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أخبار

أخبار

Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

على حدود بيلاروسيا..مأساة و"صرخات" عبر تويتر ومبادرات فردية 11.11.2021

تشكل أزمة المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تحديا كبيرا للسياسة الأوروبية ولمنظمات الإغاثة وحتى للإعلام المستقل، لتبقى محاولات المساعدة الفردية والهاشتاغات الملاذ الأسرع.

Auf der Covid-Station, einem Bereich der Operativen Intensivstation vom Universitätsklinikum Leipzig, steht eine Physiotherapeutin am Bett einer Patientin. Auf der Intensivstation wächst seit Tagen die Zahl der Corona-Erkrankten mit schweren Verläufen, darunter immer mehr jüngere Patenten zwischen 30 und 60 Jahren. | +++ dpa-Bildfunk +++

أكثر من 50 ألف إصابة..ألمانيا في مواجهة عودة قوية لفيروس كورونا 11.11.2021

قفزة جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا إذ تجاوزت الإصابات اليومية حاجز 50 ألف حالة خلال 24 ساعة. المستشارة المنتهية ولايتها ميركل تدعو للتصرف السريع وتؤكد أن الفيروس لا يكترث بالوضع السياسي الرّاهن.
Demonstrierende ziehen mit Flaggen und Schildern durch die Straßen von Glasgow. Zeitgleich ringen bei der UN-Klimakonferenz COP26 rund 200 Staaten über zwei Wochen hinweg darum, wie das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, noch erreicht werden kann. Die derzeitigen Pläne der Staaten reichen bei weitem nicht aus, um die verheerende Folgen einer deutlich stärkeren Erderwärmung abzuwenden. +++ dpa-Bildfunk +++

رسالة لقمة المناخ.. اتفاق أمريكي صيني لخفض الانبعاثات 10.11.2021

أعلنت الولايات المتحدة والصين توصلهما لاتفاق مشترك حول تعزيز "التحرك حيال المناخ". الاتفاق قوبل بترحيب أممي على الفور. كما رأى فيه جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ رسالة دعم لنجاح قمة غلاسكو "كوب 26".
Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

أزمة المهاجرين على حدود بولندا.. نذر مواجهة بين روسيا والناتو؟ 10.11.2021

أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.
25.7.2021****A Tunisian protester lifts a national flag at an anti-government rally as security forces block off the road in front of the Parliament in the capital Tunis on July 25, 2021. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

تونس.. إضراب عام في عقارب إثر وفاة شاب في مظاهرة 10.11.2021

نفذ أهالي بلدة عقارب، في وسط شرق تونس، إضرابا عاما ومسيرة احتجاجية إثر وفاة شاب بعد أن أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع على تظاهرة رافضة لإعادة فتح مكب للنفايات بالمنطقة.
German Chancellor Angela Merkel attends a news conference with Prime Minister of the State of Bavaria, Markus Soeder after a coronavirus disease (COVID-19) vaccination summit of the federal and state governments at the Chancellery in Berlin, Germany May 27, 2021. REUTERS/Annegret Hilse/Pool

ألمانيا: ميركل تدعو إلى محادثات عاجلة لمكافحة انتشار كورونا 10.11.2021

دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بعد أن سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد رقما قياسيا جديدا اليوم الأربعاء.

Merkel Putin Telefon Kombobild

أزمة تدفق اللاجئين ـ ميركل تطلب من بوتين "التاثير" على بيلاروسيا 10.11.2021

فيما تسود الفوضى على الحدود البولندية البيلاروسية، طلبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممارسة نفوذ على حكومة بيلاروسيا لوقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا.
NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 20: Google's offices stand in downtown Manhattan on October 20, 2020 in New York City. Accusing the company of using anticompetitive tactics to illegally monopolize the online search and search advertising markets, the Justice Department and 11 states Tuesday filed an antitrust case against Google. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

محكمة أوروبية تثبت غرامة بـ 2.4 مليار يورو على شركة "غوغل" 10.11.2021

ثبت القضاء الأوروبي غرامة بـ 2,4 مليار يورو فرضتها بروكسل على غوغل لمخالفتها قواعد المنافسة في خدمات مقارنة الأسعار. المحكمة رفضت بذلك استئنافا قدمته شركة الإنترنت الأمريكية ووجدت أنها "أساءت استخدام موقعها المهيمن".
ERFURT, GERMANY - SEPTEMBER 15: Medical staff member inoculates an elderly patient with a booster inoculation of the Pfizer/BioNTech vaccine against Covid-19 on September 15, 2021 in Erfurt, Germany. Booster vaccinations, which are an additional vaccination shot given to strengthen an existing full vaccination, are underway across Germany for elderly patients who were among the first to receive shots in the initial vaccine rollout. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

كورونا في ألمانيا ـ ارتفاع غير مسبوق في الإصابات وتوصيات تطعيم جديدة 10.11.2021

سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا، هو الأعلى منذ ظهور الفيروس، كما واصل معدل انتشار الفيروس ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي. والهيئة الاستشارية للقاحات تصدر توصيات جديدة بخصوص التطعيمات.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

برلين تتوعد بعقوبات أوروبية على "كل من يشارك في تهريب اللاجئين" 10.11.2021

فيما تستمر مأساة اللاجئين عند الحدود الأوروبية، هددت ألمانيا بعقوبات أوروبية جديدة على بيلاروسيا و "كلّ من يشارك في تهريب اللاجئين"، متّهمة بيلاروسيا بإرسالهم إلى حدودها مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.
A security man inspects the wreckage of a car at the site of an explosion that killed a journalist in Aden, Yemen November 9, 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

اليمن ـ مقتل صحفية حامل وإصابة زوجها في انفجار استهدف سيارتهما 10.11.2021

حادث مأساوي جديد شهده اليمن، إذ قتلت صحفية حامل وهي في طريقها للمستشفى لتضع مولودها، بعد انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة زوجها الصحفي. نقابة الصحفيين في اليمن اعتبرت ما حدث مؤشرا لمرحلة عنف جديدة.

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

أزمة المهاجرين.. الاتحاد الأوروبي يضع 20 دولة تحت الرقابة 09.11.2021

خصص العراق أموالا لإعادة مواطنيه العالقين في بيلاروسيا وغيرها، بينما يراقب الاتحاد الأوروبي الأوضاع في روسيا ودول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ولا تينية لتقييم "انتهاكات" ساهمت بأزمة اللاجئين على الحدود مع بيلاروسيا.

11.08.2021 Nasser Bourita (2.v.r), Außenminister von Marokko, und Jair Lapid (2.v.l), Außenminister von Israel, unterzeichnen Kooperationsabkommen zwischen den beiden Ländern. Israels Außenminister Lapid hat erstmals seit Wiederaufnahme der vollen diplomatischen Beziehungen zu Marokko das nordafrikanische Land besucht. Israels Regierung sprach von einem «historischen Besuch». +++ dpa-Bildfunk +++

الجالية والسياحة..المغرب يطلق لأول مرة خطا جويا مباشرا مع إسرائيل 09.11.2021

بعدما أعاد المغرب علاقاته مع إسرائيل يسعى الآن "للاستجابة لتطلعات" جالية مغربية هناك تقدر بـ700 ألف شخص، وتمكين السياح ورجال الأعمال من السفر للمغرب، وستطلق الخطوط المغربية ثلاث رحلات أسبوعيا بين الدار البيضاء وتل أبيب.

09.11.2021, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt im Schloss Bellevue an einer Veranstaltung 1918 - 1938 - 1989: Gedenken zum 9. November teil und hält eine Ansprache. Foto: Wolfgang Kumm/dpa Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ذكرى الـ9 من نوفمبر-شتاينماير يطالب بالتخلي عن "وطنية الأبواق" 09.11.2021

يوافق التاسع من نوفمبر كل عام ثلاثة تواريخ مهمة في ذاكرة الأمة الألمانية، تجمع بين متناقضات: بين السعادة والحزن والاضطهاد والحرية. وفي كلمة بمناسبة هذا اليوم طالب الرئيس الألماني بالتخلي عن "وطنية الأبواق".
In this photo released by the Syrian official news agency SANA, shows Syrian President Bashar Assad, right, meets with Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, the Foreign Minister of the United Arab Emirates, in Damascus, Syria, Tuesday, Nov. 9, 2021. Al Nahyan's visit to Syria is the first time since the Syrian conflict began a decade ago and comes as some Arab countries are improving relations with Syria. The UAE has been slowly mending ties with Damascus, as the tide of the war has turned in favor of President Bashar Assad. (SANA via AP)

عبدالله بن زايد أرفع مسؤول إماراتي يزور دمشق منذ اندلاع العنف 09.11.2021

أمسى وزير خارجية الإمارات المسؤول الإماراتي الأرفع الذي يزور سوريا خلال عشر سنوات منذ اندلاع الحرب هناك. وبعد أن دعمت أبوظبي يوما المعارضة المسلحة لنظام الأسد، تتصدر الآن جهود بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع دمشق.
People chant slogans during a protest in Khartoum, Sudan, Saturday, Oct. 30, 2021. Pro-democracy groups called for mass protest marches across the country Saturday to press demands for re-instating a deposed transitional government and releasing senior political figures from detention. (AP Photo/Marwan Ali)

القضاء السوداني يأمر بإعادة خدمة الانترنت المقطوعة منذ الانقلاب 09.11.2021

أمرت محكمة سودانية باعادة تشغيل شبكة الانترنت المقطوعة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش على شركائه المدنيين. واستغلت ميلشيات الموقف فـ"نفذت هجمات واعتداءات جنسية" في دارفور، فيما أبلغت ترويكا السودان البرهان رسالة واضحة.

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