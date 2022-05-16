 أدلة رقمية بفضل التقنية | كليك | DW | 22.05.2022

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كليك

أدلة رقمية بفضل التقنية

تستخدم مجموعة أبحاث لندن "العمارة الجنائية" التكنولوجيا الرقمية في النضال من أجل حقوق الإنسان. يأتي ذلك من خلال استحضار ما حدث عبر إعادة بناء نماذج معمارية لجعل الحقائق ملموسة.

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