأة!

لم يكن محرم ب (49 عاماً)، يظن أنه أثناء مشاهدته التلفاز في ساعات متأخرة من الليل، سيكون شاهداً على حادثة غريبة كادت أن تودي بحياة مراهق في مدينة لينز، الواقعة شمال النمسا، حسب ما أشار موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأفاد موقع "بيلد" أن محرم ب كان على وشك الذهاب إلى فراشه في مبنى تسكنه أكثر من عائلة، إلاّ أن صاحب الـ49 عاماً سمع صوتاً يطلب النجدة، ولم يعرف محرم ب مصدر الصوت كي يتمكن من تقديم المساعدة، ما دفعه إلى الاتصال بالشرطة من أجل فك هذا اللغز، وأردف أن الشرطة قامت بعملية تفتيش لكنها لم تستطع العثور على أي شيء.

وأوضح موقع "oe24" أن محرم ب حاول جاهداً تحديد مكان الصراخ، حيث صعد إلى سطح المنزل ووضع أذنه على مدفأة مهجورة، وتابع الموقع النمساوي أنه تمكن في النهاية من تحديد مكان الصوت، إذ كان شخص ما داخل المدفأة. وقال "لقد قلت للشخص الموجود بداخل المدفأة ألاّ يخاف وأنني سأجلب له المساعدة".

وفي نفس السياق، أشار موقع "بيلد" أن فريقا للإنقاذ تدخل من أجل إنقاذ حياة المراهق (14 عاماً)، حيث كان عالقاً داخل المدفأة، وكان يواجه خطر السقوط إلى أسفل، وأضاف أن فريق الإنقاذ فتح بالقوة المدفأة وتمكن من انتشال المراهق، الذي كانت درجة حرارته منخفضة، إلاّ أنه كان يستطيع التجاوب مع فريق الإنقاذ.

أما عن سبب تواجد الشاب داخل المدفأة، فقد أكد موقع "oe24" أن المراهق أراد الحصول على منظر جيد من فوق سطح المنزل ولعب دور بابا نويل، الذي يوزع الهدايا على الناس، غير أن الأمر انتهى به داخل مدفأة، في جو بارد في هذه الفترة من السنة.

ر.م/ع.خ