أدوية من سم الحيوانات

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السم هو أحد أنجح الأسلحة في مملكة الحيوان، غير أنه لا يقتل فقط. سم العناكب مثلا يحتوي على مواد فعالة تستخدم في إنتاج بعض الأدوية.
لا يزال القانون الألماني يمنع تعاطي القنب. لكن حزب الخضر، برئاسة أنالينا بيربوك، يدعو لتغيير هذا الأمر، الذي دائما ما يثير انقساما بالمجتمع، فالبعض يرى استخدام القنب جريمةً ضد الشباب، فيما يعتبره أخرون ليس سوى نمط حياة.
تشخيص الإصابة بمرض الإيدز في الثمانينيات كان أشبه بعقوبة الإعدام للمصاب. ولكن كثيرين عاشوا فترة أطول بكثير مما كان متوقعا، مثل الألماني غيرهارد، الذي يروي قصة تعايشه مع الفيروس منذ أكثر من 30 عاما.
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