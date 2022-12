أحمر الشفاه - السلاح السري

Das klassische Kosmetikprodukt hat eine lange Geschichte und einen hohen Stellenwert in verschiedenen Kulturen. Aber was macht roten Lippenstift attraktiv? Und warum ist er so beliebt? Ein kleines Produkt mit langer Tradition – und großer Kraft. Trotz seiner geringen Größe hat es sich als furchterregende Waffe erwiesen und hat manchmal politische Bedeutung. Sie ist ein integraler Bestandteil der Weiblichkeit – und letztlich auch der Männlichkeit – und spiegelt die umstrittene Evolution der Gesellschaft wider. Lippenstift hatte Geliebte und Liebhaber aus der ganzen Welt: Königinnen, Politiker, Arbeiter, Schauspielerinnen, Geishas und Rockstars. Anhand von Beispielen vieler ikonischer Charaktere erzählt der Film auf spielerische Weise die Geschichte des Lippenstifts von seinen Anfängen bis heute, nimmt das Thema aber auch ernst. Mit exklusiven Szenen mit Schwarz-Weiß-Archivfotos, Film- und Konzertclips sowie Videos von TikTok, Instagram und YouTube nimmt Sie der Film mit auf eine Reise durch die Welt der bunten Lippenstifte.