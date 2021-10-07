أدوية ولقاحات جديدة ضد كورونا

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يعاني قطاع البحوث في كولومبيا من قلة الدعم. لكن على الرغم من الصعوبات يعمل العلماء اليوم على علاج يعتمد على البروتين من شأنه التقليل من آثار وأعراض فيروس كورونا.
توصل فريق من الباحثين الألمان إلى اكتشاف مذهل قد يمهد للقضاء على العديد من الأمراض، منها كورونا والسرطان! مادة ينتجها جسم الإنسان بشكل طبيعي ولها قدرات علاجية هائلة، فما هو "حمض الستراكونيك"؟
انتهت دراسة لفريق باحثين من إحدى الجامعات الألمانية إلى اكتشاف نوع معين من الجينات يقلل مخاطر الوفاة عند الإصابة بمرض كورونا. وأوضحت الدراسة أن هذا النمط الجيني موجود لدى نحو 10% من السكان في أوروبا.
فيروس لانجيا هو مرض حيواني المنشأ جديد يصيب أحد أنواع القوارض في الصين وأصاب بالفعل 35 شخصًا. فهل يستحق كل هذا الفزع؟ يؤكد العلماء أنه إذا بدأ الفيروس بالانتشار بين الناس فعلينا أن نقلق بالفعل.
يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.
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