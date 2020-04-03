أرادوا تقليد أبطال مسلسل شهير فوقعوا في قبضة الشرطة

منذ الأسبوع الأول من شهر مارس/ آذار 2020 والأنظار موجهة بقوة إلى منصة "نتفليكس"، التي تعرض حصرياً الجزء الرابع من المسلسل الإسباني الشهير "لاكاسا دي بابيل". واكتسب هذا المسلسل شهرة واسعة وأصبح من بين الأكثر مشاهدة في العالم بفضل أحداثه المشوقة، وذكاء بعض أبطال المسلسل، الذين يخوضون صراعاً مريراً مع الشرطة.
وتدور أحداث مسلسل "لاكاسا دي بابيل" (بيت المال) حول عصابة من اللصوص تحاول سرقة ذهب البنك المركزي الإسباني. ويرتدي أغلبية أعضاء العصابة أقنعة للرسام الإسباني الشهير سالفادور دالي بالإضافة إلى ملابس حمراء، ويحملون مسدسات في انتظار تعليمات العقل المدبر "البروفيسور".
ويبدو أن أحداث هذا المسلسل الشيق قد أثرت في بعض الأشخاص في ألمانيا، ودفعتهم إلى القيام بتصرف ربما سيندمون عليه لاحقاً، فقد ذكرت صحيفة "مونستر لاند تسايتونغ" أن شرطة مدينة بيلفيلد بولاية شمال الراين ويستفاليا، اضطرت للتدخل ضد أربعة رجال كانوا يحملون أسلحة،ويرتدون ملابساً شبيه بتلك التي يرتديها أبطال مسلسل "لاكاسا دي بابيل".
وتابع نفس المصدر أن شاهداً رأى أربعة رجال يتوجهون إلى كشك في المدينة، حيث كانوا يحملون الأسلحة في نسخة طبق الأصل لمسلسل "لاكاسا دي بابيل"، وأضاف أن الشاهد اتصل بالشرطة، التي انتقلت بوجه السرعة إلى عين المكان، من أجل معرفة ملابسات ما يحدث، والحيلولة دون وقوع حادث ما.
بيد أن الشرطة تفاجأت عند وصولها إلى عين المكان أن السبب وراء ارتداء هؤلاء الرجال لملابس شبيهة بملابس أبطال مسلسل "لاكاسا دي بابيل" وحملهم للسلاح، هو رغبتهم في تصوير إعلان تجاري لمتجر للشيشة في المدينة.
في المقابل، لم تقتنع الشرطة بمبررات هؤلاء الرجال ووصفت ماقاموا به بأنه "عمل غبي وخطير". وقد تم تقديم شكوى ضد الرجال الأربعة بسبب انتهاك قانون الأسلحة، حسب ما أشارت إليه مجلة "دير شبيغل".
ر.م/ ع. أ. ج
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ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب
أستاذ في الاعتداد بالنفس
ولد ألفريد هيتشكوك في (13آب/أغسطس 1899) في العاصمة البريطانية لندن. ورغم مرور 40 على وفاته إلاّ أن هذا المخرج المميز ما يزال يحظى بتقدير كبير حتى اليوم بفضل أفلامه. فضلاً عن اعتداده بنفسه، فقبيل انطلاق عمليات التصوير يُحب ألفريد هيتشكوك تصوير نفسه إلى جانب النجوم، كما توضح هذه الصورة مع الممثلة مارلين ديتريش سنة 1950.
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ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب
إصدارات متواصلة عنه
من بين أكثر الدلائل الواضحة على استمرار شعبية ألفريد هيتشكوك في الوقت الحالي، هو الكم الهائل من المنشورات عنه والتي ما تزال مستمرة في الصدور، ومن بينها "ألفريد هيتشكوك- الأفلام الكاملة". ويتم نشر كتب ألفريد هيتشكوك في جميع أنحاء العالم وبلغات مختلفة.
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ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب
المخرج الشاب
كان هيتشكوك أكثر من مخرج لأفلام شهيرة مثل "سايكو". وما لا يُعرف كثيراً عن هيتشكوك هو أنه أخرج أفلاماً في عصر السينما الصامتة، والتي اختفى البعض منها. ففي 1926 أشرف ألفريد هيتشكوك على إخراج الفيلم الألماني البريطاني المُشترك "بيرغ أدلر". ويمكن رؤية هيتشكوك في مقدمة الصورة وعلى يمينه زوجته المستقبلية ألما ريفيل.
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ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب
باكورة تحفه الفنية
في ثلاثينيات القرن الماضي، نجح المخرج الشاب ألفريد هيتشكوك في إخراج باكورة تحفه الفنية "الدرجات الـ 39"، والتي يمكن مشاهدتها أيضاً بمناسبة مرور 120 عاما على ولادته. ويسلط فيلم "الدرجات الـ 39" الضوء على عالم التجسس والجريمة. وركز هيتشكوك في هذا الفيلم على خلق أسلوب سينمائي مذهل ومزيج غير عادي من التشويق والفكاهة.
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ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب
هيتشكوك والنساء
من بين السمات المميزة في أعمال ألفريد هيتشكوك السينمائية هي اختيار الممثلات. فمن جهة، كان لدى هيتشكوك وفي وقت مبكر للغاية حس مميز بالممثلة الصحيحة، والتي تناسب دور الفيلم بشكل صحيح. ومن جهة أخرى، أصبح مخرجاً بارعاً خصوصاً لممثلات شقراوات على غرار جريس كيلي (الصورة)، والتي تعد واحدة من الممثلات المُفضلات لهيتشكوك.
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ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب
مخرج مرتاح
رغم أن الكثير من أفلام ألفريد هيتشكوك كئيبة ومخيفة في نفس الآن، إلاّ أن هيتشكوك يكون مرتاحا ومرحاً أثناء التصوير، لاسيما عندما تكون الكاميرا مُوجهة إليه. هنا (الصورة) يمكن رؤية هيتشكوك مع الممثلة كيم نوفاك، وهو يصور فيلمه "الدوار" 1958، والذي يُعد حسب النقاد من بين أحسن 10 أفلام على الإطلاق.
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ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب
الفيلم الكلاسيكي: الطيور
لحسن الحظ، يمكن اليوم مشاهدة أغلب أفلام ألفريد هيتشكوك على أقراص "دي في دي" و "بلو راي". فضلاً عن منصات البث الحي. ويوجد عدد قليل من المخرجين، الذين يتواجدون بقوة في عصر الوسائط الرقمية مثل هيتشكوك. أما في حال عدم القدرة على مشاهدة بعض أفلام هيتشكوك الكلاسيكية مثل "الطيور" المنتج في عام 1963، فيمكن تعويض ذلك بالبحث عن عدة كتب بخصوص أفلام هيتشكوك.
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ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب
لا شيء يدعو للضحك؟
ويمكن معرفة روح الدعابة ايضا، التي كانت يتمتع بها ألفريد هيتشكوك أثناء تصوير أفلامه. ورغم أن هيتشكوك كان معروفا بالإثارة والتشويق في أفلامه، إلا أنه حافظ على فكاهته حتى في سن الشيخوخة. وفي الصورة يستمتع هذا المخرج المؤثر مع بعض الممثلين في تصوير فيلمه الأخير "فاميلين غراب" من عام 1976.
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ألفريد هيتشكوك.. 120 عاما على ولادة ملك أفلام الرعب
فن رفيع
ما تزال الأفلام والصور، التي تم إعدادها وتسجيلها بالإضافة إلى الأسلوب المُتبع، شاهدة إلى اليوم على براعة المخرج ألفريد هيتشكوك. وهنا صورة من فيلم "سايكو" لكل من الممثلة جانيت لي والممثل جون جافيت. وقد أخذت هذه الصورة من كتاب "ألفريد هيتشكوك- الأفلام الكاملة"، والذي يتوفر بعد لغات. إعداد: يوخن كورتين/ ر.م