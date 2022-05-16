أدلة رقمية بفضل التقنية

من أشد معارضي حزب الله من الشيعة.. من هو لقمان سليم؟

قضى الناشط السياسي والاجتماعي لقمان سليم برصاص غادر في جنوب لبنان. نبذة عن مسيرة وأبرز محطات حياة، الرجل الذي كان قد حمّل سابقاً حسن نصرالله وحليفه نبيه بري مسؤولية "ما قد يجري" له ولعائلته ومنزله.