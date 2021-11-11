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أخبار
تشكل أزمة المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تحديا كبيرا للسياسة الأوروبية ولمنظمات الإغاثة وحتى للإعلام المستقل، لتبقى محاولات المساعدة الفردية والهاشتاغات الملاذ الأسرع.
قفزة جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا إذ تجاوزت الإصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة خلال 24 ساعة. المستشارة المنتهية ولايتها ميركل تدعو للتصرف السريع وتؤكد أن الفيروس لا يكترث بالوضع السياسي الرّاهن.
أعلنت الولايات المتحدة والصين توصلهما لاتفاق مشترك حول تعزيز "التحرك حيال المناخ". الاتفاق قوبل بترحيب أممي على الفور. كما رأى فيه جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ رسالة دعم لنجاح قمة غلاسكو "كوب 26".
أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
نفذ أهالي بلدة عقارب، في وسط شرق تونس، إضرابا عاما ومسيرة احتجاجية إثر وفاة شاب بعد أن أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع على تظاهرة رافضة لإعادة فتح مكب للنفايات بالمنطقة.
دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بعد أن سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد رقما قياسيا جديدا اليوم الأربعاء.
فيما تسود الفوضى على الحدود البولندية البيلاروسية، طلبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممارسة نفوذ على حكومة بيلاروسيا لوقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا.
ثبت القضاء الأوروبي غرامة بـ 2,4 مليار يورو فرضتها بروكسل على غوغل لمخالفتها قواعد المنافسة في خدمات مقارنة الأسعار. المحكمة رفضت بذلك استئنافا قدمته شركة الإنترنت الأمريكية ووجدت أنها "أساءت استخدام موقعها المهيمن".
سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا، هو الأعلى منذ ظهور الفيروس، كما واصل معدل انتشار الفيروس ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي. والهيئة الاستشارية للقاحات تصدر توصيات جديدة بخصوص التطعيمات.
فيما تستمر مأساة اللاجئين عند الحدود الأوروبية، هددت ألمانيا بعقوبات أوروبية جديدة على بيلاروسيا و "كلّ من يشارك في تهريب اللاجئين"، متّهمة بيلاروسيا بإرسالهم إلى حدودها مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.
حادث مأساوي جديد شهده اليمن، إذ قتلت صحفية حامل وهي في طريقها للمستشفى لتضع مولودها، بعد انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة زوجها الصحفي. نقابة الصحفيين في اليمن اعتبرت ما حدث مؤشرا لمرحلة عنف جديدة.
خصص العراق أموالا لإعادة مواطنيه العالقين في بيلاروسيا وغيرها، بينما يراقب الاتحاد الأوروبي الأوضاع في روسيا ودول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ولا تينية لتقييم "انتهاكات" ساهمت بأزمة اللاجئين على الحدود مع بيلاروسيا.
بعدما أعاد المغرب علاقاته مع إسرائيل يسعى الآن "للاستجابة لتطلعات" جالية مغربية هناك تقدر بـ700 ألف شخص، وتمكين السياح ورجال الأعمال من السفر للمغرب، وستطلق الخطوط المغربية ثلاث رحلات أسبوعيا بين الدار البيضاء وتل أبيب.
يوافق التاسع من نوفمبر كل عام ثلاثة تواريخ مهمة في ذاكرة الأمة الألمانية، تجمع بين متناقضات: بين السعادة والحزن والاضطهاد والحرية. وفي كلمة بمناسبة هذا اليوم طالب الرئيس الألماني بالتخلي عن "وطنية الأبواق".
أمسى وزير خارجية الإمارات المسؤول الإماراتي الأرفع الذي يزور سوريا خلال عشر سنوات منذ اندلاع الحرب هناك. وبعد أن دعمت أبوظبي يوما المعارضة المسلحة لنظام الأسد، تتصدر الآن جهود بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع دمشق.
أمرت محكمة سودانية باعادة تشغيل شبكة الانترنت المقطوعة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش على شركائه المدنيين. واستغلت ميلشيات الموقف فـ"نفذت هجمات واعتداءات جنسية" في دارفور، فيما أبلغت ترويكا السودان البرهان رسالة واضحة.
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