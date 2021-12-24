أدلة تؤكد وجود منظمة فاغنر الروسية في مالي وارتكابها ممارسات وحشية هناك أيضا

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أدلة تؤكد نشاط منظمة فاغنر الروسية من المرتزقة في مالي، حيث يهيمن خوف شديد من وحشيتهم.
استعانت بعض الدول الأفريقية بشركات أمن أجنبية كمجموعة "فاغنر" الروسية لحماية قادتها أو لنشرها في مناطق النزاع. وتزايدت الانتقادات ضد استخدام المرتزقة خاصة مع تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك تمتعهم ﺑﺎﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب.
قالت مصادر عسكرية وأمنية إن 11 جنديا وأربعة مدنيين لقوا حتفهم في هجمات في مالي وبوركينا فاسو الدولتين المتجاورتين في غرب أفريقيا. ويعيش البلدان أزمة سياسية بعد انتزاع الجيش في كل منهما للسلطة منذ عامين.
قبل بضعة أيام، قامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بمهمة صعبة في أفريقيا. فهل لا يزال هناك مستقبل لمهمة الجيش الألماني في مالي؟ وما البدائل المطروحة في حال الانسحاب؟
أدانت 15 دولة غربية انتشار مرتزقة روس من مجموعة فاغنر شبه العسكرية في مالي، منددة بـ"ضلوع" موسكو في تأمين دعم مادي لانتشار هذه القوات، ومحذرة من تداعيات على الوضع في غرب إفريقيا وعلى الجهود الدولية في محاربة الجهاديين.
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