 أدوية جديدة لكوفيد 19.. آخرها من شركة فايزر | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 08.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

أدوية جديدة لكوفيد 19.. آخرها من شركة فايزر

بعد ميرك، شركة فايزر تقدم دواء علاجيا لمرض كوفيد 19، ليصبح هناك ثلاثة عقاقير واعدة لمعالجة هذا الفيروس القاتل، ما يعني دخول مرحلة مفصلية للقضاء على الوباء. فما هي هذه الأدوية وما هي خصائصها؟

أدوية علاجية لمرض كوفيد 19 تهدف إلى منع تطور المرض.

أدوية علاجية لمرض كوفيد 19 تهدف إلى منع تطور المرض.

بعد شركة ميرك التي أعلنت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر عن تطوير دواء علاجي لكوفيد 19 تحت اسم، "مولنوبيرافير"، أعلنت شركة فايزر عن تطوير دواء "باكلوفيد".

العقاران يمنحان لمرضى كوفيد 19 في الأيام الأولى من الإصابة وهما على شكل أقراص تؤخذ عن طريق الفم، فيما يتحدث الخبراء عن "نتائج مشجعة جدًا".

يبشر هذا التطوربدخول مرحلة جديدة أكثر فاعلية في محاربة الوباء، لكونها أدوية تركز على الجانب العلاجي فيما تغطي اللقاحات الجانب الوقائي وبالتالي فالأولى  مكملة للقاحات ولا تنوب عنها وهدفها تجنب تطور خطير للمرض قد ينتهي بدخول المصابين إلى المستشفى أو حتى إلى العناية المركزة.

مشاهدة الفيديو 02:16

ارتفاع حالات الإصابات بكوفيد في جنوب بافاريا الألمانية

في هذا الإطار، قال عالم الفيروسات البريطاني ستيفن غريفين في تصريح أدلى به لمركز ساينس ميديا إن "نجاح هذه الأدوية المضادة للفيروسات من المحتمل أن يفتح حقبة جديدة في قدرتنا على منع العواقب الوخيمة للإصابة بفيروس سارس-كوف 2".

كيف تعمل؟

الأدوية المذكورة هي مضادات للفيروسات تحدّ من قدرة الفيروس على التكاثر ومن ثمّ إبطاء المرض.

ووفق بيان كلّ من ميرك وفايزر، فإن معدل حالات الاستشفاء بين المرضى الذين تناولوا "مولنوبيرافير" (شركة ميرك) بلغ 50 بالمائة، ونحو 90 بالمائة لدى من تناولوا "باكسلوفيد" (شركة فايزر).

ويحذر الخبراء من مقارنة معدلات الفعّالية بين الدواءين بشكل مباشر نظرًا لاختلاف بروتوكولات الدراستين، كن ما بات واضحا هو أن كل دواء يعمل بشكل مختلف.

-دواء فايزر: "باكلوفيد" يحمل عدد PF-07321332، دوره وقف عمل أنزيم 3CL المسؤول عن تكاثر الفيروس. وفي الحالات الخطرة جدا من كوفيد 19، وينصح بتناوله إلى جانب كمية ضئيلة جدا من دواء "ريتونافير" المعالج لمرض نقص المناعة المكتسبة. والمعطيات المقدمة من شركة فايزر تستند على نتائج التجارب السريرية للمرحلة الثانية والثالثة من الدواء، والتي شارك فيها مصابون بالغون من الفئة المهددة بمسار خطير للمرض.

وقدمت فايزر طلباً للحصول على ترخيص من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية. وعلى مستوى السعر، لم توضح فايزر بعد سعر "باكلوفيد"، لكنها وعدت بأنه سيكون "ميسور التكلفة" وسيتفاوت وفقًا للدول ومستوى دخلها.

-دواء ميرك: حصل عقار "مولنوبيرافير" الخميس الماضي بالفعل على ترخيص لاستخدامه من قبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة للمرضى الذين يعانون من عامل خطر واحد على الأقل وهذا يشمل التقدم في السن والسمنة ومرض السكري.

في ذات الوقت تقوم السلطات الصحية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمراجعة الدواء بشكل عاجل. بينما وعدت هيئة الأدوية الأوروبية بإصدار رأيها سريعًا من دون تحديد تاريخ لذلك. اسم العقار التسويقي هو Molnupiravir. وأثبتت التجارب أنه عند تناول هذا العقار في الأيام الأولى من الإصابة، فإن خطر تدهور الحالة يقل بشكل كبير. ويُنصح تناوله مباشرة بعد أول فحص إيجابي للإصابة، وعلى أقصى تقدير بعد خمسة أيام من ظهور أولى الأعراض. 

أما سعره، فهو مرتفع وبحدود 700 دولار لكل علاج وفق الطلب الأميركي للحصول على الدواء.

معلومات شحيحة

ما زال من الصعب تقييم التأثير الدقيق لعلاجات ميرك و فايزر لأن المجموعتين لم تنشرا حتى الآن سوى بيانات صحافية من دون إتاحة تفاصيل تجاربهما السريرية. من هنا يجب أن "نتعامل بحذر" مع هذا النوع من الإعلانات بانتظار الاطلاع على تفاصيل الدراسات، كما أشارت في أيلول/سبتمبر أخصائية الأمراض المعدية الفرنسية كارين لاكومب، مؤكدة أن مثل هذه العلاجات يمكن أن تمثل سوقًا "ضخمة" للمصنعين.

ومع ذلك، تشير بعض العناصر بوضوح إلى أن شركتي ميرك وفايزر لا تقدمان وعودًا فارغة نظرًا لأنهما وبموافقة لجان مراقبة مستقلة أوقفتا تجاربهما في وقت أبكر مما كان متوقعًا أمام النتائج الحاسمة.

عقار ثالث

يذكر أن هناك دواء ثالث وهو فلوفوكسامين، المضاد للاكتئاب وهو متوفر في المجال العام. وقد أظهر بدوره نتائج مشجعة في الوقاية من الأشكال الحادة لكوفيد 19، وفقًا لدراسة نشرها في تشرين الأول/أكتوبر باحثون برازيليون في دورية لانسيت غلوبال هيلث.

مشاهدة الفيديو 42:31

بتوقيت برلين - جائحة كورونا: خمسة ملايين قتيل ويستمر العد؟

هذا العلاج متوفر بشكل رئيسي كأجسام مضادة مركبة. لكن هذه الأدوية التي تستهدف المرضى الذين يعانون من أشكال حادة تُحقن حاليًا عن طريق الوريد وتحت رقابة طبية. وهذا يصب في صالح أدية ميرك وفايزر، لكونها أقراص سهلة التناول ويمكن وصفها للمريض الذي سيأخذها، ويمكنه تناولها في بيته دون الحاجة إلى مراقبة طبية مباشرة أثناء عملية التناول.

كما أن هذا العقار لم يسلم من انتقادات الخبراء. فرغم أن الدراسة المتعلقة به متاحة للجميع، إلا أن العديد من الباحثين انتقدوا قيام المؤلفين بتقييم تواتر الاستشفاء إلى جانب فترات الإقامة الطويلة في غرفة الطوارئ، مما أدى إلى جعل تفسير البيانات مسألة معقدة.

و.ب/ (أ ف ب، DW)

     

 

مواضيع ذات صلة

(FILES) In this file photo taken on May 13, 2021, Aiden Arthurs receives the Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine from Pharmacist Andrew Mac (R) in Bloomfield Hills, Michigan. - A high level medical panel of US government advisors was meeting on October 26, 2021, to decide whether to authorize the Pfizer Covid-19 vaccine in five-to-11-year-olds, likely paving the way for younger children to get their shots within weeks. If, as expected, the independent experts convened by the Food and Drug Administration (FDA) vote in favor, it will set in motion actions leading to 28 million more Americans becoming eligible for immunization. (Photo by JEFF KOWALSKY / AFP)

تطعيم الأطفال ضد كورونا.. لماذا كل هذا القلق؟ 05.11.2021

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول عربية بالفعل في تلقيح الأطفال. فلماذا ينتاب البعض القلق بهذا الشأن؟

FILE—In this Wednesday, July 28, 2021 file photo, a health worker administers a dose of Janssen COVID-19 vaccine by Johnson

منظمة الصحة تكشف عن خطة مليارية لمكافحة كورونا بالدول الفقيرة 28.10.2021

كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطة جديدة لمكافحةكورونا في أفقر الدول، مطالبة بأكثر من 23 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويلها. ويتوقع أن تشمل الخطة استخدام حبوب تجريبية مضادة للفيروس تؤخذ عن طريق الفم.

A medical worker tends to a patient in an intensive care unit for patients infected with the Covid-19 (novel coronavirus) at the AP-HP Louis Mourier hospital in Colombes, northwest of Paris, on November 9, 2020 - The pressure on French hospitals is still increasing with 4,527 patients affected by Covid-19 in intensive care on November 8, 2020, out of a total capacity already increased from 5,000 to 6,400 beds and which should soon be increased to 7,500. However this requires the closure of operating rooms and deprogramming of surgical interventions. Tension in hospitals remains critical despite encouraging first signs following the curfew and lockdown, particularly in the Ile-de-France region. (Photo by ALAIN JOCARD / AFP) (Photo by ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images)

فايزر تختبر دواء لعلاج كورونا.. فهل اقترب الفرج؟ 27.09.2021

أعلنت شركة فايزر أنها أطلقت اختبارات سريرية في مراحل متوسطة إلى متقدّمة، لحبّة تقي من كوفيد-19 لدى الأشخاص المعرّضين للإصابة. فهل نشهد نهاية قريبة لجائحة كورونا؟