أراد أن يؤدي عمرة على روح الملكة إليزابيث فاعتقلته الشرطة!

في حادثة فريدة من نوعها ظهر معتمر يمني يؤدي مناسك العمرة على روح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

انتشرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر المعتمر وهو يحمل لافتة بالعربية والإنكليزية تشير إلى أنه "يقوم بالعمرة نيابة عن الملكة إليزابيث" مع دعاء لها بالرحمة.

وبُناءً على ذلك قامت "القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة”بإلقاء القبض على المُقيم اليمني وأحالته على النيابة العامة.

وأعلنت السلطات السعودية أن المعتمر اليمني بإعلانه في مقطع فيديو أنّه أدّى العمرة لروح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، يكون قد انتهك بذلك "أنظمة وتعليمات" المناسك وخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع أداء هذه الفريضة نيابة عن غير المسلمين.

وتفاعل بعض رواد مواقع التواصل مع فيديو المعتمر اليمني

حيث اعتبر البعض أن القصد من هذا التصرف هو لفت الانتباه والشهرة على مواقع التواصل.

في حين تساءل آخر ربما تقبل منه هذه العمرة.

أما مغرد آخر فقال أن والديه أو أقاربه كانوا أولى بهذه العمرة.

هـ.د