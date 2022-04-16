أدلة جديدة على فظائع القوات الروسية في بوتشا

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تواصل القوات الروسية قصف خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا فيما تستعد موسكو لهجوم جديد. ويحاول أبناء بلدة بوتشا إاعادة بناء ما هدمه القصف الروسي.
ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والاستفادة من تجربة سوريا، يحاول نشطاء وحقوقيون توثيق ما يقال إنها جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا. فكيف يحدث ذلك؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا العمل لكشف وقوع الجرائم بالفعل؟
تخطط الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامات للجيش الروسي بقتل مدنيين في أوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو. والنقاش يدور مجددا حول استهداف قطاع الغاز الروسي بالعقوبات.
ذكر تقرير صحفي أن ألمانيا لديها دلائل على تورط روسيا في قتل مدنيين في بوتشا الأوكرانية. ومنظمة العفو الدولية تعلن استنادا إلى شهادات أن المذبحة التي وقعت في بوتشا ليست الوحيدة، وكل الأدلة تشير إلى مزيد من جرائم الحرب.
يلتقي المستشار النمساوي بالرئيس الروسي في موسكو بهدف فتح مجال للحوار، كما يعتزم التطرق لـ"جرائم الحرب" في بوتشا التي زارها. ميدانيا يستعد الجيش الأوكراني لمعارك ضخمة لمنع سيطرة روسيا بالكامل على إقليم دونباس شرقي البلاد.
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