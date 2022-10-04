أخيراً.. آبل تلبي رغبة مستخدميها بميزة جديدة في هواتف آيفون

عادةً ما تقوم شركة "آبل" بإصدار تحديثات البرامج الكبيرة الخاصة بأجهزة "آيفون" مرة واحدة فقط في العام. لكن الأمر مختلف هذه المرة. فبعد إصدار تحديث " iOS 16" في سبتمبر / أيلول، تطلق "آبل" الآن الإصدار 16.2، والذي لا يحتوي فقط على تحديثات الأمان وتغييرات بسيطة أخرى، ولكن أيضًا يضم مجموعة من الخصائص الجديدة تمامًا "وعلى غير العادة تتنازل آبل وتقبل رغبات الكثير من مستخدميها!"، بحسب ما يقول موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.

وشرحت بيلد لمستخدمي أجهزة آبل، الأيفون والأيباد، ما الذي سيغيره التحديث الجديد. وقالت إنه سيكون هناك المزيد من الخيارات لخاصية العرض الدائم على الشاشة أو ما تسمى بـــ"Always-On-Display"، والتي تعرف اختصارا باسم "AOD".

مع موديلات "برو" (Pro) من الجيل 14 للآيفون، قدمت شركة آبل خاصية العرض الدائم على الشاشة (AOD) لهواتفها المحمولة لأول مرة. بينما كانت أجهزة "أندرويد" لديها هذه الخاصية منذ سنوات. ولفترة طويلة لم يكن كل عملاء آبل راضين عن هذه الخاصية، لأن أجهزة الآيفون لم تكن تعرض فقط معلومات بسيطة مثل الوقت أو الإشعارات وإنما كانت صورة الخلفية أيضًا مرئية بشكل دائم.

وها هي آبل تتراجع مرة أخرى، ومن الآن فصاعدًا، يمكن للمستخدمين اختيار ما يجب أن تظهره الشاشة التي تعمل دائمًا (AOD) عند قفل جهاز الآيفون وبإمكانهم أيضا إلغاء تنشيط صورة الخلفية، ، بحسب بيلد.

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تطبيق جديد من آبل

من يقوم بتثبيت برنامج "iOS 16.2" على جهازه الآيفون، فسيجد فجأة تطبيقًا جديدًا هناك متاحا أيضا لأجهزة الآيباد، إنه تطبيق "فري فورم" (Freeform).

من المفترض أن يكون التطبيق عبارة عن سبورة بيضاء رقمية: وعند فتحه، يظهر سطح أبيض يمكنك الرسم أو الكتابة أو إرفاق ملاحظات رقمية عليه. ويمكنك استخدامه كمساحة للعصف الذهني وطرح الأفكار أو تخطيط المشاريع أو جمع الأفكار، حسبما أوضحت بيلد.

تطبيقات "ويدجت" الجديدة

مع نظام التشغيل " iOS 16" تم تقديم ما يسمى بـ "ويدجت شاشة القفل" للآيفون، ومع التحديث إلى الإصدار 16.2، تمت إضافة اثنين من الأدوات الجديدة: ومن الآن فصاعدًا، يمكنك باستخدام الـ"ويدجت" تذكير نفسك بالأدوية التي من المقرر تناولها من خلال تطبيق صحة " Health-App" وكذلك السماح بعرض بيانات النوم من الليلة السابقة.

وضع الكاريوكي في "آبل ميوزيك"

إنها خاصية جديدة لمن يحب الاستماع إلى الموسيقى وهو يغني بصوته، فالآن تحتوي "آبل ميوزك" (Apple Music) على وضع الكاريوكي. فبعد أنا كان بالإمكان فقط عرض كلمات الأغاني أثناء سماعها والسماح بتشغيلها تلقائيًا؛ تمت الآن إضافة إمكانية تحكم صغيرة، والتي يمكنك من خلالها خفض الأصوات في الأغاني على وجه التحديد. وبذلك يمكنك مثلا أن تسمع الآلات الموسيقية فقط ويمكنك أيضا تسجيل نسخة كاريوكي عديدة مختلفة لعدد كبير من الأغاني على آبل "ميوزيك"، كما شرحت بيلد.

وجدير بالذكر أن الإصدار 16.2 من نظام التشغيل iOS متوفر الآن للتنزيل والتثبيت لكل من أجهزة الآيفون والآيباد.

ص.ش/ز.أ.ب