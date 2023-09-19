أذربيجان تبدأ عملية عسكرية للسيطرة على ناغورني كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان اليوم الثلاثاء (19 أيلول/سبتمبر 2023) أنها بدأت "أنشطة محلية لمكافحة الإرهاب" في إقليم ناغورني كاراباخ الذي يسكنه عرقية الأرمن، وذلك "لكبح استفزازات واسعة النطاق" وطرد ما قالت إنها قوات أرمينية. وذكرت الوزارة في بيان "في إطار الإجراءات وبأسلحة عالية الدقة يجري تعطيل مواقع وحدات القوات المسلحة الأرمينية على الخطوط الأمامية ونقاط إطلاق النار على مدى طويل في العمق، وكذلك الأصول القتالية والمنشآت العسكرية".
ومن جانبها أفادت السلطات الانفصالية الأرمنية الثلاثاء ستيباناكرت، عاصمة ناغورني كاراباخ، وبلدات أخرى في المنطقة تتعرض "لقصف كثيف" بعد وقت قصير من إطلاق أذربيجان عمليات "لمكافحة الإرهاب". وقالت ممثلية الانفصاليين في أرمينيا على فيسبوك إن "أذربيجان شنت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد جمهورية آرتساخ (الاسم الذي يطلقه الأرمن على ناغورني قره باغ).
وقالت أذربيجان اليوم الثلاثاء إن ستة من مواطنيها لقوا حتفهم في انفجار لغمين أرضيين بحادثين منفصلين في ناغورني كاراباخ، واتهمت "جماعات مسلحة أرمينية غير شرعية" بزرعهما.
وأغلبية السكان في قرة باغ المعترف بها دوليا جزءاً من أذربيجان من عرقية الأرمن، وانفصلت عن سيطرة باكو في أوائل التسعينيات بعد حرب. واستعادت أذربيجان مساحات واسعة من الأراضي فيها وحولها في حرب عام 2020.
وقالت أرمينيا أمس الاثنين إن الاتهامات بأن قواتها المسلحة زرعت ألغاما في الأراضي الأذرية غير صحيحة.
ووقع الحادثان بعد يوم من توصيل شحنات أغذية وأدوية تشتد الحاجة إليها إلى كاراباخ عبر طريقين على نحو متزامن، وهي خطوة يبدو أنها قد تساعد في تخفيف التوتر المتصاعد بين أذربيجان وأرمينيا. غير أن العلاقات لا تزال متوترة بشدة بين البلدين.
واتهمت وزارة الدفاع الأذرية اليوم الثلاثاء "جماعات مسلحة أرمينية غير شرعية" بالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) لطائرة ركاب كانت تحلق من تبليسي في جورجيا إلى باكو.
فيما وصفت عرقية الأرمن في ناغورني كاراباخ هذا الاتهام بأنه "كذب مطلق" هدفه صرف الانتباه عما أسمته "الكارثة الإنسانية الناجمة عن حصار باكو غير القانوني" للمنطقة. وكانت هذه إشارة إلى القيود التي فرضتها أذربيجان على مدى أشهر على ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بقرة باغ والذي لم يُسمح باستخدامه حتى الأيام القليلة الماضية في إدخال المساعدات على أساس أنه يستخدم في تهريب أسلحة.
وقالت وزارة الخارجية الأرمينية أمس الاثنين إن الموقف الدبلوماسي لأذربيجان يبدو وكأنه يمهد الطريق لتصعيد عسكري.
ويقول الجانبان إنهما ما زالا ملتزمين بتسوية خلافاتهما عن طريق اتفاق سلام.
خ.س/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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معالم إسلامية حول البحر الاسود بعيون عراقية
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الكاتب: عباس الخشالي وبعدسته