 أدوية من سم الحيوانات | المستقبل الآن | DW | 12.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

أدوية من سم الحيوانات

السم هو أحد أنجح الأسلحة في مملكة الحيوان، غير أنه لا يقتل فقط. سم العناكب مثلا يحتوي على مواد فعالة تستخدم في إنتاج بعض الأدوية.

مشاهدة الفيديو 06:33

المزيد من المركز الإعلامي

retro mann etwas,pop-art retro-vektor-illustration in erinnerung hatte. die pose des denkers | Verwendung weltweit, Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ما هو تأثير قوة الأفكار على حياتنا؟ 05.12.2021

17/11/2021 Berlin *** Ugur Sahin (l-r), seine Frau Özlem Türeci, Gründer des Mainzer Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech, Katalin Kariko, Senior Vizepräsidentin von Biontech, und Christoph Huber, Gründer von Biontech, bekommen den Deutschen Zukunftspreis 2021. Mit dem Deutschen Zukunftspreis zeichnet der Bundespräsident Einzelpersonen oder Gruppen für eine hervorragende technische, ingenieur- oder naturwissenschaftliche Innovation aus.

ما هي تقنية الريبوزي المرسال؟ 05.12.2021

Nebel ist in der Blauen Grotte zu sehen. Die Einhornhöhle gilt als Schlüsselfundplatz für die Erforschung des Neandertalers im Norden. Ziel der diesjährigen Forschungen ist es, den Eingangsbereich zur Höhle weiter zu erschließen.

سر كهف ليشتنشتاين 05.12.2021

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - أهمية البكتيريا في تنقية المياه العادمة 05.12.2021

المزيد German News Service

Feature-Titel: Klimakrise Global - Was tun gegen die Flut? Feature-Nr.: 11430 Lizenzgeber: DW

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟ 16.12.2021

Made in Germany, 14.12.2021.

إعادة تدوير البلاستيك 15.12.2021

Vorschaubild für DW Made

أهمية التشجير داخل المدن 15.12.2021

Made in Germany, 14.12.2021.

محاربة الفيضانات في المناطق الحضرية 15.12.2021

المزيد المستقبل الآن

استخلاص مطاط من نبتة الهندباء

استخلاص مطاط من نبتة الهندباء 13.12.2021

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - مجلة العلوم والتكنولوجيا 12.12.2021

هل يتحرك الظلام بسرعة الضوء؟

هل يتحرك الظلام بسرعة الضوء؟ 12.12.2021

كيف يشفي سمك الزرد نفسه

كيف يشفي سمك الزرد نفسه 12.12.2021

اقرأ أيضا

11.08.2018 *** Hanfparade 2018 Hanfparade Berlin: Mehrere tausend Menschen demonstrieren unter dem Motto Aufklärung statt Verbote durch Berlin und fordern eine Legalisierung von Cannabis. Demonstranten mit Schild: Viel Spaß mit Gras. Berlin Berlin Deutschland *** Hanfparade 2018 Hanfparade Berlin Several thousand people demonstrate under the slogan Enlightenment instead of prohibitions by Berlin and demand a legalization of cannabis demonstrators with sign Have fun with Gras Berlin Berlin Germany

بيربوك تسعى لخلافة ميركل.. هل اقترب موعد تقنين القنب في ألمانيا؟ 25.04.2021

لا يزال القانون الألماني يمنع تعاطي القنب. لكن حزب الخضر، برئاسة أنالينا بيربوك، يدعو لتغيير هذا الأمر، الذي دائما ما يثير انقساما بالمجتمع، فالبعض يرى استخدام القنب جريمةً ضد الشباب، فيما يعتبره أخرون ليس سوى نمط حياة.

Gerhard Malcherek Beschreibung: Gerhard Malcherek was one of the first people in Cologne to receive a positive diagnosis for HIV. Over 30 years later, he still lived near Cologne and works with an AIDS charity in the city.

ناجون من مرض الإيدز: لماذا مازلنا على قيد الحياة؟ 01.12.2020

تشخيص الإصابة بمرض الإيدز في الثمانينيات كان أشبه بعقوبة الإعدام للمصاب. ولكن كثيرين عاشوا فترة أطول بكثير مما كان متوقعا، مثل الألماني غيرهارد، الذي يروي قصة تعايشه مع الفيروس منذ أكثر من 30 عاما.