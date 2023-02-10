صحتك بين يديك

أدوية الحساسية الناجعة

من المعروف أن الأدوية المضادة للهيستامين تبطئ ردود الفعل التحسسية، كحمى القش أو الدموع في العينين، لكنها تخفف الأعراض فقط. لكن هناك علاج يمكن أن يخلص المرء من الحساسية بشكل دائم. فما هو؟ ولمن هو مخصص؟