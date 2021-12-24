 أدلة تؤكد وجود منظمة فاغنر الروسية في مالي وارتكابها ممارسات وحشية هناك أيضا | DW الأخبار | DW | 28.04.2022

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أدلة تؤكد وجود منظمة فاغنر الروسية في مالي وارتكابها ممارسات وحشية هناك أيضا

أدلة تؤكد نشاط منظمة فاغنر الروسية من المرتزقة في مالي، حيث يهيمن خوف شديد من وحشيتهم.

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