أدلة رقمية بفضل التقنية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تستخدم مجموعة أبحاث لندن "العمارة الجنائية" التكنولوجيا الرقمية في النضال من أجل حقوق الإنسان. يأتي ذلك من خلال استحضار ما حدث عبر إعادة بناء نماذج معمارية لجعل الحقائق ملموسة.
قضى الناشط السياسي والاجتماعي لقمان سليم برصاص غادر في جنوب لبنان. نبذة عن مسيرة وأبرز محطات حياة، الرجل الذي كان قد حمّل سابقاً حسن نصرالله وحليفه نبيه بري مسؤولية "ما قد يجري" له ولعائلته ومنزله.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول