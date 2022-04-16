 أدلة جديدة على فظائع القوات الروسية في بوتشا | DW الأخبار | DW | 17.04.2022

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DW الأخبار

أدلة جديدة على فظائع القوات الروسية في بوتشا

تواصل القوات الروسية قصف خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا فيما تستعد موسكو لهجوم جديد. ويحاول أبناء بلدة بوتشا إاعادة بناء ما هدمه القصف الروسي.

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SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB. Bodies of civilians, who according to residents were killed by Russian army soldiers, lie in the street, amid Russia's invasion of Ukraine, in Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 2, 2022. Picture taken April 2, 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

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***Achtung dieses Foto zeigt verstörende Inhalte. Die Nutzung ist nur im spezifischen Kontext der Berichterstattung über die Gräueltaten in Butscha möglich und muss im Artikel / Bildunterschrift eingeordnet werden.*** Volunteers collect bodies of murdered civilians, in Bucha, close to Kyiv, Ukraine, Monday, April 4, 2022. Russia is facing a fresh wave of condemnation after evidence emerged of what appeared to be deliberate killings of civilians in Ukraine. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

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epa04985413 Pro-Russian rebel's tank column drive along a road in the Lugansk region, Ukraine, 20 October 2015. Ukraine and pro-Russian rebels continue to withdraw their guns with a caliber of less than 100 millimeters from the front line in Donetsk and Lugansk areas, in accordance with the Minsk agreement. EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO ++

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