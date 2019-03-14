 أدباء ملاحقون يجدون الأمان في بيت أديب ألماني راحل | سياسة واقتصاد | DW | 24.03.2019

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سياسة واقتصاد

أدباء ملاحقون يجدون الأمان في بيت أديب ألماني راحل

تستقبل دار هاينريش بول أدباء ليس بإمكانهم الكتابة بحرية في بلدانهم الأصلية. حاليا تعيش رباب حيدر من سوريا في تلك الدار، لأنها أُجبرت على الهرب من وطنها بسبب مقاومتها لنظام الأسد.

Rabab Haidar, Autorin (Privat)

رباب حيدر واحدة من العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان في ألمانيا. ورباب كاتبة وصحفية من دمشق وهربت في أكتوبر 2018 إلى ألمانيا، فالحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ثمان سنوات أجبرتها على ترك بلدها، لتجد الآن ملجأ في بلدة لانغنبرويش بولاية شمال الراين وستفاليا. هناك وفي البيت السابق للكاتب الألماني هاينريش بول يتم منذ ثلاثة عقود إيواء كتاب ليس بإمكانهم الكتابة بحرية في أوطانهم. وقد حصلت رباب حيدر على منحة سنوية وبمقدورها العيش هناك منذ أكتوبر/ تشرين الأول في هدوء والعمل على إنجاز روايتها الثانية.

غضب على النظام السوري

"كنت أشعر بالغضب طويلا. ما كان الوضع أن يكون في الحقيقة على هذه الحال. لم أكن مضطرة على الاختباء في وطني ولم يكن واجبا أن أعيش هذه الفترة الطويلة في خوف. لم يكن واجبا علي القدوم إلى هنا كلاجئة ملعونة". وهي لا تحب كلمة لاجئ، لأنها توحي بمعنى سلبي. "ننطلق كلاجئين ثم نصبح مهاجرين. نحاول فهم الناس حولنا والانفتاح حتى يتم فهمنا. كنا مضطرين على مغادرة بلدنا. ناضلت إلى آخر لحظة حتى لا أكون مجبرة على الذهاب".

لكنها تبقى مسرورة للعيش داخل بيت هاينريش بول. "هنا سبق وأن عاش وعمل كتاب صقلوا هويتي. إنهم رموز بالنسبة إلي، وأنا فخورة بوجودي هنا".، تقول رباب. تعيش الكاتبة هناك دون دفع إيجار وتحصل على راتب شهري. وإلى جانبها يقيم حاليا كاتبان إضافيان في البيت، وينحدران من اليمن والعربية السعودية.

الاستراحة في المحافظة

ألمانيا بالنسبة إلى رباب حيدر هي إلى حد الآن مكان للاستراحة والاستجمام. فخلال الشهور الثلاثة الأولى لم تقرأ ولم تكتب، فغالبا ما بقيت ببساطة جالسة، ونامت كثيرا وينتابها بعض القلق." لكي أكون صريحة أنا موجودة هنا أيضا للحصول على استراحة. هنا وسط موقع مجهول بإمكاني استكشاف نفسي مجددا. في أوقات الحرب ليس لدينا الوقت للجلوس والتفكير، إذ نكون دوما تحت تأثير هرمون الأدرينالين. وهذا متعب".

Heinrich-Böll-Haus Innenansicht (Heinrich-Böll-Haus/Otto Böhr)

جانب من بيت هاينريش بول

وكتابها الجديد سيتحدث أيضا عن الحرب. والقصة تدور في سوريا، لكنها تريد أيضا الحديث عن أشياء يمكن أن تحصل في أي بلد. وحول شخصيات الكتاب تقول: "هؤلاء الناس يحاولون البقاء على قيد الحياة، القليل منهم سيأتي إلى ألمانيا، والبعض الآخر سيجابه الحياة في سوريا"، وفي سياق متصل تضيف: "شخصية أخرى في الكتاب تنكسر في الحرب، وأخرى تصبح أقوى أكثر ويمكن لها التملص أفضل من جديها الذين يعاملونها بسوء. ولا يوجد أبطال". "إنهم ببساطة أشخاص يفعلون كل شيء للبقاء على قيد الحياة. بعضهم سيقتل، والكثيرون سيكذبون".

"تعذيب فكري" من قبل المخابرات

وتقول رباب حيدر بأن ماضيها لا يعكس قصة كبيرة في سوريا. لكنها كجزء من المقاومة ضد نظام بشار الأسد تعرضت للاضطهاد ليس فقط من الحكومة، بل أيضا من أنصار له من الشعب.

ومورس الضغط عليها بسبب مقالات نقدية في بعض الصحف التي نشرتها تحت أسماء مستعارة. وفي مقال موجه بوضوح ضد النظام تم عن طريق الخطأ طباعة اسمها الحقيقي. على إثر ذلك عاشت طوال شهرين في "خوف مُشل"، ووجب عليها التواصل مع جهاز المخابرات. وذا ما "هذا حصل في أماكن مروعة، إنهم يتوفرون على أساليب كثيرة للتعذيب الفكري ضد خصومهم"، كما تحكي رباب حيدر مضيفة:" إنهم يُسمون هذا إجراء نقاش".

"من يثق بقيم النظام لا يمكن أن يكون صديقي"

رباب حيدر من الطائفة العلوية، وحتى لو أن دكتاتور سوريا بشار الأسد علوي، فهذا لا يجلب أي امتياز للكاتبة التي قالت:" يعتقد بأننا شعبه وهو يريد من السوريين الآخرين أن يعتقدوا ذلك". وعليه فإنه يريد تفادي أن يتحدث العلويون علنا ضده وضد النظام. نحن نتعرض لتعذيب أقل، لكن في المقابل نخضع لتخويف أكثر".

كانت الكاتبة مجبرة عدة مرات على تغيير سكنها. وانقطعت علاقات صداقة طويلة. " بعض الناس يثقون فعلا في النظام. ومن ثم هم يصبحون أيضا أعداءك. فالنظام لا يملك فقط السلطة، بل هو أيضا منظومة قيم. ومن يثق في تلك القيم، لا يمكن أن يكون صديقي. هذا يؤلمني، لكن ليس بإمكاني  الجدل معهم في سلام".، كما تقول.

أمل ببزوغ سوريا أفضل

عندما كانت في سوريا حصلت على دعوة إلى كندا للمشاركة في محاضرة نظمها معهد غوته. لم يكن بإمكانها بسرعة طلب تأشيرة سفر. وفي مقهى إنترنيت ربطت الاتصال بالمشاركين في المحاضرة عبر سكايب. وكانت الساعة تشير إلى الثالثة ليلا، وكان هناك فقط بعض الشباب يجلسون في المقهى. عندما بدأت تقرأ، صغوا إليها أي الناس في كندا والسوريون داخل مقهى الإنترنت. "كان بإمكانهم الإبلاغ عني، وكنت سأضيع. لكنهم لم يفعلوا ذلك. وهذا هو السبب الذي يجعلني أؤمن بسوريا". تقول رباب التي ليس بمقدورها العودة، على الأقل إلى سوريا التي غادرتها.

ربيكا تيريزا هربير/ م.أ.م

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    كأنه رجل أعمال

    عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    فنان يصعد إلى المنبر

    يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الكنيسة كوطن

    وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    طلب اللجوء يوم مصيري

    علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الموسيقى والدراجات النارية

    علي محمد رضائي التحق بفرقة موسيقية تعرف فيها على كريس فاخهولتس، التي استضافته في منزلها للطبخ هناك مع زوجها وتعلم الألمانية. وتبين أن علي محمد رضائي وزوج كريس لهما نفس الشغف ـ الدراجات النارية. وارتبط علي بالزوجين اللذين يعتبرهما كأمه ووالده.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    مقهى اللغة

    في ألمانيا قام علي محمد رضائي ببعض الدورات التدريبية، لكنه لم يحصل على عمل ـ في دار عجزة وفي مخبزة وفي فنادق ومطاعم. وفي وقت الفراغ يحاول تحسين لغته الألمانية مثلا داخل مقهى برليني يقدم دروسا في هذا المجال.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الخوف من الترحيل

    عندما لا يحضر علي محمد رضائي الأكل في صالة استراحة لوفتهانزا في مطار برلين أو ينظف، فإنه يلتقي مع أصدقاء في حانة. إلا أن خطر الترحيل يطارده :" لدي شقة وأعرف الكثير من الناس اللطفاء. وإذا رحلوني، فإنني سأخسر كل شيء". لأنه تم رفض طلب لجوئه.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    من وابل القنابل إلى الحياة الليلية

    الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    أعمال غير عادية

    جودي لاديفانا أقنعه، ومنذ ذلك الحين تسير الأمور جيدا. ويقول بافتخار: "الكثير من الناس يسألون متى وأين أقدم عروضي كي يحضرونها". ولتحسين راتبه، فإنه يعمل في متجر للموضة وأدوات الجنس للمثليين. وصاحب المتجر سبق وأن زار عرضه الفني.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الانفتاح

    حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.


 

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ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

لم يكن السوري حيدر درويش يتخيل، في عام 2016 ، أنه سيعيش بعد عامين من هذا التاريخ في برلين وأنه سيؤدي هناك عروضا راقصة. في هذه الصور نعرض قصة ثلاثة لاجئين وجدوا ضالتهم في برلين. (11.12.2018)  

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