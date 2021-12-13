 أخبار ″مشجعة″ .. تطوير حبوب ضد فيروس كورونا! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.12.2021

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أخبار

أخبار "مشجعة" .. تطوير حبوب ضد فيروس كورونا!

طورت شركة "فايزر" أقراصاً يمكن تناولها مع كوب من الماء ضد فيروس كورونا، وثبتت حتى الآن قدرتها الكبيرة على الحد من الإصابة الحادة بالمرض ودخول المستشفى، فيما أعربت منظمة الصحة عن قلقها من تراجع فاعلية اللقاحات.

تسعى شركة فايزر إلى الحصول على ترخيص باستخدام الحبوب من وكالة الأدوية الأمريكية

تسعى شركة "فايزر" إلى الحصول على ترخيص باستخدام الحبوب من وكالة الأدوية الأمريكية

تتوالى أنباء شركة "فايزر" المشجعة، بعد أن أكدت مجموعة الأدوية العملاقة الثلاثاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2021) أن الحبوب المضادة لفيروس كورونا التي طورتها خفضت نسبة دخول المستشفيات والوفيات بين الأشخاص المعرضين بنحو 90 في المائة، عند تناولها في الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض.

واعتبرت دراسة منفصلة اجريت في جنوب أفريقيا أن لقاح مختبر "فايزر" الأمريكي أقل فعالية بشكل عام ضد متحور أوميكرون، ولكنه يؤمن حماية بنسبة 70 في المائة من الحالات الخطيرة.

تأتي هذه البيانات في وقت ينتشر فيه المتحور الأحدث للفيروس والذي يعتبر شديد العدوى ويثير قلق منظمة الصحة العالمية. ونظراً للعدد الكبير من طفرات أوميكرون، كان العلماء يتخوفون في الوقت الذي تم فيه اكتشاف هذا المتحور من سيناريو كارثي تصير وفقه اللقاحات غير فعالة.

وتقوم شركة "فايزر" بتسويقأحد لقاحات "كوفيد 19" الأكثر استخداماً في العالم، والذي طورته بشراكة مع شركة "بيونتيك" الألمانية، بالإضافة إلى علاج مضاد للفيروسات يتم تناوله على شكل أقراص في حال الإصابة.

أثبتت حبوب فايزر فعاليتها في التخفيف من حدة الإصابة بفيروس كورونا واحتمالات دخول المستشفى جراء متحور أوميكرون (صورة رمزية)

أثبتت حبوب "فايزر" فعاليتها في التخفيف من حدة الإصابة بفيروس كورونا واحتمالات دخول المستشفى جراء متحور أوميكرون (صورة رمزية)

وسيباع هذا العلاج تحت اسم "باكسلوفيد" (Paxlovid)، وقد ثبتت فعاليته ضد متحور أوميكرون، وفقاً لتجارب مخبرية.

مختارات

سجلت ألمانيا انخفاضا طفيفا في المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا، لكن رقم الوفيات ارتفع عن الفترة الماضية، وسط حديث عن جرعات تعزيزية جديدة لتحقيق التطعيم الكامل.

هذا وتستند هذه النتائج إلى جميع المشاركين في التجارب السريرية، أي أكثر من 2200 شخص، وتؤكد ما تم الإعلان عنه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني استناداً إلى نتائج أولية. ولم تسجل وفيات بين أولئك الذين تلقوا العلاج، مقارنة بـ12 حالة وفاة في المجموعة التي تلقت العلاج الوهمي. وكان المشاركون في التجارب غير حاصلين على لقاح ومعرضين لخطر الإصابة بحالة شديدة من "كوفيد 19".

ويجب تناول الأقراص لمدة خمسة أيام كل 12 ساعة. وكانت الآثار الجانبية بشكل عام "معتدلة"، بحسب شركة "فايزر". وتراجع خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 89 في المائة عندما تم تناول الحبوب في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض، وبنسبة 88 في المائة في غضون خمسة أيام.

وقال ألبرت بورلا، رئيس مجلس إدارة "فايزر" في بيان: "هذا يسلط الضوء على هذا الدواء الواعد القادر على إنقاذ حياة مرضى في العالم"، مضيفاً أن "المتحورات المثيرة للقلق، مثل أوميكرون، أدت إلى تفاقم الحاجة لخيارات علاجية متاحة لمن يصابون بالفيروس".

وأعلنت شركة الأدوية العملاقة في وقت سابق أنها قدمت طلباً للحصول على ترخيص من وكالة الأدوية الأمريكية، وستتم إضافة هذه البيانات الجديدة إلى الملف. كما أبلغت "فايزر" الثلاثاء عن النتائج الأولية للتجارب التي أجريت هذه المرة على مرضى غير معرضين للخطر (لم يتم تطعيمهم وهم غير معرضين للاصابة بأعراض المرض الشديدة أو أنهم معرضون ولكنهم تلقوا اللقاح).

وقالت الشركة إنها اكتشفت انخفاضاً بنسبة 70 في المائة في حالات دخول المستشفى، لكن هذه البيانات تستلزم تأكيداً وتجارب مستمرة.

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جرعتان من بيونتيك/فايزر لا تكفيان للحماية من متحور أوميكرون

يشار إلى أن مضادات الفيروسات تعمل عن طريق الحد من قدرة الفيروس على التكاثر، وبالتالي إبطاء انتشار المرض. وتمثل هذه العلاجات مكملاً رئيسياً للقاحات للحماية من "كوفيد 19"، لاسيما وأنها سهلة الاستخدام للغاية ويمكن تناولها ببساطة في المنزل مع كوب من الماء.

هذا وتقوم شركة "ميرك" للصناعات الدوائية أيضاً بتطوير حبة من هذا النوع، حصلت على ترخيص لاستخدامها في بريطانيا، ولكن ليس في الولايات المتحدة بعد.

وفي جنوب إفريقيا، أولى الدولة التي اكتشفت متحور أوميكرون، أجريت دراسة حول فعالية لقاح "فايزر" ضده باستخدام 78 ألف فحص "بي سي آر" (PCR) تم الحصول عليها بين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني و7 ديسمبر/ كانون الأول.

وأظهرت الدراسة فعالية بنسبة 33 في المائة ضد مخاطر انتقال العدوى، مع ارتفاع حالات إعادة الاصابة. ويعد ذلك انخفاضاً واضحاً من الحماية البالغة 80 في المائة ضد العدوى بمتحور دلتا.

تهدف اللقاحات المطورة ضد فيروس كورونا ومتحوراته إلى تخفيف العبء عن المؤسسات الصحية حول العالم (صورة رمزية)

تهدف اللقاحات المطورة ضد فيروس كورونا ومتحوراته إلى تخفيف العبء عن المؤسسات الصحية حول العالم (صورة رمزية)

وأشار الباحثون إلى أن اللقاح لا يزال فعالاً بنسبة 70 في المائة ضد دخول المستشفيات (مقابل 93 في المائة مع المتحور دلتا)، وهو ما يزال يعتبر مستوى مهماً من الحماية.

واعتبرت غليندا غراي، رئيسة مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا، وهي منظمة عامة للبحوث الطبية، هذه النتائج "مشجعة للغاية"، مشيرة إلى أن "اللقاح طور للحماية من دخول المستشفى والوفاة".

لكن راين نوتش، رئيس شركة "ديسكفري" للتأمين الصحي، حذر من أنه "على الرغم من الحالات الأقل خطورة، فإن الأنظمة الصحية قد تصبح عاجزة عن استقبال عدد كبير من المرضى نظراً للانتشار السريع لأوميكرون".

من جانبه، اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في إيجاز على الإنترنت أن "ظهور أوميكرون دفع بعض الدول إلى طرح برامج جرعات تنشيطية ضد كوفيد-19 لجميع سكانها البالغين حتى، ونحن تعوزنا الأدلة على فعالية الجرعات التنشيطية ضد هذه السلالة".

وأضاف: "تشعر منظمة الصحة العالمية بالقلق من أن مثل هذه البرامج ستكرر تخزين لقاحات كوفيد-19 الذي شهدناه هذا العام وتفاقم الفوارق (بين الناس). من الواضح أن الجرعات التنشيطية، مستقبلاً، يمكنها أن تلعب دوراً مهماً، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يواجهون الخطر الأكبر المتمثل في الوفاة بالمرض الحاد".

ي.أ/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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