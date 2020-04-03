 أرادوا تقليد أبطال مسلسل شهير فوقعوا في قبضة الشرطة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.04.2020

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منوعات

أرادوا تقليد أبطال مسلسل شهير فوقعوا في قبضة الشرطة

يبدو أن المسلسل الإسباني الشهير "لاكاسا دي بابيل" قد أثر بشكل كبير على بعض الأشخاص في ألمانيا. أربعة رجال أرادوا السير على نهج بعض أبطال المسلسل فكانت لهم الشرطة بالمرصاد.

قناع سالفادور دالي في مسلسل (لا كاسا دي بابيل) يرتديه محتفلون في الكرنفال بكولونيا الألمانية (أرشيف).

صورة من الكرنفال في مدينة كولونيا وقد ارتدى بعض الأشخاص قناع سالفادور دالي في تقليد للصوص البنك في المسلسل الإسباني الشهير "لاكاسا دي بابيل".

منذ الأسبوع الأول من شهر مارس/ آذار 2020 والأنظار موجهة بقوة إلى منصة "نتفليكس"،  التي تعرض حصرياً الجزء الرابع من المسلسل الإسباني الشهير "لاكاسا دي بابيل". واكتسب هذا المسلسل شهرة واسعة وأصبح من بين الأكثر مشاهدة في العالم بفضل أحداثه المشوقة، وذكاء بعض أبطال المسلسل، الذين يخوضون صراعاً مريراً مع الشرطة.

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وتدور أحداث مسلسل "لاكاسا دي بابيل" (بيت المال) حول عصابة من اللصوص تحاول سرقة ذهب البنك المركزي الإسباني.  ويرتدي أغلبية أعضاء العصابة أقنعة للرسام الإسباني الشهير سالفادور دالي بالإضافة إلى ملابس حمراء، ويحملون مسدسات في انتظار تعليمات العقل المدبر "البروفيسور".

ويبدو أن أحداث هذا المسلسل الشيق قد أثرت في بعض الأشخاص في ألمانيا، ودفعتهم إلى القيام بتصرف ربما سيندمون عليه لاحقاً، فقد ذكرت صحيفة "مونستر لاند تسايتونغ" أن شرطة مدينة بيلفيلد بولاية شمال الراين ويستفاليا، اضطرت للتدخل ضد أربعة رجال كانوا يحملون أسلحة،ويرتدون ملابساً شبيه بتلك التي يرتديها أبطال مسلسل "لاكاسا دي بابيل".

وتابع نفس المصدر أن شاهداً رأى أربعة رجال يتوجهون إلى كشك في المدينة، حيث كانوا يحملون الأسلحة في نسخة طبق الأصل لمسلسل "لاكاسا دي بابيل"، وأضاف أن الشاهد اتصل بالشرطة، التي انتقلت بوجه السرعة إلى عين المكان، من أجل معرفة ملابسات ما يحدث، والحيلولة دون وقوع حادث ما.

بيد أن الشرطة تفاجأت عند وصولها إلى عين المكان أن السبب وراء ارتداء هؤلاء الرجال لملابس شبيهة بملابس أبطال مسلسل "لاكاسا دي بابيل" وحملهم للسلاح، هو رغبتهم في تصوير إعلان تجاري لمتجر للشيشة في المدينة.

في المقابل، لم تقتنع الشرطة بمبررات هؤلاء الرجال ووصفت ماقاموا به بأنه "عمل غبي وخطير". وقد تم تقديم شكوى ضد الرجال الأربعة بسبب انتهاك قانون الأسلحة، حسب ما أشارت إليه مجلة "دير شبيغل".

ر.م/ ع. أ. ج

  • Buch Alfred Hitchcock Sämtliche Filme: Alfred Hitchcock und Malere Dietrich im Jahre 1950 (Warner Brothers/TASCHEN/BFI National Archive)

    ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب

    أستاذ في الاعتداد بالنفس

    ولد ألفريد هيتشكوك في (13آب/أغسطس 1899) في العاصمة البريطانية لندن. ورغم مرور 40 على وفاته إلاّ أن هذا المخرج المميز ما يزال يحظى بتقدير كبير حتى اليوم بفضل أفلامه. فضلاً عن اعتداده بنفسه، فقبيل انطلاق عمليات التصوير يُحب ألفريد هيتشكوك تصوير نفسه إلى جانب النجوم، كما توضح هذه الصورة مع الممثلة مارلين ديتريش سنة 1950.

  • Buch Alfred Hitchcock Sämtliche Filme: aufgeschlagenes Buch mit Psycho Bild und Text (TASCHEN)

    ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب

    إصدارات متواصلة عنه

    من بين أكثر الدلائل الواضحة على استمرار شعبية ألفريد هيتشكوك في الوقت الحالي، هو الكم الهائل من المنشورات عنه والتي ما تزال مستمرة في الصدور، ومن بينها "ألفريد هيتشكوك- الأفلام الكاملة". ويتم نشر كتب ألفريد هيتشكوك في جميع أنحاء العالم وبلغات مختلفة.

  • Buch Alfred Hitchcock Sämtliche Filme: Inszeniertes Set-Foto mit dem jungen Regisseur und Mitarbeitern (1926 Gainsborough/TASCHEN/BFI National Archive)

    ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب

    المخرج الشاب

    كان هيتشكوك أكثر من مخرج لأفلام شهيرة مثل "سايكو". وما لا يُعرف كثيراً عن هيتشكوك هو أنه أخرج أفلاماً في عصر السينما الصامتة، والتي اختفى البعض منها. ففي 1926 أشرف ألفريد هيتشكوك على إخراج الفيلم الألماني البريطاني المُشترك "بيرغ أدلر". ويمكن رؤية هيتشكوك في مقدمة الصورة وعلى يمينه زوجته المستقبلية ألما ريفيل.

  • Buch Alfred Hitchcock Sämtliche Filme: Szene aus Die 39 Stufen mit Darsteller-Paar auf einem Bett mit Handschellen (1935 Gaumont British Pictures/TASCHEN/BFI National Archiv)

    ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب

    باكورة تحفه الفنية

    في ثلاثينيات القرن الماضي، نجح المخرج الشاب ألفريد هيتشكوك في إخراج باكورة تحفه الفنية "الدرجات الـ 39"، والتي يمكن مشاهدتها أيضاً بمناسبة مرور 120 عاما على ولادته. ويسلط فيلم "الدرجات الـ 39" الضوء على عالم التجسس والجريمة. وركز هيتشكوك في هذا الفيلم على خلق أسلوب سينمائي مذهل ومزيج غير عادي من التشويق والفكاهة.

  • Buch Alfred Hitchcock Sämtliche Filme: Am Set von Dial M for Murder mit Regisseur und Grace Kelly (1954 Warner Brothers/TASCHEN/BFI National Archive)

    ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب

    هيتشكوك والنساء

    من بين السمات المميزة في أعمال ألفريد هيتشكوك السينمائية هي اختيار الممثلات. فمن جهة، كان لدى هيتشكوك وفي وقت مبكر للغاية حس مميز بالممثلة الصحيحة، والتي تناسب دور الفيلم بشكل صحيح. ومن جهة أخرى، أصبح مخرجاً بارعاً خصوصاً لممثلات شقراوات على غرار جريس كيلي (الصورة)، والتي تعد واحدة من الممثلات المُفضلات لهيتشكوك.

  • Buch Alfred Hitchcock Sämtliche Filme: beim Dreh von Vertigo mit Kim Novak (1958 Universal/TASCHEN/Herbert Klemens/Filmbild Fundus Robert Fischer)

    ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب

    مخرج مرتاح

    رغم أن الكثير من أفلام ألفريد هيتشكوك كئيبة ومخيفة في نفس الآن، إلاّ أن هيتشكوك يكون مرتاحا ومرحاً أثناء التصوير، لاسيما عندما تكون الكاميرا مُوجهة إليه. هنا (الصورة) يمكن رؤية هيتشكوك مع الممثلة كيم نوفاك، وهو يصور فيلمه "الدوار" 1958، والذي يُعد حسب النقاد من بين أحسن 10 أفلام على الإطلاق.

  • Buch Alfred Hitchcock Sämtliche Filme: aufgeschlagene Seite mit Szene aus Die Vögel (TASCHEN)

    ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب

    الفيلم الكلاسيكي: الطيور

    لحسن الحظ، يمكن اليوم مشاهدة أغلب أفلام ألفريد هيتشكوك على أقراص "دي في دي" و "بلو راي". فضلاً عن منصات البث الحي. ويوجد عدد قليل من المخرجين، الذين يتواجدون بقوة في عصر الوسائط الرقمية مثل هيتشكوك. أما في حال عدم القدرة على مشاهدة بعض أفلام هيتشكوك الكلاسيكية مثل "الطيور" المنتج في عام 1963، فيمكن تعويض ذلك بالبحث عن عدة كتب بخصوص أفلام هيتشكوك.

  • Buch Alfred Hitchcock Sämtliche Filme: Szene beim Dreh von Familiengrab mit Darstellern und Teammitgliedern (1976 Universal/TASCHEN/Herbert Klemens/Filmbild Fundus Robert Fischer)

    ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب

    لا شيء يدعو للضحك؟

    ويمكن معرفة روح الدعابة ايضا، التي كانت يتمتع بها ألفريد هيتشكوك أثناء تصوير أفلامه. ورغم أن هيتشكوك كان معروفا بالإثارة والتشويق في أفلامه، إلا أنه حافظ على فكاهته حتى في سن الشيخوخة. وفي الصورة يستمتع هذا المخرج المؤثر مع بعض الممثلين في تصوير فيلمه الأخير "فاميلين غراب" من عام 1976.

  • Buch Alfred Hitchcock Sämtliche Filme; Filmstill aus Psycho mit Paar in Schattenaufnahme (TASCHEN)

    ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب

    فن رفيع

    ما تزال الأفلام والصور، التي تم إعدادها وتسجيلها بالإضافة إلى الأسلوب المُتبع، شاهدة إلى اليوم على براعة المخرج ألفريد هيتشكوك. وهنا صورة من فيلم "سايكو" لكل من الممثلة جانيت لي والممثل جون جافيت. وقد أخذت هذه الصورة من كتاب "ألفريد هيتشكوك- الأفلام الكاملة"، والذي يتوفر بعد لغات. إعداد: يوخن كورتين/ ر.م


 

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