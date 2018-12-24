أراد لعب دور بابا نويل فانتهى به المطاف داخل مدفأة!

لم يكن محرم ب (49 عاماً)، يظن أنه أثناء مشاهدته التلفاز في ساعات متأخرة من الليل، سيكون شاهداً على حادثة غريبة كادت أن تودي بحياة مراهق في مدينة لينز، الواقعة شمال النمسا، حسب ما أشار موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.
وأفاد موقع "بيلد" أن محرم ب كان على وشك الذهاب إلى فراشه في مبنى تسكنه أكثر من عائلة، إلاّ أن صاحب الـ49 عاماً سمع صوتاً يطلب النجدة، ولم يعرف محرم ب مصدر الصوت كي يتمكن من تقديم المساعدة، ما دفعه إلى الاتصال بالشرطة من أجل فك هذا اللغز، وأردف أن الشرطة قامت بعملية تفتيش لكنها لم تستطع العثور على أي شيء.
وأوضح موقع "oe24" أن محرم ب حاول جاهداً تحديد مكان الصراخ، حيث صعد إلى سطح المنزل ووضع أذنه على مدفأة مهجورة، وتابع الموقع النمساوي أنه تمكن في النهاية من تحديد مكان الصوت، إذ كان شخص ما داخل المدفأة. وقال "لقد قلت للشخص الموجود بداخل المدفأة ألاّ يخاف وأنني سأجلب له المساعدة".
وفي نفس السياق، أشار موقع "بيلد" أن فريقا للإنقاذ تدخل من أجل إنقاذ حياة المراهق (14 عاماً)، حيث كان عالقاً داخل المدفأة، وكان يواجه خطر السقوط إلى أسفل، وأضاف أن فريق الإنقاذ فتح بالقوة المدفأة وتمكن من انتشال المراهق، الذي كانت درجة حرارته منخفضة، إلاّ أنه كان يستطيع التجاوب مع فريق الإنقاذ.
أما عن سبب تواجد الشاب داخل المدفأة، فقد أكد موقع "oe24" أن المراهق أراد الحصول على منظر جيد من فوق سطح المنزل ولعب دور بابا نويل، الذي يوزع الهدايا على الناس، غير أن الأمر انتهى به داخل مدفأة، في جو بارد في هذه الفترة من السنة.
ر.م/ع.خ
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حقائق تاريخية عن شخصية "بابا نويل "
في القرن الرابع كان نيكولاس فون ميرا أسقفا في مدينة ميراليكيا الواقعة في ليقيا في الأناضول (تركيا حاليا). وقد عرف القديس نيكولاس بكرمه، حيث أنه تبرع بثروته بشكل كامل للفقراء، مما جعله الأب الروحي لعيد الميلاد ورمزا له.
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حقائق تاريخية عن شخصية "بابا نويل "
استخدمت شركة كوكاكولا شخصية القديس نيكولاس عام 1931 بهدف الترويج لمنتوجها، حيث ظهر هذا الرجل القصير والبدين صاحب اللحية البيضاء في لباس أحمر مع زركشة بيضاء في إعلاتات الشركة.
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حقائق تاريخية عن شخصية "بابا نويل "
في المؤتمر الدولي الخاص ببابا نويل، الذي تحتضنه العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، يشارك مئات الرجال ومؤخرا كذلك النساء من 15 دولة في للبحث في أفكار جديدة لاحتفالات عيد الميلاد ونوعية الهدايا التي سيقدمونها العام الجاري، ويذكر أن هذا التجمع يجري في فصل الصيف وليس الشتاء.
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حقائق تاريخية عن شخصية "بابا نويل "
تقديم نيكولاوس للهدايا لا يقتصر على البشر وإنما أيضا يقوم نيكولاوس بإيصال الطعام للأسماك في حوض ماء بسعة 250.000 لترا من الماء أي ما يُعادل ( 66.000 غالون أمريكي) كما توضح الصورة.
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حقائق تاريخية عن شخصية "بابا نويل "
قوالب نيكولاس المصنوعة من الشوكولاتة توجد منذ 1820. وكانت في البداية تصنع باليد. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 150 مليون من شوكولاتة نيكولاس تنتج سنويا في ألمانيا.
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حقائق تاريخية عن شخصية "بابا نويل "
في العديد من المناطق الكاثوليكية في أوروبا أصبح للقديس نيكولاس والمعروف بحسن أخلاقه قرينا يرافقه لترهيب الأطفال غير المهذبين. وتختلف تسمية هذا القرين بحسب البلد. ففي ألمانيا يعرف باسم كنيشت روبريشت وفي فرنسا فهو الأب فويتارد أما في هولندا فإسمه زفارتيه بييت وفي النمسا يطلق عليه اسم شموتزلي .
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حقائق تاريخية عن شخصية "بابا نويل "
في موكب "بوتنماندل" الذي تحتضنه جنوب ألمانيا تتبع مخلوقات برية تغطي نفسها بالفراء والقش نيكولاس وتقرع الأجراس وتصرخ حينما ينتقل القديس نيكولاس من دار إلى أخرى لمطاردة الأرواح السيئة. وقد تم دمج هذا الطقس الوثني في منطقة "بيرشتسجادن" تدريجيا في التقاليد المسيحية وأصبح مشهدا شعبيا في الخامس والسادس من ديسمبر/كانون الأول من كل سنة.
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حقائق تاريخية عن شخصية "بابا نويل "
فيما يتعلق بوسيلة النقل يتميز القديس نيكولاس بالمرونة، إذ يمكنه مثلا أن يركب دراجة في ألمانيا أوالأيل في فنلند أو يركب على ظهر الجمل، كما توضح الصورة في البحر الأحمر في مصر. و أصبح بابا نويل حاضرا أيضا في بعض البلدان الإسلامية.
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حقائق تاريخية عن شخصية "بابا نويل "
يظهر في هذه الصورة القديس نيكولاوس مع سائقه وهما في عجلة من أمرهما، و كانت سيارتهما تسير بسرعة أكثر من الحد الأقصى المسموح به. ونظرا لضغط الوقت تسامحت معهما الشرطة ولم تفرض عليها غرامة، لكنها في نفس الوقت حذرتهما من تكرار ذلك.
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حقائق تاريخية عن شخصية "بابا نويل "
كيف يستطيع نيكولاس أو "بابا نويل" التواجد في أماكن مختلفة حول العالم سؤال سيبقى غامضا، لكن المعروف هو أن نيكولاوس سيعود في العام المقبل على عربته، وهو يطير في السماء كما توضح الصورة هنا فوق بحيرة جنيف. إعداد: إيل سيمون/ ر.م