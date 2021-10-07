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أدوية ولقاحات جديدة ضد كورونا

يعاني قطاع البحوث في كولومبيا من قلة الدعم. لكن على الرغم من الصعوبات يعمل العلماء اليوم على علاج يعتمد على البروتين من شأنه التقليل من آثار وأعراض فيروس كورونا.