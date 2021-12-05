أدوية من سم الحيوانات

بيربوك تسعى لخلافة ميركل.. هل اقترب موعد تقنين القنب في ألمانيا؟

لا يزال القانون الألماني يمنع تعاطي القنب. لكن حزب الخضر، برئاسة أنالينا بيربوك، يدعو لتغيير هذا الأمر، الذي دائما ما يثير انقساما بالمجتمع، فالبعض يرى استخدام القنب جريمةً ضد الشباب، فيما يعتبره أخرون ليس سوى نمط حياة.