أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الاتهامات بالقصف وخرق الهدنة

تبادلت أذربيجان وأرمينيا اليوم السبت (17 تشرين الأول/أكتوبر 2020) الاتهامات بخرق هدنة توسطت روسيا فيها، مع استمرار أعنف قتال في منطقة جنوب القوقاز منذ التسعينات. وقالت باكو إن 13 مدنيا قُتلوا وأصيب أكثر من 40 في مدينة كنجه بعد هجوم صاروخي أرميني في حين اتهمت يريفان أذربيجان بمواصلة القصف.
وهذا أعنف قتال شهدته المنطقة منذ أن خاضت أذربيجان وقوات من الأرمن الحرب في التسعينات بسبب إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي الذي يقع في أذربيجان لكن يقطنه ويديره الأرمن. ويقول خبراء ودبلوماسيون إن الصراع ينذر بكارثة إنسانية خاصة إذا تدخلت فيه روسيا وتركيا.
وذكر مكتب المدعي العام في أذربيجان أن منطقة سكنية في كنجه، التي تقع على بعد أميال عن اغورنور كارباخ وتُعد ثاني أكبر مدن البلاد، تعرضت لقصف صاروخي وأن حوالي 20 مبنى سكنياً تضرروا. وشاهد مصور من رويترز عمال إنقاذ يعملون في المكان صباح اليوم السبت. وسويت بعض المنازل بالأرض تقريباً. وقال مكتب المدعي العام إن أرمينيا أطلقت صواريخ أيضاً على مدينة مينكتشفير لكن منظومة الدفاع الجوي الأذربيجانية أسقطتها.
ونفت وزارة الدفاع الأرمينية الاتهامات بقصف مدن في أذربيجان واتهمت باكو بالاستمرار في قصف مناطق مأهولة بالسكان داخل ناغورني كاراباخ ومنها مدينة خانكندي أكبر مدن الإقليم. وقالت وزارة الخارجية في أرمينيا إن ثلاثة مدنيين أصيبوا نتيجة لنيران أذربيجانية. وقال مصور لرويترز في خانكندي إنه سمع دوي عدة انفجارات في الساعات الأولى من الصباح.
وأشارت أرمينيا أيضاً إلى أن عدداً من الطائرات الأذربيجانية المسيرة حلقت فوق تجمعات سكنية في أرمينية وهاجمت منشآت عسكرية وألحقت أضراراً بالبنية الأساسية.
وأودى الصراع بحياة المئات منذ 27 أيلول/سبتمبر وظهر مؤشرات جديدة اليوم السبت على انهيار شبه تام لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه قبل أسبوع للسماح للأطراف بتبادل الأسرى وجثث القتلى.
باريس وواشنطن تشددان على ضرورة وقف إطلاق النار
وفي السياق السياسي للأزمة، بحث وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أمس الجمعة ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ناغورني كاراباخ. واتفق إسبر وبارلي خلال اتصال هاتفي "على ضرورة أن يفي زعماء أرمينيا وأذربيجان بوعودهم بوقف فوري لإطلاق النار وتسوية (النزاع) سلمياً"، بحسب بيان نشره البنتاغون. وتقود الولايات المتحدة وفرنسا جهود حل النزاع منذ عام 1994، إلى جانب روسيا، في إطار ما يسمى مجموعة مينسك.
وأشار بيان البنتاغون إلى أن وزير الدفاع الأميركي ناقش أيضاً مع نظيرته الفرنسية الوضع في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة أخرى تتصاعد فيها التوترات مع تركيا. وأرسلت تركيا هذا الأسبوع سفينة للتنقيب عن الغاز إلى هذه المنطقة التي تطالب بها اليونان، ما دفع ألمانيا وفرنسا للتنديد بالاستفزازات "غير المقبولة" من جانب تركيا.
خ.س/ع.ج (رويترز، أ ف ب)
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
قصر فورونزوف
الواجهة المطلة على البحر الأسود لقصر الدوق فورونزوف في البوكا بيالطا.ملامح الشرق والاندلس ظاهرة على ملامح القصر. "لاغالب إلا الله" حروف عربية في القرم الاوكراني.
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
غرفة تشرشل
الغرفة التي كان يتناول فيها رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل وجباته خلال أقامته في قصر فورونزوف، محل أقامته خلال مؤتمر يالطا، الذي جمعه مع الرئيسين، الأميركي روزفلت والروسي ستالين عام 1945.
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
انتظر لحظة!
فتيات اوكرانيات، مسلمات من أصول تتارية. "مسلمان" تقول لي حميدة. طلبت مني الانتظار لحظة قبل تصويرها، لكن الكاميرا كانت أسرع.
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
بازار شرقي
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
شاب تتري
رمضان، يعمل بجد في مطعم بوسط سوق يالطا الشعبي "البازار". أول وجه تتري قابلته في القرم. مهمته شواء اللحوم وطهي الرز.
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
اوديسا
مسجد بوسط مدينة أوديسا على البحر الأسود. المدينة شهيرة بأنها بورصة البحث عن الحب والمتعة للشباب. لكن المسجد يشعر المرء بان الشرق ليس بعيدا.
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
قصر خان التتار
"بغجه سراي" هو أسم عاصمة ملوك التتار بوسط القرم . يقع قصر الخان في وسط المدينة الواقعة بين الجبال ويضم أيضا المسجد ومقبرة الأسر المالكة.
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
محراب
أم وطفلها من روسيا، يقفان قرب محراب مكتوب عليه بحروف عربية وسط القصر. هدوء يخيم على القصر والمدينة تخلو إلا من حركة زوّارها، بعد أن كانت عاصمة ملوك التتار المسلمين في القرم.
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
يريفان الوادعة
رجل أرميني وامرأة مسلمة بوسط ميدان الجمهورية بعاصمة أرمينيا. المراة تبدو بلباس الجادر الإيراني. ترتبط إيران بأرمينيا بعلاقة موغلة في القدم.
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
المسجد الأزرق
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
مسجد تبليسي
اطلق العرب على جورجيا بلاد الكرج. في وسط المدينة القديمة يقع مسجد بني على الطراز الفارسي. يصلي فيه الشيعة والسنة معا. يفخر الجورجيون بأنهم يتعايشون مع المسلمين في بلادهم.
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
مسجد السلطان أحمد
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الكاتب: عباس الخشالي وبعدسته