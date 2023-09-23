أذربيجان تؤكد بدء نزع سلاح المقاتلين الأرمن في ناغورني كاراباخ

أعلنت أذربيجان اليوم السبت (23 أيلول/ سبتمبر) أنها تعمل مع روسيا على "نزع سلاح" قوات منطقة ناغورني كاراباخ الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية، حيث حققت قواتها انتصارا عسكريا بداية الاسبوع. وقال آنار ايفازوف متحدثا باسم جيش أذربيجان للصحافيين في مدينة شوشا التي تسيطر عليها باكو منذ ثلاث سنوات في الاقليم الانفصالي إن "بالتعاون الوثيق مع جنود حفظ السلام الروس، نعمل على نزع سلاح" القوات الانفصالية. وأضاف "صادرنا أسلحة وذخائر".

وأكد إيفازوف أن عملية نزع السلاح "قد تستغرق وقتا" لأن بعض المقاتلين الانفصاليين يتمركزون في مناطق جبلية نائية. وشدّد على أن "الأولوية هي إزالة الألغام ونزع السلاح". وعند أحد مداخل شوشا، شاهدت مراسلة وكالة فرانس برس دبابة، وبشكل عام، وجودا عسكرياً كثيفاً.

وأشارت أيضًا إلى تمركز مدافع هاون على تلة قريبة موجهة نحو ستيباناكيرت "عاصمة" ناغورني كاراباخ التي يؤكد الانفصاليون أنّ القوات الأذربيجانية تحاصرها. وأكدت قوة حفظ السلام الروسية الموجودة في المنطقة أن الانفصاليين سلّموا ست مدرعات وأكثر من 800 قطعة من الأسلحة الخفيفة ونحو 5 آلاف قطعة ذخيرة.

وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار الأربعاء بعد 24 ساعة من بدء الهجوم الأذربيجاني. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان الجمعة أن "وفقًا لاتفاقات وقف الأعمال العدائية، بدأت التشكيلات المسلحة في قره باغ بتسليم أسلحتها ومعداتها العسكرية بإشراف قوة حفظ السلام الروسية".

ووعدت أذربيجان السبت من على منبر الامم المتحدة بمعاملة الارمن الذين يشكلون غالبية في منطقة ناغورني كاراباخ بوصفهم "مواطنين متساوين".

وقال وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "أريد أن كرر عزم أذربيجان على إعادة دمج السكان الأرمن هناك بوصفهم مواطنين متساوين". وأضاف أن "الدستور، القانون الوطني لأذربيجان، والالتزامات الدولية التي أعلناها تشكل أساساً صلباً لتحقيق هذا الهدف".

قالت السلطات العرقية الأرمنية في الاقليم إن البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع أذربيجان يجري تنفيذها، بما في ذلك إجلاء الجرحى وتوصيل المساعدات الإنسانية. وأضافت السلطات في بيان أن العمل جار لعودة الكهرباء بحلول غد الأحد وأشارت أيضا إلى "مشاورات سياسية" حول مستقبل الإقليم الذي استعادت أذربيجان السيطرة عليه في هجوم خاطف استمر 24 ساعة يوم الثلاثاء.

روسيا تعلن تسوية النزاع وتنتقد الغرب

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني كاراباخ، وإن قوات موسكو ستساعد في ذلك.

واتهم لافروف دول الغرب بمحاولة فرض نفسها كوسطاء بين البلدين، وهو ما قال إنه غير مطلوب. وتابع لافروف "لقد قامت يريفان وباكو بتسوية الوضع بالفعل". وأضاف "لقد حان الوقت لبناء الثقة المتبادلة. هناك قوات روسية ستساعد في ذلك بالتأكيد".

ولروسيا قوات لحفظ السلام في ناجورنو قرة باغ، الجيب الأرمني الانفصالي داخل أذربيجان حيث شنت باكو هجوما الأسبوع الماضي.

دخول أول قافلة مساعدة

في ذات السياق دخلت قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر السبت ناغورني كاراباخ، هي الأولى منذ الهجوم الخاطف الذي شنته قوات أذربيجان على هذه المنطقة الانفصالية ذات الغالبية الارمينية، بحسب مراسل لفرانس برس في المكان.

وقالت مسؤولة في الصليب الاحمر الدولي التقتها فرانس برس عند نقطة التفتيش الأرمينية في كورنيدزور لدى عبور القافلة، إن "اللجنة الدولية للصليب الاحمر عبرت ممر لاتشين لتنقل خصوصا سبعين طنا من المساعدة الإنسانية للسكان".

اللجنة الدولية للصليب الاحمر عبرت ممر لاتشين لتنقل خصوصا سبعين طنا من المساعدة الإنسانية للسكان

وذكرت روسيا أنها سلمت أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها قدمت 28 ألف حفاضة أطفال بالإضافة إلى أغطية ووقود.

وتريد أذربيجان دمج الإقليم المتنازع عليه منذ فترة طويلة لكن المنتمين لعرقية الأرمن، البالغ عددهم 120 ألفا، يقولون إنهم يخشون التعرض للاضطهاد واتهموا العالم بالتخلي عنهم.

وخسرت أرمينيا حربا في عام 2020 أمام أذربيجان اندلعت بسبب النزاع على الإقليم، وخصصت مساحة من أجل عشرات الآلاف من الأرمن الذين يعيشون في قرة باغ على الرغم من أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان يقول إنه لا يريدهم أن يغادروا منازلهم ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.

ع.أ.ج/ ص ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)