أخوند زادة وبرادر وحقاني.. نبذة عن أبرز قادة طالبان!

منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، دخل إلى كابول علنا عدد من قادتها، باستثناء أحدهم ما زال متحفظا وبعيدا عن الأنظار وهو زعيمها الملا هبة الله أخوند زادة. وأكد الناطقون باسم الحركة أنه يقيم في مدينة قندهار و"سيظهر علنا في وقت قريب".

فيما يلي عرض موجز لسيرة أربعة من القادة الرئيسيين لهذه الجماعة الإسلامية المتشددة التي استعادت السلطة في أفغانستان في 15 آب/اغسطس بعد عشرين عاما على إزاحتها من الحكم من قبل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.

عُيِّن الملا هبة الله أخوند زادة قائداً لحركة طالبان في أيار/مايو 2016

زعيم الحركة: الملا هبة الله أخوند زادة

عُيِّن الملا هبة الله أخوند زادة قائداً لحركة طالبان في أيار/مايو 2016 أثناء انتقال سريع للسلطة داخل الحركة بعد أيام على وفاة سلفه أختر محمد منصور، الذي قُتل في غارة لطائرة أميركية مسيرة في باكستان.

وقبل تعيينه، لم يكن يُعرف سوى القليل عن أخوند زادة الذي كان اهتمامه منصبا حتى ذلك الحين على المسائل القضائية والدينية أكثر من مناورات الحرب. وكان عالم الدين هذا يتمتع بنفوذ كبير داخل الحركة التي قاد الجهاز القضائي فيها، لكن محللين يرون أن دوره على رأس طالبان سيكون رمزيا أكثر منه عمليا.

وأخوند زادة هو نجل عالم دين وأصله من قندهار قلب منطقة البشتون في جنوب أفغانستان ومهد طالبان. وقد بايعه على الفور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. وقد أطلق عليه المصري لقب "أمير المؤمنين" ما سمح له بإثبات مصداقيته في أوساط الجهاديين.

تولى أخوند زادة المهمة الحساسة المتمثلة بتوحيد طالبان التي مزقها صراع عنيف على السلطة بعد وفاة الملا منصور وكشف عن إخفائها لسنوات وفاة مؤسسها الملا محمد عمر.

وقد نجح في تحقيق وحدة الجماعة وكان يميل إلى التحفظ مكتفيا ببث رسائل سنوية نادرة في الأعياد الإسلامية. وبعد التزامها صمتا طويلا بشأن مكان وجوده، قالت طالبان الأحد إنه يعيش "منذ البداية" في قندهار وسيظهر "قريبا علنا".

الملا برادر في لقاء سابق مع وزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو في قطر.

رئيس المكتب السياسي للحركة: الملا برادر

الذي توفي في 2013 لكن لم يكشف موته إلا بعد سنتين. وعلى غرار العديد من الأفغان، تغيرت حياته بسبب الغزو السوفياتي في 1979 وأصبح "مجاهدا" ويُعتقد أنه قاتل إلى جانب الملا عمر.

وفي 2001 بعد التدخل الأميركي وسقوط نظام طالبان، قيل إنه كان جزءا من مجموعة صغيرة من المتمردين المستعدين لاتفاق يعترفون فيه بإدارة كابول. لكن هذه المبادرة باءت بالفشل.

كان الملا برادر القائد العسكري لطالبان عندما اعتقل في 2010 في مدينة كراتشي الباكستانية. وقد أطلق سراحه في 2018 تحت ضغط من واشنطن خصوصا.

ويلقى برادر احتراما لدى مختلف فصائل طالبان ثم تم تعيينه رئيسا لمكتبهم السياسي في العاصمة القطرية الدوحة. من هناك، قاد المفاوضات مع الأميركيين التي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان ثم محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية التي لم تسفر عن شيء.

عاد إلى أفغانستان إلى قندهار بعد يومين من استيلاء طالبان على السلطة ثم توجه إلى كابول.

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نجل أشهر قادة الجهاد: سراج الدين حقاني

سراج الدين حقاني هو نجل أحد أشهر قادة "الجهاد" ضد السوفيات جلال الدين حقاني. وهو الرجل الثاني في طالبان وزعيم الشبكة القوية التي تحمل اسم عائلته.

تعتبر واشنطن شبكة حقاني التي أسسها والده إرهابية وواحدة من أخطر الفصائل التي قاتلت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في العقدين الماضيين في أفغانستان. وشبكة حقاني معروفة باستخدامها العمليات الانتحارية، ويُنسب إليها عدد من أعنف الهجمات في أفغانستان في السنوات الأخيرة.

وقد اتهم أيضا باغتيال بعض كبار المسؤولين الأفغان واحتجاز غربيين رهائن قبل الإفراج عنهم مقابل فدية أو مقابل سجناء مثل الجندي الأميركي بو برغدال الذي أطلق سراحه في 2014 مقابل خمسة معتقلين أفغان من سجن غوانتانامو.

ومقاتلو حقاني المعروفون باستقلاليتهم ومهاراتهم القتالية وتجارتهم المربحة، هم المسؤولون على ما يبدو عن عمليات طالبان في المناطق الجبلية في شرق أفغانستان، ويعتقد أن تأثيرهم قوي على قرارات الحركة.

الملا يعقوب هو نجل الملا محمد عمر زعيم الحركة التاريخي

ابن زعيم الحركة التاريخي: الملا يعقوب

الملا يعقوب هو نجل الملا محمد عمر ورئيس اللجنة العسكرية التي تتمتع بنفوذ كبير في طالبان حيث تقرر التوجهات الاستراتيجية للحرب ضد الحكومة الأفغانية.

ويشكل ارتباطه بوالده الذي كان مقاتلو الحركة يبجلونه كزعيم لحركتهم، عامل توحيد لحركة واسعة ومتنوعة إلى هذا الحد. مع ذلك، ما زال الدور الذي يلعبه داخل الحركة موضع تكهنات. ويعتقد بعض المحللين أن تعيينه رئيسا لهذه اللجنة في 2020 كان مجرد إجراء رمزي.

أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب)