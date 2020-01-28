 أرادا الاستمتاع بيوم عيد الحب! فماذا كانت النتيجة؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 24.02.2020

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منوعات

أرادا الاستمتاع بيوم عيد الحب! فماذا كانت النتيجة؟

كادت نزهة خاصة بمناسبة يوم عيد الحب أن تتحول إلى مأساة حقيقية. زوجان من الولايات المتحدة الأمريكية اختفيا عن الأنظار طيلة أسبوع كامل وسط ظروف صعبة ومن دون طعام. فماهي تفاصيل هذه القصة، التي وصفت بـ"المعجزة".

صورة أرشيفية.

استعان الثنائي بماء البرك المائية للبقاء على قيد الحياة.

في يوم عيد الحب، قرر الثنائي كارول كيبارسكي (79 عاماً) و إيان إيروين (72 عاماً)، الاحتفال بطريقتهما الخاصة بهذا اليوم الخاص في السنة، حيث قررا القيام بجولة طويلة في الطبيعة، وربما إعادة شريط الأحداث، التي عاشاها سوياً طيلة فترة زواجهما.

وفعلاً، غادر الزوجان الفندق وانطلاقا في جولتهما، عشية يوم عيد الحب في شمال ولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. بيد أن هذا الثنائي اختفى عن الأنظار وواجه شبح الموت وحيداً وجائعاً في وسط الطبيعة، حسب ما أشارت إليه صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت "ذا صن" أن مالك الفندق اتصل صبيحة اليوم التالي (السبت) بالشرطة للتبيلغ عن عدم عودة الزوجان إلى الفندق، وأضافت أن ما عزز المخاوف بشكل كبير هو أن الثنائي، كان يرتدي ملابساً خفيفة فقط، لاسيما وأن درجة الحرارة تنخفض في الليل.

مياه فقط!

وأشارت قناة" ABC" الأمريكية أن الثنائي ظل الطريق في الظلام، وبقي لمدة أسبوع كامل في غابة كثيفة تقع على بعد 50 ميلاً شمال مدينة سان فرانسيسكو، وأردفت أن الزوجان بقيا من دون طعام طيلة هذه المدة، وكانا يشربان فقط مياه البرك المائية المتواجدة هناك.

أسبوع من البحث

وأفادت صحيفة "ذا صن" أن السطات المختصة أطلقت حملة بحث واسعة للعثور الثنائي المفقود، حيث سابقت السلطات الزمن بهدف العثور عليهما على قيد الحياة، وأضافت أنه انخرط في عمليات البحث نحو 500 شخص.

وتابع نفس المصدر أنه بعد خمسة أيام من البحث، بدأ اليأس يتسرب إلى نفوس فرق الإنقاذ، حيث بدأ يسود اعتقاد أن الثنائي المفقود في عداد الموتى.

خبر سار

ونجح واحد من المتطوعين في البحث عن الزوجين في العثور عليها. ونقلت شبكة "CNN" عن المتطوع كوينسي ويبستر قوله، إنه سمع بعض الأصوات في الغابة الكثيفة، مُصيفاً في هذا الصدد "في البداية اعتقدنا أن الصوت يأتي من فريق بحث آخر، لكنهما أخذا في الصراخ (النجدة). لقد نظرنا إلى أنفسنا وقلنا إنهم هما".

"معجزة"

من جهة آخرى، قال الرقيب برينتون شنايدر، إن بقاء الثنائي على قيد الحياة طيلة هذه المدة هو "معجزة"، وأضاف: "لقد غادرا في يوم عيد الحب، من أجل القيام بنزهة إلاّ أنهما ظلا الطريق ولا أحد يعرف ماذا وقع"، وأردف: "لقد ظنا أن هذه هي النهاية بالنسبة لهما".

"نحن سعداء"

وأفادت قناة"ABC" الأمريكية أن الثنائي نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، من أجل تلقي الإسعافات الضرورية، حيث كانا يُعانيان من انخفاض في درجة الحرارة. وأضافت نقل عن الثنائي قولهما "الحمد لله أنكم نجحتم في العثور علينا. نحن سعداء للغاية". يشار إلى أن الزوجة كارول كيبارسكي عالمة لغويات بارزة، إذ أصدرت عدة مؤلفات في هذا المجال، حسب ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ر.م/ع.ش

  • Österreich, Blutweiderich (picture alliance /Nothegger, A./WILDLIFE)

    حقائق مؤلمة وراء اختفاء الفراشات الجميلة

    الفراشات في ألمانيا - ولكن ربما ليس فقط هناك - تناقص أعدادها بشكل كبير، إذ أنه وفقا لمؤسسة الحفاظ على الحياة البرية الألمانية فقد انخفضت أنواع الفراشات الموجودة إلى النصف خلال الثلاثين عاما الماضية فقط، في الصورة يمكنك أن ترى فراشة المثمنة الذهبية "Goldene Acht" أو كما يطلق عليها بالإنجليزية " Colias hyale " والتي تم اعلانها فراشة العام 2017.

  • Deutschland Schmetterling C-Falter in einem Garten in Essen (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    حقائق مؤلمة وراء اختفاء الفراشات الجميلة

    الفراشات تحب رحيق النبات من الورود والأزهار والشجيرات. وتحب أن يكون هناك تنوع واختلاف في الطعم، إلا أن هذا التنوع بدأ يقل في ألمانيا، وبدأ يطغى على النباتات الزراعات الأحادية على وجه الخصوص، والتي لا تترك أي فرصة للفراشات للتكاثر.

  • Maispflanze (picture alliance/dpa)

    حقائق مؤلمة وراء اختفاء الفراشات الجميلة

    قد يلقى اللوم الأكبر على عاتق زراعة الذرة بشكل كثيف في ألمانيا. في عام 2016 تضاعفت المساحات المزروعة بالذرة حتى ثلاثة أضعاف عما كانت عليه عام 1980، حيث تستخدم المحاصيل بشكل متزايد لمحطات الغاز الحيوي، كما أن المزارعين يلجؤون للزراعة المفرطة على المساحات المزروعة ما لا يترك للفراشات أية أطعمة أخرى.

  • Österreich, Segelfalter (picture alliance/blickwinkel/S. Ott)

    حقائق مؤلمة وراء اختفاء الفراشات الجميلة

    كذلك فإن الأدوية والمبيدات التي ترش على النباتات تقتل التنوع النباتي. فالأعشاب البرية، الشجيرات أو الزهور ليس لديهم فرصة البقاء، نوع آخر من فراشات Segelfalter والتي قل ظهورها عن السابق في ألمانيا.

  • Biene auf Blüte (picture-alliance/K. Nowottnick)

    حقائق مؤلمة وراء اختفاء الفراشات الجميلة

    ومع ذلك، فإن المبيدات لا تؤذي الفراشات فقط ، بل العديد من الحشرات الأخرى، إذ أنه وفقا للدراسات الألمانية توجد في بعض المناطق الزراعية 80 بالمئة حشرات أقل عما كان عليه الحال قبل 30عاما ، فالنحل، واليعسوب، والدبابير، والذباب، والخنفساء، والفراشات - كلها تقاتل من أجل البقاء بسبب الزراعة المكثفة، منتجات وقاية النباتات.

  • Bienenfresser, Merops apiaster, European bee eater (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO/A. Trunk)

    حقائق مؤلمة وراء اختفاء الفراشات الجميلة

    تظهر هذه الصورة الرابط بين الحشرات والطيور، فبالنسبة لكثير من الطيور تعتبر الحشرات هي مصدر الغذاء الأكثر أهمية على الإطلاق.

  • Braunkehlchen (Imago/blickwinkel)

    حقائق مؤلمة وراء اختفاء الفراشات الجميلة

    ووفقا لدراسة حديثة، أظهرت النتائج تناقص أعداد الطيور أيضا، فعلى سبيل المثال طائر " Kibitze " أو كما يعرف بالدحروج الشامي أو الزقزاق الأخضر كما يطلق عليه البعض انخفضت أعداده في ألمانيا 80 بالمئة وذلك منذ عام 1990 وحتى عام 2013. كما انخفضت أعداد أنواع أخرى من الطيور بنسب متفاوتة ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد الحشرات التي تعتبر مصدر الغذاء لتلك الطيور.

  • Goetterbaumspinner - Samia cynthia (picture-alliance/Arco Images/L. Werle)

    حقائق مؤلمة وراء اختفاء الفراشات الجميلة

    ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن اختفاء الفراشات بشكل خاص في الريف، بينما في المدن ما يزال يوجد هناك المزيد من الأنواع والفراشات، وبشكل خاص في المنتزهات والمقابر وفي المناطق الخضراء في ضواحي المدن، وحتى أحيانا في مركز المدينة. من الواضح أن الفراشات تجد هناك تنوعا أكبر من النباتات المختلفة. (يوديت هارتل/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


 

 

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