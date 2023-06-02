 أدلة متزايدة.. الماريغوانا وراء إصابة المراهقين بالاكتئاب | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.06.2023

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سياسة واقتصاد

أدلة متزايدة.. الماريغوانا وراء إصابة المراهقين بالاكتئاب

يقول العلماء إن هناك تزايدا في الأدلة تربط بين استخدام الماريغوانا وإصابة المراهقين بالاكتئاب، بيد أن الغموض يكتنف أيا منها سكون هو السبب المباشر في وجود الآخر.

تزايد في الآونة الأخيرة تعاطي المراهقين والمراهقات للماريغوانا (صورة رمزية)

تزايد في الآونة الأخيرة تعاطي المراهقين والمراهقات للماريغوانا

طراء على الالموقف العالمي حيال استخدام القنب واستهلاكه الكثير من التغيرات في الآونة الأخيرة بما يشمل استكشاف استخدامات طبية محتملة وإضفاء الشرعية على تعاطيه.

وفيما يتعلق بالشق الأخير قامت ثماني دول بما في ذلك كندا وأوروغواي والمكسيك وتايلاند و 22 ولاية أمريكية بإلغاء تجريم استخدام الماريغوانا لأغراض ترفيهية، فيما أضفت 50 دولة الشرعية على استخدام الماريغوانا للأغراض الطبية.

مختارات

وتمضي العديد من البلدان الأخرى في هذا المسار، بيد أن  تقنين استخدام الماريغوانا  أو القنب أو الحشيش لا تعني أنها مواد ليست ضارة مثل قضية تعاطي التبغ والكحول.

تعد الماريغوانا واحدة من أكثر المخدرات استخداما بين المراهقين والمراهقات حول العالم إذ يستخدم في الولايات المتحدة أكثر من 2.5 مليون مراهق  الحشيش  بشكل عرضي فيما زاد استخدام القنب بين الأوساط الشبابية على مدى العقود الماضية، وفقا للباحثين من جامعة كولومبيا الأمريكية.

ويعد هذا السبب وراء أن مسار تقنين القنب واستخدامه لأغراض طبية يحمل في طياته مخاطر لا سيما أضرار صحية محتملة بين المراهقين.

تغيرات في الدماغ

رغم أنه من الصعب معرفة التغيرات التي تطرأ خلال فترة المراهقة ومتى تتوقف، إلا أنه من الواضح أن تغييرات بيولوجية ودماغية عديدة ترافق هذه المرحلة ما يُصعب تحديد تأثير استخدام الحشيش على عقول المراهقين.

وفقا للمعهد الوطني للصحة العقلية بالولايات المتحدة، فإنه خلال فترة المراهقة، تكون الأدمغة في طور النمو حتى منتصف العشرينات تقريبا بما يشمل النواحي العاطفية والإجهاد والتحفير وعملية اتخاذ القرارات فيما تنخفض المادة الرمادية ويُجرى استبدالها بالمادة البيضاء مما يجعل مناطق الدماغ المختلفة تتواصل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ولا تمر حياة المراهقين بتغييرات جسدية وفسيولوجية كبيرة فحسب، بل غالبا ما يواجهون مشاكل هوية  ويتعرضون لضغوط اجتماعية وهي أمور قد تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل عقلية مثل القلق والاكتئاب وقد تدفعهم إلى تعاطي مواد مثل الماريغوانا للتكيف مع هذه الضغوط والتغيرات الجذرية، حسبما ذكرت "إدارة خدمات إساءة استخدام العقاقير والصحة العقلية" في الولايات المتحدة.

بيد أن المشكلة تكمن في أن استخدام الماريغوانا يمكن أن يفاقم من مشاكل الصحة العقلية على المدى الطويل.

أقدمت العديد من دول العالم على إجازة استخدام القنب أو الحشيش، لكن بجرعات محددة

أقدمت العديد من دول العالم على إجازة استخدام القنب أو الحشيش، لكن بجرعات محددة

ونظرا لأن الدمغة تتطور في هذه المرحلة، فإنها عرضة بشكل خاص للتوجه إلى استخدام القنب والكحول والتبغ والعقاقير الأخرى التي تؤثر عليها فيما ذكرت الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين أنه ثبت أن هذه المواد قد تعمل على تغيير أو تأخير حدوث بعض التطورات التي تحدث عادة خلال فترة المراهقة.

وقالت الأكاديمية إنه في حالة تعاطي الحشيش، فإن هناك أدلة متزايدة على أنه يعمل على تعديل أدمغة المراهقين.

القنب والاكتئاب

وقد كشفت "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها" عن وجود ارتباط بين استخدام الماريغوانا وصعوبات في التفكير وحل المشكلات والذاكرة والتعلم وانخفاض والتركيز، لكن من غير الواضح أن هذه الأعراض سوف تستمر بعد التوقف عن استخدام القنب.

وقد أظهرت الأبحاث وجود ارتباطات بين استخدام الحشيش وحدوث مشاكل في الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب فيما من المرجح أن يصاب الأشخاص الذين يتعاطون الحشيش بنوبات ذهانية.

وعكفت دراسة نشرتها "دورية الجمعية الطبية الأمريكية" الشهر الجاري على الوقوف حيال التغيرات التي طرأت على  المراهقين  الذين استخدموا الحشيش في بعض الأوقات خلال الأشهر الـ 12 الماضية حيث قامت بتحليل ردود ما يقرب من 70 ألف مراهق في استطلاع على مستوى الولايات المتحدة عام 2019 حيال أضرار تعاطي المخدرات على الصحة.

وأجرت الدراسة مقارنة بين المراهقين الذين استخدموا الحشيش وبين أقرانهم الذين لم يتعاطوا هذا النوع من المخدرات خلال الفترة ذاتها.

وذكرت الدراسة أن المراهقين الذين استخدموا الماريغوانا لكن لم يصل الأمر إلى حد الإدمان أبلغوا عن مشاكل صحية عقلية تتراوح ما بين وجود الاكتئاب وأفكار تدفع إلى الانتحار وبطء في التفكير وصعوبة في التركيز بمعدل ما بين بمرتين إلى أربع مرات أكثر من أقرانهم الذين لم يتعاطوا الحشيش.

ويشير ذلك إلى وجود ارتباط بين استخدام الماريغوانا وحدوث مشاكل في الصحة العقلية، لكن ما زال من غير الواضح أيا منها السبب في وجود الآخر بشكل مباشر.

وقد ذكرت دراسة أخرى نشرتها مجلة "جاما" الأمريكية للطب النفسي أن استخدام الماريغوانا بين المراهقين  ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب وأفكار تدفع للانتحار في وقت لاحق من حياتهم.

ومع ذلك، أظهرت دراسة نشرت عام 2022 في مجلة "علم الأدوية النفسية" أن المراهقين الذين يستخدمون القنب ليسوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الصحة العقلية مثل الاكتئاب أو القلق مقارنة بالبالغين الذين يستخدمون القنب إذ ان المراهقين الذين وصلوا إلى  حالة إدمان  في استخدام القنب وحدهم من يعانون من صحة نفسية سيئة.

هل القنب السبب؟

بيد أن الباحثين يقولون إن الارتباط لا يعني السببية كما في مسألة الدجاجة والبيضة إذ من الصعب معرفة ما إذا كان استخدام القنب لدى المراهقين هو سبب إصابتهم بالاكتئاب ومشكلات عقلية أخرى أم أن المراهقين الذين يعانون من هذه الأمراض هم أكثر عرضة للتوجه إلى استخدام القنب.

وقد ذكرت دراسة نشرت عام 2020 في بمجلة "حدود علم النفس" أنه من الصعب الوقوف على طبيعة العلاقة بين تعاطي القنب والصحة العقلية، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يكون هناك سببا آخرا وراء تعاطي الحشيش وحدوث مشاكل الصحة العقلية مثل تعرض المراهقين للتوتر والقلق .

لذا فمن أجل تبيان حقيقة ذلك، فإن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث.

ستيفن باردو /  م.ع

  • Cannabis Marihuana (Fotolia/Opra)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    القنب

    يحتوي نبات القنب على المادة ذات التأثير النفسي "تيترايدروكانابينول" (THC). بجعل من يتناوله يشعر بالبهجة والاسترخاء، كما من الممكن استخدامه كمسكن للألم. تحتوي أزهار النباتات المؤثنة غير المخصبة على كميات عالية من الـ(THC)، ولهذا السبب يتم استخدامها لإنتاج الماريجوانا. بعض أنواع القنب خالية تماما من (THC) وتزرع لإنتاج الألياف.

  • opium poppy (picture alliance/dpa/D.Ramik)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أقوى مسكن للألم

    ينتج الخشاش المنوم الأفيون. ولحصاد ذلك، تقطع الكبسولات للسماح للسائل الأبيض (الحلبي) بالخروج والجفاف. يحتوي الخشاش على كميات عالية من المورفين، أقوى مسكنات الألم الدوائية.

  • Pluteus salicinus (picture alliance/dpa/Wildlife)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    الفطر السحري

    الفطر فنان كيميائي.. بعض أنواع الفطر ينتج مؤثرات نفسية. مثل هذا الفطر ذو اللون الرمادي Pluteus salicinus. ينمو على الخشب ويحتوي على بسيلوسيبين، وهو مركب كيميائي يسبب الهلوسة البصرية والعقلية. ومن الآثار الجانبية الغثيان ونوبات الذعر.

  • Chewing on a coca leaf (Reuters)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    المخدرات وجبة خفيفة

    تحتوي أوراق نبات الكوكا على مركبات كيميائية مماثلة للكوكايين. إذ تخفف الألم وتعمل كما المنشطات. يعتبر مضغ أوراق الكوكا الخام في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية، أمرا شائعا جداً. كما يساعد السياح على التعامل بشكل أفضل مع داء المرتفعات. وبتخمير وتجفيف الأوراق وتجهيزها كيميائياً، ينتج الكوكايين.

  • Angel's trumpet (picture alliance/dpa)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أبواق الملاك

    قد يكون النظر إلى هذه الزهرة الجميلة ممتعاً، غير أن تذوقها سام. كل أجزاء هذه الزهرة تحتوي على قلويات، وهي مركبات كيميائية ذات آثار قوية على جسم الإنسان. وحين تؤكل أو تدخن هذه النبتة ستزداد ضربات القلب، وتسبب الهلوسة. كما هو الحال مع كافة المخدرات الطبيعية، وإيجاد الجرعة المناسبة أمر صعب. إذ تقع حوادث مميتة في كثير من الأحيان.

  • Datura inoxia, Datura inoxia, toloache, thornapple (picture-alliance/blickwinkel/R. Koenig)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    نبات الداتورة

    تعرف الداتورة على شبكة الانترنت بـ (thornapples)، كمخدرات طبيعية. وهي فكرة سيئة جداً. إذ تسبب هذه النبتة هلوسة قوية، مع ابتعاد كامل عن الواقع. ويميل متعاطو هذه المادة إلى إيذاء أنفسهم بشدة تحت تأثيرها.

  • Peyote cactus (picture-alliance/WILDLIFE)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    صبار مخدر

    يمتلئ صبار (Peyote cactus) الذي ينمو في المكسيك وتكساس، بالميسكالين، وهو مركب مهلوس غير قانوني بموجب الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية. ميسكالين يغير عمليات التفكير والإحساس بالوقت والوعي الذاتي. يقطع الصبار إلى أجزاء للأكل أو يغلى مع الشاي. ويُذكر بأن بعض أنواع الصبار عرضة للانقراض.

  • Myristica seeds (picture alliance/CTK/R. Pavel)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    جوزة الطيب

    كمية كبيرة من جوزة الطيب من شأنها أن تعطي تأثير المخدر، لاحتوائها على الميريستيسين، المركب الذي يسبب الهلوسة. ولكن لا داعي للقلق. إذ أن استعمال جوزة الطيب كتوابل فقط قد لا تصل حد تلك الجرعة المخدرة. غير أن استعمالها المفرط يؤدي إلى حدوث آثار جانبية مثل الصداع والغثيان والإسهال.

  • Mitragyna speciosa (picture-alliance/Arco Images/Sunbird Images)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أوراق مخدرة

    نعم، هذا صحيح، جنوب شرق آسيا هو موطن شجرة القرطوم الأصلي. وتتضمن أوراق هذه الشجرة مركب الأفيونيات مثل (Mitragynine) الذي يستخدم لأغراض دوائية. إذ تمضغ الأوراق لتسكين الألم أو لزيادة الشهية أو معالجة الإسهال.

  • tobacco plant (picture alliance/ZB)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    نبتة تقتل الملايين سنويا

    ينتج التبغ مواد كيميائية سامة ومسببة للإدمان، كالنيكوتين ومواد شبه قلوية. مع هذا الخليط من المواد الخطيرة يصبح تدخين هذه الأوراق أو أكلها بالغ الخطورة على جسم الإنسان. بريجيت أوستراث/ ريم ضوا.


 