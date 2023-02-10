أدوية الحساسية الناجعة

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من المعروف أن الأدوية المضادة للهيستامين تبطئ ردود الفعل التحسسية، كحمى القش أو الدموع في العينين، لكنها تخفف الأعراض فقط. لكن هناك علاج يمكن أن يخلص المرء من الحساسية بشكل دائم. فما هو؟ ولمن هو مخصص؟
قد لا تعلم الكثير عن "شرى البرد" أو "أرتيكاريا البرد"، لكن هذا النوع من الحساسية منتشر بكثرة في بلدان معينة. أسباب هذه الحساسية غير معروفة لحد الآن، ولكن يمكن تهدئة أعراضها المزعجة باتباع نصائح طبية، إليك بعضها!
يعاني كثيرون من حساسية العين، ما يفسد عليهم متعة الربيع والصيف بسبب العيون الدامعة والحارقة. وعكس ما يشاع فإن سببها ليست دائما حبوب الطلع. فماهي الأسباب الأخرى، وسبل علاجها؟
لا شك أن تحسن الطقس بعد موسم البرد حدث ينتظره الجميع، غير أنه قد يرتبط بالمعاناة لدى المصابين بحساسية حبوب اللقاح أو حمى القش. دراسة جديدة تكشف أن ارتداء الكمامة ضد كورونا يخفف أيضاً من الأعراض المزعجة للحساسية.
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