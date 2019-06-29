 أخيرا..نيمار يقرر الخروج عن صمته! | عالم الرياضة | DW | 12.07.2019

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عالم الرياضة

أخيرا..نيمار يقرر الخروج عن صمته!

يكاد يكون موضوع انتقال نيمار المرتقب إلى برشلونة، الموضوع الأكثر تداولا هذه الأيام في المواقع والصحف المختصة. فالتصريحات متضاربة بين باريس وبرشلونة. توقيت حاسم بالنسبة لنيمار ليقول كلمته..

Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar (Reuters/B. Tessier)

غيابه عن بطولة كوبا أمريكا والاتهامات الموجهة ضده بادعاء الإصابة بالاستمرار أو افتعال مشاهد مسرحية على العشب الأخضر، أو حتى الاتهامات المتعلقة بالاغتصاب. جميعها مواضيع يريد لاعب خط الوسط نيمار الإجابة عليها عبر البرنامج الحواري البرازيلي "أكي نا باند"  الذي ينقل على المباشر.

مختارات

حين تقديمه في المعقل البافاري "أليانس أرينا"، سحر الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز الحاضرين بابتسامته وأدبه، خاصة وأنه افتتح كلامه متحدثا بالألمانية. لكن سيرته في إسبانيا تظهر أن ليس كل ما يلمع ذهبا. (12.07.2019)

فكت تونس عقدة الفشل في بلوغ الدور نصف النهائي في كأس الأمم الإفريقية، وتأهلت إليه للمرة الأولى منذ 15 عاما بفوزها العريض على مدغشقر، منهية مغامرة منافس متواضع شكل مفاجأة البطولة التي خاض غمارها للمرة الأولى في تاريخه. (11.07.2019)

في فرنسا خرج مشجعون للاحتفال بصعود منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019. وفقد أحدهم السيطرة على سيارته فدهس عائلة ما أدى لمقتل الأم. ووقعت أيضا أعمال نهب واستخدمت قوات حفظ النظام هناك الغاز المسيل للدموع. (12.07.2019)

وكان معدو البرنامج قد وجهوا الدعوة لنيمار وللمفاجأة قبلها الأخير في وقت تتوافد فيه التقارير تلو الأخرى وتحتدم الشائعات حول مستقبله مع باريس سان جيرمان وحول اقترابه من برشلونة أو العكس إلى غير ذلك.  
والأهم من كل هذا أن نيمار وكما رددت القناة البرازيلية يريد أمام جمهور بلاده الحديث عن اتهامات وجهتها عارضة الأزياء ناجيلا ترينداد ضده، مدعية محاولته اغتصابها. 
يذكر أن هذا برنامج "أكي نا باند"  الحواري كان المنبر ذاته الذي اختاره قبل أسابيع قليلة والد اللاعب للدفاع عن ابنه بخصوص هذه القضية. 
ومن المنتظر أن يتم بث البرنامج في ساعات متأخرة ليوم الجمعة حسب توقيت أوروبا، على أمل أن تبدد تصريحات نيمار الضبابية بخصوص وجهته القادمة. فبرشلونة يريد عودته لكن باريس سان جيرمان يقول في المقابل إنه لم يحصل على أي عرض من النادي الإسباني بهذا الخصوص. 
في المقابل صرح أسطورة برشلونة شابي هيرناندز في حوار مع "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن عودة البرازيلي إلى صفوف الكاتالوني ستكون نعمة كبيرة على الفريق، مشددا أنه "لا شك في أنه (نيمار) مثله مثل أنطوان غريزمان، قادر على صناعة الفارق". وتابع: "سبق له أن كان في برسا، نحن نعرفه، وفزنا معه بعدد من الألقاب، لقد لعب فترة رائعة معنا".  
و.ب

  • Fußball Nationalspieler Mohamed Salah (picture-alliance/NurPhoto/A. Awaad)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    نجم النجوم

    المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أهم وأغلى لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي تحتضنها بلاده مصر. صلاح الفائز بلقب أحسن لاعب أفريقي الموسمين الماضيين بلغ قبل أيام عامه الـ27، وهو محط آمال مصر على تحقيق اللقب الغائب منذ بطولة الغابون 2010. لقد برهن صلاح أنه الأهم في مباراة غينينا الودية، فبعدما كانت مصر متعادلة مع الضيوف صنع هدفين بطريقة رائعة لتفوز مصر بنتيجة 3-1.

  • Fußball Nationalspieler Mahmoud Hassan Trezeguet (picture-alliance/empics/G. Barker)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    تريزيجيه المصري

    لا يمكن أن يذكر صلاح دون الحديث عن الجناح الأيسر محمود حسن، الملقب بـ"تريزيجيه" (24 عاما). نجم نادي قاسم باشا التركي يتميز بالمهارة التقنية والمجهود الكبير، والإصرار والعزيمة، وكان سببا في صعود مصر لمونديال روسيا بحصوله على ركلة جزاء سددها صلاح في مباراة الكونغو. لقد خسر الاثنان نهائي أمم أفريقيا 2017، وعليهما الآن التعويض، مثلما عوض صلاح هذا العام خسارته نهائي دوري الأبطال العام الماضي.

  • Fußball Nationalspieler Youssef Msakni (picture-alliance/abaca)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    عودة "النمس"

    بعد غياب طويل عاد النجم التونسي يوسف المساكني إلى تشكيلة المنتخب التونسي المشارك في أمم أفريقيا 2019. مهاجم الدحيل القطري تمت إعارته بداية العام الجاري لمدة 6 شهور ليخوض أولى تجاربه في الملاعب الأوروبية، مع فريق "أويبن" البلجيكي. المساكني (28 عاماً) من أفضل اللاعبين الذين يجيدون مراوغة الخصم، والتسديد ويطلق عليه لقب النمس. انضم لمنتخب تونس في سن 19 عاما وخاض معه ثلاث بطولات أفريقية.

  • Fußball Nationalspieler Farouk Ben Mustapha (picture-alliance/dpa/M. Tereshchenko)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    حارس الدوري السعودي

    سيعتمد المنتخب التونسي أيضا على حارس نادي الشباب السعودي فاروق بن مصطفى (29 عاماً)، أحسن حارس مرمى بالدوري السعودي الموسم المنتهي. انضم لمنتخب تونس في أمم أفريقيا 2010، كما خاض معه منافسات كأس العالم بروسيا 2018. وإضافة إلى المساكني وبن مصطفى هناك نجوم عديدة في منتخب تونس مثل فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك المصري والمهاجم وهبي الخزري نجم سانت اتيان الفرنسي.

  • Fußball Qualilfikation African Cup of Nation 2017 Äthiopien - Algerien (Getty Images/AFP/F. Batiche)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل البرمييرليغ

    النجم الجزائري رياض محرز (28 عاما)، هو الوحيد بين نجوم العرب بأمم أفريقيا 2019، الذي فاز بالدوري الإنجليزي. فقد فاز مع فريقه الحالي مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما سبق له تحقيق اللقب مع ليستر سيتي. محرز الذي يتميز بالرشاقة وبرود الأعصاب أمام المرمى مطالب الآن بتحقيق لقب للمنتخب الجزائري، الذي لم يفز سوى بأمم أفريقيا عام 1990، التي أقيمت آنذاك بالجزائر.

  • FIFA Fußball WM 2014 Algerien Belgien (picture-alliance/AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري التركي

    إذا كان محرز بطل الدوري الإنجليزي فإن سفيان فغولي (29 عاما) هو بطل الدوري التركي، فقد فاز مع فريقه غلاطا سراي باللقب هذا الموسم. شارك فغولي في نسختين سابقتين بكأس أمم أفريقيا ويقول عن نسخة 2019 "لا أفكر سوى في العودة بالكأس". ولدى منتخب الجزائر أيضا المهاجم بغداد بونجاح الفائز مع فريق السد بلقب الدوري القطري في الموسم المنقضي ويوسف بلايلي الفائز مع الترجي بلقب الدوري التونسي.

  • Russland WM 2018 l Spanien vs Marokko (Reuters/M. Bazo)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري الهولندي

    النجم المغربي حكيم زياش (26 عاما) واصل تألقه مع ناديه أياكس أمستردام وفاز معه بالدوري الهولندي وساهم هذا الموسم في بلوغه دور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى ريال مدريد ويوفنتوس قبل الخروج بشق الأنفس أمام توتنهام. إنه هداف خطير وصاحب مجهود ولذلك فهو هدف لكبار القارة الأوروبية مثل ريال مدريد وأرسنال وبايرن ميونيخ وغيرها، حسب وسائل إعلام.

  • Africa Cup Angola Marokko (AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    المرابط.. نور الدين أمرابط

    الجناح المهاجم نور الدين أمرابط (32 عاماً) من أهم من يعول عليهم أسود أطلس للفوز باللقب. أصوله من الريف بشمال المغرب، لكنه ولد وترعرع في هولندا وتنقل بين عدة دوريات أوربية قبل أن يحط الرحال في النصر السعودي. أثار أمرابط إعجاب المغاربة بروحه القتالية العالية خلال مشاركة الفريق في مونديال روسيا 2018.

  • Fußball Nationalspieler Mannschaft Mauretanien (picture-alliance/empics/S. Shivambu)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    الظهور الأول للمرابطين

    منتخبات العرب في أمم أفريقيا 2019 مرشحة جميعها للذهاب بعيدا بل والفوز بالبطولة فيما عدا منتخب موريتانيا، الذي حقق انجازا تاريخيا بصعوده إلى البطولة لأول مرة في تاريخها. فريق "المرابطين" بقيادة النجم سماعين دياكيتي يتواجد في مجموعة صعبة بها تونس ومالي وأنغولا. وإذا نجح في تحقيق أي فوز على هذه الفرق فسيكون ذلك بمثابة انجاز آخر.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

صلاح، المساكني، زياش، محرز ودياكيتي وغيرهم. إنهم نجوم تتعلق بهم آمال عشاق المنتخبات العربية الخمسة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019. جولة مصورة من أبرز اللاعبين العرب في البطولة التي تحتضنها مصر. (18.06.2019)  

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